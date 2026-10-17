चार्जर पर 20W, 33W और 67W का क्या मतलब? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

जब भी आप नया मोबाइल खरीदते हैं, तो उसके साथ मिलने वाले चार्जर पर 20W, 33W, 45W या 67W जैसी नंबर वाली जानकारी जरूर देखते होंगे. कई बार एक ही कंपनी के अलग-अलग फोन के साथ अलग-अलग क्षमता वाले चार्जर मिलते हैं. वहीं, बाजार में भी कम और ज्यादा वॉट वाले चार्जर आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चार्जर पर लिखे इन नंबरों का असल में मतलब क्या होता है? क्या 67W वाला चार्जर 20W वाले चार्जर से तीन गुना तेजी से फोन चार्ज करता है? क्या ज्यादा वॉट वाला चार्जर खरीदने से आपका फोन जल्दी चार्ज होने लगेगा?

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दरअसल, चार्जर पर लिखे इन नंबरों का सीधा संबंध बिजली की उस ताकत से है, जिसके जरिए चार्जर आपके फोन की बैटरी को चार्ज कर सकता है. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं.

20W, 33W और 67W का क्या मतलब होता है?

चार्जर पर लिखे W का मतलब वॉट (Watt) होता है. यह बिजली की पावर यानी शक्ति को मापने की इकाई है. आसान शब्दों में कहें तो वॉट से पता चलता है कि चार्जर कितनी पावर दे सकता है.

मोबाइल चार्जर पर 20W, 33W और 67W का क्या मतलब होता है?

20W चार्जर- 20W का मतलब है कि यह चार्जर 20 वॉट तक की पावर दे सकता है. अगर आपका फोन 20W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो यह उसे अच्छी स्पीड से चार्ज कर सकता है.

33W चार्जर- 33W वाला चार्जर 20W वाले चार्जर से ज्यादा पावर दे सकता है. अगर आपका फोन भी 33W की चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो वह 20W वाले चार्जर के मुकाबले जल्दी चार्ज हो सकता है.

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67W चार्जर- 67W वाला चार्जर ज्यादा पावर देने में सक्षम होता है. अगर आपका फोन 67W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो यह उसे कम समय में चार्ज कर सकता है.

लेकिन ध्यान रखें, 67W वाला चार्जर हर फोन को तेजी से चार्ज नहीं करेगा. फोन उतनी ही पावर लेगा, जितनी वह सपोर्ट करता है.

क्या 67W वाला चार्जर फोन को तीन गुना तेजी से चार्ज करेगा?

मान लीजिए, आपके पास 20W और 67W के दो चार्जर हैं. आपको लग सकता है कि 67W वाला चार्जर फोन को तीन गुना तेजी से चार्ज करेगा. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. अगर आपका फोन 20W की चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो 67W का चार्जर लगाने पर भी वह अपनी क्षमता के हिसाब से ही पावर लेगा. वहीं, अगर आपका फोन 67W की चार्जिंग सपोर्ट करता है और चार्जर भी उसके अनुकूल है, तो फोन जल्दी चार्ज हो सकता है. फोन की बैटरी कितनी चार्ज है और वह कितनी गर्म हो रही है, इन बातों से भी चार्जिंग की स्पीड पर असर पड़ता है.

फोन कितनी जल्दी चार्ज होगा, यह किन बातों पर निर्भर करता है?

फोन की चार्जिंग स्पीड सिर्फ चार्जर पर लिखे नंबर से तय नहीं होती. इसमें कई बातें मायने रखती हैं. फोन कितनी जल्दी चार्ज होगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है. सबसे पहले, फोन की अपनी चार्जिंग क्षमता मायने रखती है. फोन जितनी पावर से चार्ज हो सकता है, वह उसी हिसाब से पावर लेगा. इसके अलावा, कुछ कंपनियों के फोन में खास फास्ट चार्जिंग तकनीक होती है, इसलिए सही चार्जर का इस्तेमाल करना जरूरी है. बैटरी कम होने पर फोन तेजी से चार्ज हो सकता है, लेकिन बैटरी ज्यादा भरने पर चार्जिंग की स्पीड धीमी हो जाती है. अगर फोन ज्यादा गर्म होने लगे, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी चार्जिंग धीमी हो सकती है. साथ ही, चार्जिंग केबल की क्वालिटी भी मायने रखती है, क्योंकि सही केबल न होने पर फोन को पूरी पावर नहीं मिल पाती.

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क्या ज्यादा वॉट वाला चार्जर लगाने से बैटरी खराब होती है?

सिर्फ ज्यादा वॉट वाला चार्जर लगाने से फोन की बैटरी खराब नहीं होती. अगर चार्जर आपके फोन के साथ सही तरीके से काम करता है, तो फोन अपनी जरूरत के हिसाब से ही बिजली लेता है. लेकिन खराब क्वालिटी वाले चार्जर से फोन को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए हमेशा अच्छी कंपनी का भरोसेमंद चार्जर इस्तेमाल करना चाहिए.

नया चार्जर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?

नया चार्जर खरीदने से पहले यह देख लें कि आपका फोन कितने वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है. उसी हिसाब से चार्जर खरीदें. सिर्फ ज्यादा वॉट देखकर महंगा चार्जर खरीदने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका फोन अगर कम वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो वह ज्यादा पावर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.

आसान शब्दों में कहें तो चार्जर पर 20W, 33W या 67W लिखा होने का मतलब है कि वह कितनी पावर दे सकता है. लेकिन फोन कितनी तेजी से चार्ज होगा, यह उसकी चार्जिंग क्षमता और चार्जर पर निर्भर करता है.

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