Croma BLDC Hair Dryer Review: स्क्रीन से लैस कई स्मार्ट फीचर वाला Hightech हेयर ड्रायर

मार्केट में हेयर ड्रायर 1500 रुपये से 1 लाख रुपये तक के हैं. डायसन के हेयर ड्रायर का क्रेज काफी है, लेकिन ये काफी महंगे होते हैं. इसलिए हर कोई इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायसन के ही हेयर ड्रायर अच्छे होते हैं. कई कंपनियां हैं जैसे फिलिप्स, बजाज और वेगा जो सस्ते में कई अच्छे ऑप्शन्स देती हैं. क्रोमा ने हाल ही में एक BLDC हेयर ड्रायर पेश किया था. क्रोमा की छवि आम तौर पर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाली है, लेकिन ये टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है जो होम अप्लाइंस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी बनाती है. बहरहाल, आज इस रिव्यू में आपको बताएंगे कि क्या 7000 रुपये का ये ड्रायर कैसा एक्सपीरिएंस देता है.

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हेयर ड्रायर खरीदते समय ज्यादातर लोग दो चीजें देखते हैं. हवा कितनी तेज है और बाल कितनी जल्दी सूखते हैं. लेकिन रोज इस्तेमाल करने पर कुछ और चीजें भी मायने रखती हैं. ड्रायर कितना गर्म होता है, आवाज कितनी करता है और उसे लंबे समय तक हाथ में पकड़ना कितना आसान है.

Croma का यह BLDC हेयर ड्रायर इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें 1600 वॉट की पावर है और कंपनी ने इसमें BLDC मोटर दी है, जो 1,20,000 RPM तक जा सकती है. साथ में 3 स्पीड और 4 हीट सेटिंग मिलती हैं. मैंने इसे रोज के इस्तेमाल के हिसाब से देखा और यहां इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी हवा है. हवा तेज है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ड्रायर सिर्फ तेज गर्म हवा फेंक रहा है. बालों को सुखाने में यह तेजी दिखाता है और लंबे बालों के साथ भी ज्यादा देर तक ड्रायर चलाने की जरूरत कम पड़ती है.

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डिजाइन और इस्तेमाल

डिजाइन क्लीन और मॉडर्न बनाने की कोशिश की गई है. डिजाइन डायसन के हेयर ड्रायर से इंस्पायर्ड लगता है, हालांकि इसमें फीचर्स डायसन से ज्यादा हैं. इसका लाइट वायलेट रंग इसे बाकी नॉर्मल हेयर ड्रायर से थोड़ा अलग बनाता है. वजन करीब 560 ग्राम है. यह सबसे हल्का ड्रायर नहीं है, लेकिन इस्तेमाल के दौरान बहुत भारी भी महसूस नहीं होता.

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इसके पीछे मैग्नेटिक फिल्टर दिया गया है. इसे साफ करना आसान होना चाहिए, खासकर अगर ड्रायर का इस्तेमाल लगातार होता है. बॉडी पर बटन दिए गए हैं और सामने रिंग डिजाइन वाली एलईडी डिस्प्ले मिलती है. इससे सेटिंग देखने में आसानी होती है.

एक चीज यहां ध्यान देने वाली है. बॉक्स में सिर्फ एक नोजल मिलता है. डिफ्यूजर नहीं दिया गया है. इसलिए अगर आपका इस्तेमाल सिर्फ बाल सुखाने तक है तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अलग तरह की हेयर स्टाइलिंग करने वालों को यह कमी महसूस हो सकती है.

हवा तेज है, लेकिन सिर्फ तेज होना काफी नहीं

1600 W की पावर और 1,20,000 RPM वाली बीएलडीसी मोटर का असर इस्तेमाल में साफ दिखाई देता है. हवा का फ्लो मजबूत है और खासकर गीले बालों को सुखाने में समय कम लगता है. बीएलडीसी मोटर का फायदा सिर्फ स्पीड तक नहीं है. इस तरह की मोटर आम मोटर की तुलना में कम शोर और ज्यादा लगातार परफॉर्मेंस देने के लिए जानी जाती है. इस ड्रायर के इस्तेमाल में भी आवाज बहुत ज्यादा परेशान करने वाली नहीं लगी. आम तौर पर ड्रायर काफी शोर करते हैं.

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हालांकि इसे पूरी तरह साइलेंट समझने की गलती न करें. आखिर यह हेयर ड्रायर है. तेज हवा के साथ आवाज आएगी ही.

हीट कंट्रोल सबसे काम की चीज

यहां क्रोमा ने थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया है. इसमें चार हीट मोड मिलते हैं. ठंडी हवा, गर्म हवा, ज्यादा गर्म हवा और गर्म हवा का सर्कुलेशन मोड. साथ में 3 स्पीड हैं. यानी आपको हर बार सबसे तेज और सबसे गर्म सेटिंग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. ठंडी हवा वाला मोड खास तौर पर बेहतरीन लगता है. हेयर ड्राई करने के बाद स्टाइल को सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

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ड्रायर में एनटीसी इंटेलिजेंट डिटेक्शन तकनीक भी दी गई है. कंपनी के मुताबिक यह टेंप्रेचर को लगातार मॉनिटर करके जरूरत के हिसाब से उसे कंट्रोल करती है. इसका मकसद ओवरहीटिंग से बचाना है. ओवरहीटिंग से बाल खराब होते हैं ये सबको ही पता है. इसलिए अगर कोल्ड मोड पर आप इसे यूज करें और ज्यादा टाइम लगा कर ड्राई करेंगे तो बाल खराब नहीं होंगे. लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सब्र चाहिए होगा. इसलिए लोग बाल जल्दी सुखाने के लिए हाई हीट मोड यूज करते हैं जिससे बाल खराब हो जाते हैं. इसमें सिर्फ ज्यादा गर्म हवा देने पर फोकस नहीं किया गया है. लगातार इस्तेमाल के दौरान हीट को कंट्रोल में रखना भी इसका हिस्सा है.

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300 मिलियन नेगेटिव आयन भी

इसमें 300 मिलियन नेगेटिव आयन का सपोर्ट भी दिया गया है. इसका मकसद बालों में स्टैटिक और फ्रिज को कम करने में मदद करना है. हालांकि सिर्फ इस नंबर को देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि हर तरह के बालों पर आपको सलून जैसा रिजल्ट मिलेगा. रोज के इस्तेमाल में इसका असली फायदा ड्रायर की तेज हवा और अलग-अलग हीट सेटिंग के साथ मिलकर आता है.

क्या कमी है है?

6,999 रुपये में आपको एक नोजल ही मिलता है. डिफ्यूजर नहीं है. ट्रैवल लॉक भी नहीं है. इसलिए यह ऐसा ड्रायर नहीं है जिसे सिर्फ कभी-कभार इस्तेमाल करने के लिए खरीदना बहुत आसान फैसला हो. लेकिन अगर आपका रोज बाल सुखाने का काम है और आपको तेज ड्राइंग के साथ हीट कंट्रोल और कम शोर चाहिए, तब तस्वीर थोड़ी अलग हो जाती है.

खरीदना चाहिए?

Croma का यह ड्रायर उन लोगों के लिए है जो नॉर्मल हेयर ड्रायर से थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आप डायसन हेयर ड्रायर खरीदना चाहते हैं, लेकिन हेयर ड्रायर पर 40 हजार खर्च नहीं करना चाहते तो भी ये एक अच्छा ऑप्शन है. 1600 वॉट की पावर, 1,20,000 आरपीएम वाली बीएलडीसी मोटर, 3 स्पीड और 4 हीट मोड इसे रोज के इस्तेमाल के लिए काफी केपेबल बनाते हैं. एनटीसी टेंप्रेचर कंट्रोल और ठंडी हवा का मोड इसे सिर्फ तेज ड्रायर नहीं रहने देते. इस्तेमाल के दौरान आपको सेटिंग पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है.

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रेटिंग: 4/5.

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