scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बैलेट पेपर से चुनाव फिर भी हार! बेंगलुरु टीचर्स सीट पर NDA का कब्जा.... एपी रंगनाथ की जीत के बाद जेडीएस ने राहुल गांधी पर कसा तंज

बेंगलुरु शिक्षक क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव में जेडीएस के ए.पी. रंगनाथ ने एनडीए के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की. कांग्रेस के मौजूदा एमएलसी पुट्टन्ना को हार मिली. मतदान बैलेट पेपर से हुआ था, इसलिए निखिल कुमार ने राहुल गांधी पर ईवीएम और 'पेपर चोरी' के बहाने को लेकर तंज कसा.

Advertisement
X
निखिल कुमार ने राहुल गांधी पर कसा तंज (Photo: PTI)
निखिल कुमार ने राहुल गांधी पर कसा तंज (Photo: PTI)

कर्नाटक विधान परिषद चुनाव 2026 में बेंगलुरु शिक्षक क्षेत्र की सीट पर जेडीएस के उम्मीदवार ए.पी. रंगनाथ ने जीत दर्ज की है. वे एनडीए के साझा उम्मीदवार थे. उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा एमएलसी पुट्टन्ना को हराया. निखिल कुमार ने राहुल गांधी पर तंज कसा, तो एचडी कुमारस्वामी ने इसे ऐतिहासिक जनादेश बताते हुए 2028 के विधानसभा चुनाव का लक्ष्य रखा.

यह चुनाव बेंगलुरु के शिक्षकों की सीट के लिए हुआ. इस सीट पर कांग्रेस के पुट्टन्ना मौजूदा एमएलसी थे, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा. कुमारस्वामी ने रंगनाथ को गठबंधन का सर्वसम्मत उम्मीदवार बताया.

निखिल कुमार ने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए एक्स पर लिखा कि इस बार ईवीएम को दोष देने का मौका नहीं था. उनके मुताबिक राज्य की मशीनरी कांग्रेस के हाथ में थी और चुनाव बैलेट पेपर से कराया गया. इसके बावजूद एनडीए के रंगनाथ जीत गए.

निखिल कुमार ने सवाल उठाया कि जब पढ़े लिखे शिक्षकों ने कांग्रेस सरकार की नाक के नीचे कागज पर वोट डाले, तो अब कौन सा बहाना बनाया जाएगा. उन्होंने तंज में पूछा कि क्या अब 'पेपर चोरी' कहा जाएगा. साथ ही उन्होंने रंगनाथ, सभी एनडीए नेताओं और कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ताओं को बधाई दी.

सम्बंधित ख़बरें

Karnataka final voter list
कर्नाटक में SIR के बाद 1 करोड़ नाम कटे, फाइनल वोटर लिस्ट जारी
डी के शिवकुमार ने गन्ना किसान और चीनी मिल के मालिकों के साथ बात की (Photo-ITG)
कर्नाटक: गन्ना किसानों और चीनी मिलों में बनी सहमति, दो दिन में फैसला
परिवार से बिछड़ी महिला को मिलाया गया (Representational)
16 दिन से परिवार से बिछड़ी थी महिला, AI ने ऐसे मिलाया
तालाब में कपड़े धोने गई दो लड़कियों की मौत हो गई (Representational)
कपड़े धोते समय तालाब में फिसलीं दो लड़कियां, डूबने से मौत
बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की विधान परिषद की 28 सीटों पर आज मतगणना हो रही है. (Photo: ITG)
यूपी MLC चुनाव में बीजेपी का जलवा... मेरठ जीते, बरेली में आगे
Advertisement

यह भी पढ़ें: 'CEC के इस्तीफे तक आंदोलन', दिल्ली में जनसुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने भरी हुंकार

एचडी कुमारस्वामी ने 'सत्यमेव जयते' लिखते हुए कहा कि झूठ, कुशासन, पैसे की ताकत और बाहुबल की हार हुई है. उनके मुताबिक यह चुनाव एक नई उम्मीद की सुबह है. रंगनाथ को बधाई देते हुए उन्होंने इसे एनडीए की शानदार जीत बताया. कुमारस्वामी ने कहा कि बाकी तीन क्षेत्रों में भी एनडीए उम्मीदवारों की जीत तय है.

उन्होंने जेडीएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताया. शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने प्रलोभन और सत्ता के घमंड को नकारकर वोट डाला. 'गुरु' रास्ता दिखाता है, इसी भरोसे पर शिक्षकों ने भविष्य के बदलाव की राह बनाई है. उन्होंने इस जीत को ऐतिहासिक बताया और 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए साफ जनादेश कहा.

उनके अनुसार यह चुनाव एकता और गठबंधन की ताकत दिखाता है. इस दीपावली से 'नरकासुर' यानी बुराई और कुशासन के पतन की शुरुआत हो गई है और अगली दीपावली तक गठबंधन की रोशनी कन्नड़ों की धरती पर फैलेगी. उन्होंने गठबंधन के प्रेरक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का भी आभार जताया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जिस जमीन पर होना था पानी, वहां 25 साल से हो रही थी खेती, अब चला बुलडोजर, जानें पूरा मामला |
    सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र को राहत, गुजरात के उकाई डैम से मिलेगा 5 TMC पानी; नर्मदा जल विवाद पर अहम फैसला |
    झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र, MMDR एक्ट और SIR पर होगी चर्चा |
    हैदराबाद में दिनदहाड़े महिंद्रा थार की स्टेपनी चोरी, CCTV में कैद हुई वारदात |
    दिल्ली में घर बैठे होगी शराब की ऑनलाइन बुकिंग, जानें क्या हैं नियम |
    Homemade Bridal Ubtan: एक-दो महीने में होने वाली है शादी? लगाना शुरू कर दें ये देसी उबटन, शादी के दिन चांद सा चमकेगा चेहरा |
    सऊदी अरब के आसमान में जासूस सैटेलाइट, फिर सटीक हमले, क्या रूस ने हूतियों को मदद की? |
    सलमान खान से दुश्मनी, आमिर खान टारगेट और टाइगर पर हमला... साजिश से शूटर्स की गिरफ्तारी तक पूरी कहानी |
    बैलेट पेपर से चुनाव फिर भी हार! बेंगलुरु टीचर्स सीट पर NDA का कब्जा.... एपी रंगनाथ की जीत के बाद जेडीएस ने राहुल गांधी पर कसा तंज |
    लैंडफॉल से पहले ही 'अर्नब' का तांडव! सड़क पर आया समंदर का सैलाब, VIDEO
    Advertisement