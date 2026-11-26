वृश्चिक

सेवन आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतरे और विरोधियों से अपने सामान की रक्षा करने पर जोर देने वाला है. लापरवाही में कार्य अधूरे रह सकते हैं. आकस्मिक से स्थिति से बचें. आसपास की गतिविधियों पर गहरी नजर बनाए रखें. जिम्मेदारी को निभाने पर बल देंगे. स्वास्थ्य संबधी बातों को हल्के में न लें. निरंतरता और अनुशासन रखें.

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योजनाओं में स्पष्टता बढ़ाएं. गोपनीयता पर जोर रहेगा. जिम्मेदारों की अवहेलना से बचें. घर के लोग मददगार रहेंगे. अपनों से राहत अनुभव करेंगे. अच्छे लोगों की संगति बनाए रखेंगे. अवसरों को भुनाने में जल्दबाजी न दिखाएं. उचित वक्त पर ही पहल करें. वातावरण में असजता बढ़ी रह सकती है. समता संतुलन बनाए रखें.

स्वास्थ्य: नियमित दिनचर्या पर फोकस बढ़ाएं. स्वास्थ्य से समझौता न करें. व्यवहार सहज रखें.

आर्थिक स्थिति: तैयारी से कदम उठाएं. जोखिम लेने के भाव से बचें. व्यवस्था को मजबूत बनाए रखें.

रिश्ते: दबाव में आने से बचें. अपनों के लिए कोशिश बनाए रहें. मानसिक मजबूती पर जोर दें.

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