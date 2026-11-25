>गर्लफ्रेंड- तुम कहां पैदा हुए थे?

बॉयफ्रेंड- तिरुवनंतपुरम...

गर्लफ्रेंड- इसकी स्पेलिंग क्या है ?

बॉयफ्रेंड- थोड़ी देर सोचने के बाद, शायद गोवा में पैदा हुआ था...

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>पति- पत्नी कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में गधा दिखा

पत्नी को मजाक करने की सूझी

पत्नी- आपके रिश्तेदार हैं, नमस्ते करो

पति भी दो कदम आगे...

बोला- ससुर साहब नमस्ते.

>पति- तुमने तो कहा था डिनर में दो ऑप्शन हैं...पर यहां तो एक ही सब्जी है

पत्नी- ऑप्शन तो अभी भी दो हैं... खाओ या न खाओ...

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>टीचर- इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो...वसंत ने मुझे मुक्का मारा.

चिकू- वसंत पंच मी...

>सीमा- सब पति Bluetooth की तरह होते हैं.

जब तक पत्नी आस-पास हो, उससे Connected रहते हैं पर जैसे ही पत्नी आंखों से दूर होती है, वो Automatically नयी Device ढूंढने लगते हैं.

>बॉस- तुम इतने थके-थके क्यों दिख रहे हो?

कर्मचारी- सर, काम के बोझ से नहीं… नींद पूरी नहीं हो पाई.

बॉस- क्यों?

कर्मचारी- सपने में भी Excel खोलकर बैठे थे !!!

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>टीटू को बॉस ने ऑफिस पार्टी में बोला चलो कोई मजेदार शायरी सुनाओ आज.

टीटू- उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं.

वक़्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं.

सोचता हूं काम कर-कर के रिकॉर्ड तोड़ दूं.

कमबख्त सैलेरी देखकर ख्यालात बदल जाते हैं.

टीटू का प्रमोशन कैंसिल.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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