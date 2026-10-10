भारत की इस भैंस का दूध है इतना खास, विदेशों तक होती है चर्चा

भारत में भैंस पालन किसानों की कमाई का एक बड़ा जरिया है. देश के कई इलाकों में किसान दूध बेचकर अच्छी कमाई करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भैंसों की कुछ नस्लें ऐसी भी हैं, जो अपने ज्यादा दूध देने, खास बनावट और अपने गुण के लिए जानी जाती हैं? इनमें मुर्रा नस्ल का नाम सबसे ऊपर आता है. इसे देश की सबसे मशहूर दूध देने वाली भैंसों की नस्लों में गिना जाता है. मुर्रा भैंस की खासियत सिर्फ इसका दूध ही नहीं, बल्कि इसका मजबूत शरीर, घुमावदार सींग और दूध उत्पादन की क्षमता भी है. यही वजह है कि पशुपालकों के बीच इसकी काफी मांग रहती है. अच्छी नस्ल और ज्यादा दूध देने वाली भैंस की कीमत लाखों रुपये तक पहुंच सकती है. आइए जानते हैं कि मुर्रा भैंस इतनी खास क्यों मानी जाती है.

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मुर्रा भैंस की पहचान क्या है?

मुर्रा भैंस का रंग आमतौर पर गहरा काला होता है. इसके सींग छोटे और घुमावदार होते हैं. इसका सिर छोटा और शरीर मजबूत होता है. यह नस्ल मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और देश के दूसरे राज्यों में भी इसका पालन किया जाता है. मुर्रा भैंस को खास तौर पर दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है. यही वजह है कि डेयरी कारोबार से जुड़े लोग इस नस्ल को पसंद करते हैं.

मुर्रा भैंस की तस्वीर के लिए सुझाव

मुर्रा भैंस का रंग आमतौर पर गहरा काला होता है. इसके सींग छोटे और घुमावदार होते हैं. इसका सिर अपेक्षाकृत छोटा और शरीर मजबूत होता है. यह नस्ल मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और देश के दूसरे राज्यों में भी इसका पालन किया जाता है. मुर्रा भैंस को खास तौर पर दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है. यही वजह है कि डेयरी कारोबार से जुड़े लोग इस नस्ल को पसंद करते हैं.

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एक दिन में कितना दूध देती है मुर्रा भैंस?

मुर्रा भैंस के दूध देने की क्षमता उसकी नस्ल, खानपान, उम्र और देखभाल पर निर्भर करती है. अच्छी देखभाल मिलने पर यह एक दिन में करीब 10 से 15 लीटर दूध दे सकती है. कुछ बेहतरीन भैंसें इससे ज्यादा दूध भी देती हैं, लेकिन ऐसा हर भैंस के साथ नहीं होता. इसका दूध फैट यानी वसा के अच्छे स्तर के लिए भी जाना जाता है. दूध में फैट की मात्रा ज्यादा होने से घी और दूसरे डेयरी उत्पाद बनाने में मदद मिलती है. यही वजह है कि डेयरी कारोबार में मुर्रा भैंस की मांग बनी रहती है.

लाखों रुपये तक क्यों पहुंच जाती है कीमत?

मुर्रा भैंस की कीमत हर जगह एक जैसी नहीं होती. इसकी उम्र, स्वास्थ्य, दूध देने की क्षमता, नस्ल की शुद्धता और पहले कितना दूध देती रही है, इन बातों से कीमत तय होती है. आमतौर पर अच्छी मुर्रा भैंस की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपये तक हो सकती है. ज्यादा दूध देने वाली और अच्छी नस्ल की भैंस महंगी बिक सकती है. कुछ खास भैंसों की कीमत इससे भी ज्यादा बताई जाती है, लेकिन ऐसी कीमतें सामान्य नहीं हैं. पशुपालक भैंस खरीदते समय उसके दूध देने के रिकॉर्ड, स्वास्थ्य और खानपान पर खास ध्यान देते हैं. केवल उसकी नस्ल देखकर खरीदना सही फैसला नहीं होता.

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मुर्रा भैंस को क्या खिलाया जाता है?

अच्छा दूध पाने के लिए भैंस को संतुलित आहार देना जरूरी है. इसमें हरा चारा, सूखा चारा, जरूरत के हिसाब से दाना और साफ पानी शामिल होता है. इसके अलावा पशु के रहने की जगह साफ होनी चाहिए और गर्मी के मौसम में उसे ठंडक भी मिलनी चाहिए. सही खानपान और देखभाल से भैंस की सेहत अच्छी रहती है और दूध उत्पादन में मदद मिलती है. हालांकि, हर भैंस की जरूरत अलग हो सकती है, इसलिए आहार उसकी उम्र, वजन और दूध देने की क्षमता के हिसाब से तय करना चाहिए.

क्या मुर्रा भैंस पालना फायदे का सौदा है?

मुर्रा भैंस डेयरी कारोबार के लिए अच्छी नस्ल मानी जाती है, लेकिन इससे होने वाली कमाई कई बातों पर निर्भर करती है. भैंस खरीदने की कीमत, चारे का खर्च, पशु चिकित्सक का खर्च, दूध की बिक्री का भाव और रोजाना मिलने वाले दूध की मात्रा का हिसाब लगाना जरूरी है. अगर दूध बेचने के लिए अच्छा बाजार उपलब्ध है और पशु की सही देखभाल की जा सकती है, तो मुर्रा भैंस पालन कमाई का अच्छा जरिया बन सकता है. लेकिन बिना हिसाब लगाए महंगी भैंस खरीदना नुकसान भी पहुंचा सकता है. कुल मिलाकर, मुर्रा भैंस अपनी दूध देने की क्षमता, मजबूत शरीर और डेयरी कारोबार में मांग के कारण खास पहचान रखती है.

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