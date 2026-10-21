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घर की छत बनाते वक्त मटके क्यों मंगाते हैं ठेकेदार, क्या है इनका काम?

घर की छत में मटके क्यों लगाते हैं, छत में मिट्टी के मटके, मकान की छत बनाने का तरीका, छत में मटके लगाने के फायदे, ठेकेदार मटके क्यों मंगाते हैं, घर बनाने की तकनीक, छत का वजन कैसे कम होता है, कंस्ट्रक्शन टिप्स, मकान निर्माण, मिट्टी के मटकों का इस्तेमाल

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इस तकनीक से घर के अंदर का तापमान कुछ हद तक कम रखने में मदद मिल सकती है. ( Photo: Insta/@hpfactsofficial)
इस तकनीक से घर के अंदर का तापमान कुछ हद तक कम रखने में मदद मिल सकती है. ( Photo: Insta/@hpfactsofficial)

घर बनवाते समय आपने देखा होगा कि कई बार ठेकेदार छत डालने से पहले मिट्टी के मटके मंगवाते हैं. इन्हें देखकर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर छत के बीच मटके रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या इनका इस्तेमाल छत को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है या फिर इनके पीछे कोई और वजह है? दरअसल, कुछ खास तरह के निर्माण में मिट्टी के मटकों या दूसरे खोखले ब्लॉक का इस्तेमाल छत बनाने के लिए किया जाता है. 

इन्हें छत के डिजाइन के हिसाब से लगाया जाता है. इनका मकसद छत के कुछ हिस्सों में कंक्रीट की मात्रा कम करना और छत का वजन घटाना हो सकता है. वहीं, कई बार ठेकेदार बाद में कहीं घर के हिस्से या बालकनी में डिजाइन बनाने के लिए मटके फिट कर देते हैं और बाद में डिजाइन बनाने समय इसे फोड़ दिया जाता है. हालांकि, हर घर की छत में मटके लगाने की जरूरत नहीं होती.

छत में मटके लगाने से क्या फायदा होता है?

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1. छत का वजन कम करने में मदद
मटके अंदर से खाली होते हैं. कुछ खास तरह की छतों में इन्हें इस्तेमाल करने से कंक्रीट की मात्रा कम हो सकती है. इससे छत का कुल वजन घटाने में मदद मिलती है. लेकिन यह फायदा तभी मिलता है, जब छत का डिजाइन इसी तरीके से तैयार किया गया हो.

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2. कंक्रीट की बचत हो सकती है
छत के कुछ हिस्सों में जहां डिजाइन के अनुसार ठोस कंक्रीट की जरूरत नहीं होती, वहां खोखले मटकों या ब्लॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे कंक्रीट की खपत कम हो सकती है. हालांकि, इसमें मटकों की कीमत और लगाने की मजदूरी को भी ध्यान में रखना पड़ता है.

3. छत को अलग तरह का डिजाइन देना
कुछ पारंपरिक और सजावटी छतों में मिट्टी के मटकों या टाइलों का इस्तेमाल किया जाता है. इससे छत के नीचे खास तरह का पैटर्न बनाया जा सकता है. कई बार निर्माण पूरा होने के बाद दिखाई देने वाला डिजाइन भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा होता है.

छत में मटके लगाने के 2 बड़े फायदे

1. गर्मी से बचाने में मदद 
मिट्टी के मटके के अंदर हवा भरी होती है. जब खास तरीके से छत बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो इनके अंदर फंसी हवा गर्मी के असर को कम करने में मदद कर सकती है. इससे घर के अंदर का तापमान कुछ हद तक कम रखने में मदद मिल सकती है.

2. कंक्रीट की बचत 
छत बनाते समय कुछ खास तकनीकों में मटकों का इस्तेमाल किया जाता है. इससे छत के कुछ हिस्सों में कंक्रीट कम लग सकता है. जिससे निर्माण में लगने वाली सामग्री और खर्च में बचत हो सकती है. हालांकि, यह फायदा छत के डिजाइन और निर्माण के तरीके पर निर्भर करता है.

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क्या छत में मटके लगाने के बाद उन्हें तोड़ा जाता है?
यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि मटके किस काम के लिए लगाए गए हैं. अगर उन्हें छत के डिजाइन में स्थायी रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि उन्हें तोड़ा जाए. वहीं, अगर किसी खास निर्माण प्रक्रिया में किसी चीज का इस्तेमाल अस्थायी सांचे के रूप में किया गया है, तो उसे बाद में हटाया जा सकता है.
लेकिन यह मान लेना सही नहीं है कि हर ठेकेदार छत में मटके इसलिए लगाता है ताकि बाद में उन्हें तोड़कर डिजाइन बना सके. ऐसा करने की वजह निर्माण के तरीके और छत के नक्शे पर निर्भर करती है.

क्या मटके लगाने से छत मजबूत हो जाती है?
सिर्फ मटके लगाने से छत मजबूत नहीं हो जाती. छत की मजबूती उसके डिजाइन, कंक्रीट, सरिये, निर्माण की क्वालिटी और इंजीनियर की योजना पर निर्भर करती है. अगर मटकों को गलत जगह लगा दिया जाए या सरिये और कंक्रीट की व्यवस्था से छेड़छाड़ की जाए, तो छत की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है. इसलिए घर की छत बनवाते समय ठेकेदार से यह जरूर पूछें कि मटके किस उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं. साथ ही, यह भी सुनिश्चित करें कि छत का निर्माण किसी योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर के डिजाइन के अनुसार हो रहा है.

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