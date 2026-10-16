Psychology Facts: ऑफिस की डेस्क पर पौधे रखने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें क्या कहती है साइकोलॉजी 

ऑफिस में कुछ लोग अपने कंप्यूटर और फाइलों के पास एक छोटा-सा पौधा रखते हैं. किसी की डेस्क पर मनी प्लांट होता है, तो किसी की डेस्क पर छोटा-सा कैक्टस. कुछ लोग पौधे को देखकर खुश होते हैं, तो कुछ को उसकी देखभाल करना अच्छा लगता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डेस्क पर पौधा रखने वाले लोग कैसे होते हैं? क्या इससे उनकी सोच और पसंद के बारे में कुछ पता चलता है? चलिए जानते हैं क्या कहती है साइकोलॉजी.

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ऐसे लोगों को हरियाली पसंद हो सकती है

कुछ लोगों को पेड़-पौधे, फूल और हरी घास बहुत अच्छी लगती है. ऐसे लोग अपने आसपास भी हरियाली देखना पसंद कर सकते हैं. इसलिए वे अपने ऑफिस की डेस्क पर छोटा-सा पौधा रख लेते हैं. यह एक विचार की तरह है, जिसे बायोफिलिया हाइपोथेसिस (Biophilia Hypothesis) कहते हैं. इसका आसान मतलब है कि इंसानों को प्रकृति और दूसरे जीवों से जुड़ाव महसूस हो सकता है. इसे ऐसे समझिए. जैसे कुछ बच्चों को बगीचे में खेलना अच्छा लगता है, कुछ को पेड़-पौधों में पानी डालना पसंद होता है. उसी तरह कुछ बड़े लोगों को ऑफिस में भी पौधे रखना अच्छा लगता है. लेकिन जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति पौधा इसी वजह से रखे. हो सकता है कि उसे बस पौधा सुंदर लगता हो.

पौधे को देखकर अच्छा महसूस हो सकता है

मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कई घंटे से कंप्यूटर पर काम कर रहा है. लगातार काम करने से उसका मन थक सकता है. ऐसे में वह कुछ देर के लिए अपने पौधे को देखता है या उसकी पत्तियों पर ध्यान देता है. इससे उसे अच्छा महसूस हो सकता है और काम के बीच थोड़ा आराम मिल सकता है. साइकोलॉजी में अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी (Attention Restoration Theory) नाम की एक थ्योरी है. इसके मुताबिक, प्रकृति को देखने से कुछ लोगों को मानसिक थकान से उबरने और दोबारा ध्यान लगाने में मदद मिल सकती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पौधा देखते ही हर व्यक्ति की थकान दूर हो जाएगी. हर इंसान का अनुभव अलग हो सकता है.

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अपनी डेस्क को सुंदर बनाना चाहते हैं

कुछ लोग अपनी डेस्क पर सिर्फ कंप्यूटर और फाइलें रखते हैं. वहीं, कुछ लोग वहां पौधा, फोटो या अपनी पसंद की दूसरी चीजें भी रखते हैं. ऐसा करने से उनकी डेस्क उन्हें सुंदर और अच्छी लग सकती है. उन्हें वहां काम करना ज्यादा अच्छा महसूस हो सकता है. इसे अपनी जगह को अपनी पसंद के हिसाब से सजाना कह सकते हैं. लेकिन पौधा रखने का यह मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति दूसरों से ज्यादा समझदार या क्रिएटिव है. हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को सिंपल डेस्क पसंद हो.

पौधे रखने से ऑफिस के बारे में क्या पता चला?

साल 2023 में फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी (Frontiers in Psychology) नाम की रिसर्च पत्रिका में ऑफिस में पौधे रखने से जुड़े एक स्टडी को प्रकाशित किया गया था. इसमें नीदरलैंड के नौ संगठनों के ऑफिस में पौधों के असर को देखा गया. रिसर्चर्स ने पाया कि पौधे रखने के बाद कर्मचारियों को अपना ऑफिस ज्यादा सुंदर लगा. वे अपनी काम करने की जगह से भी ज्यादा संतुष्ट महसूस करने लगे. लेकिन हर चीज में सुधार नहीं हुआ. यानी पौधे रखने से सभी कर्मचारियों को हर तरह का फायदा नहीं मिला. इससे समझ आता है कि पौधे ऑफिस को अच्छा बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे हर परेशानी का हल नहीं हैं.

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क्या पौधा रखने वाले लोग ज्यादा जिम्मेदार होते हैं?

पौधे को जिंदा और हरा-भरा रखने के लिए समय पर पानी देना पड़ता है. उसकी देखभाल भी करनी होती है. अगर कोई व्यक्ति रोज अपने पौधे का ध्यान रखता है, तो यह उसकी एक अच्छी आदत हो सकती है. लेकिन सिर्फ इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपने हर काम में भी उतना ही जिम्मेदार है. इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति पौधा नहीं रखता, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह लापरवाह है. किसी इंसान को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि वह अलग-अलग मौकों पर कैसा व्यवहार करता है.

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