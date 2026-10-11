सीमेंट हटने से दिख रहे हैं घर में RCC के सरिए, ऐसे एक दिन में होगा नया जैसा

घर की छत या दीवार से सीमेंट उखड़ने लगे और अंदर लगे लोहे के सरिए दिखाई देने लगे, तो इसे मामूली परेशानी समझ कर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार नमी, पानी के रिसाव और सरियों में जंग लगने की वजह से कंक्रीट टूटने लगता है. समय रहते इसकी मरम्मत नहीं की जाए, तो परेशानी बढ़ सकती है. ऐसी स्थिति में सिर्फ ऊपर से सीमेंट लगा देना सही तरीका नहीं है. पहले यह समझना जरूरी है कि सीमेंट क्यों उखड़ा है, सरियों में कितना जंग लगा है और कंक्रीट को कितना नुकसान पहुंचा है. आइए जानते हैं घर में इस तरह की परेशानी होने पर क्या करना चाहिए. अगर घर की छत से सीमेंट की परत टूटकर गिर रही है और लोहे के सरिए दिखाई देने लगे हैं, तो इसकी वजह नमी, पानी का रिसाव या कंक्रीट में आई खराबी हो सकती है.

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सबसे पहले छत के उस हिस्से की जांच कराएं. अगर कंक्रीट कमजोर हो चुका है या सरियों में जंग लग गई है, तो इंजीनियर की सलाह से खराब कंक्रीट हटाकर सरियों की सफाई और जरूरी सुरक्षा की जाती है. इसके बाद मरम्मत के लिए खास रिपेयर मोर्टार का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर छत झुक रही है, बड़ी दरारें हैं या कंक्रीट के बड़े टुकड़े गिर रहे हैं, तो उस जगह के नीचे लोगों को खड़ा न होने दें और तुरंत विशेषज्ञ से जांच कराएं.

बाथरूम की छत पर सीलन है और सरिए दिख रहे हैं

कई घरों में बाथरूम के ऊपर वाली छत पर सीलन रहती है. इसकी वजह ऊपर के बाथरूम की पाइपलाइन में लीकेज या फर्श से पानी का रिसाव हो सकता है. लगातार नमी रहने से कंक्रीट खराब होने लगता है और धीरे-धीरे सरिए बाहर दिखाई देने लगते हैं. इस स्थिति में सबसे पहले पानी के रिसाव का पता लगाकर उसे ठीक करना जरूरी है. इसके बाद प्रभावित कंक्रीट और सरियों की जांच कराकर मरम्मत करानी चाहिए. केवल सीलन वाली जगह पर पेंट या सीमेंट लगा देने से समस्या दोबारा आ सकती है.

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बालकनी के किनारे से सीमेंट टूट रहा है

बालकनी के किनारे बारिश का पानी जमा होने या लगातार नमी रहने से कंक्रीट खराब हो सकता है. कुछ समय बाद यहां लगे सरिए भी दिखाई देने लगते हैं. अगर सरियों में जंग लग जाए, तो कंक्रीट और ज्यादा टूट सकता है. सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि पानी कहां से आ रहा है. इसके बाद खराब हिस्से की मरम्मत और पानी से बचाव के लिए सही व्यवस्था करनी होगी. अगर बालकनी का बड़ा हिस्सा टूट रहा है या सरिए बुरी तरह खराब हो चुके हैं, तो इंजीनियर से जांच कराए बिना मरम्मत शुरू न करें.

घर की दीवार से प्लास्टर उखड़ रहा है

कभी-कभी दीवार से प्लास्टर उखड़ने पर अंदर की ईंट या कंक्रीट दिखाई देने लगती है. लेकिन ध्यान रखें कि हर जगह प्लास्टर उखड़ने का मतलब यह नहीं है कि आरसीसी के सरिए भी खराब हो गए हैं. इसकी वजह सीलन, खराब प्लास्टर या दीवार में पानी का रिसाव भी हो सकता है. अगर सिर्फ प्लास्टर खराब हुआ है, तो रिसाव ठीक करने के बाद खराब परत हटाकर दोबारा प्लास्टर किया जा सकता है. लेकिन अगर कंक्रीट भी टूट रहा है और सरिए दिखाई दे रहे हैं, तो यह अलग तरह की परेशानी है. ऐसी स्थिति में पहले जांच और फिर उचित मरम्मत जरूरी है.

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सरियों पर जंग लग गई है और कंक्रीट फूलकर टूट रहा है

अगर सरियों पर लाल-भूरे रंग की जंग दिखाई दे रही है और उनके आसपास का सीमेंट टूटकर बाहर आ रहा है, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए. जंग लगने पर सरियों का आकार बढ़ सकता है, जिससे आसपास का कंक्रीट टूटने लगता है. ऐसी स्थिति में केवल जंग पर पेंट लगाकर ऊपर से सीमेंट चढ़ाना पर्याप्त नहीं है. विशेषज्ञ की निगरानी में खराब कंक्रीट हटाया जाता है, सरियों की स्थिति जांची जाती है और जरूरत के अनुसार जंग हटाने, एंटी-करोजन ट्रीटमेंट और रिपेयर मोर्टार का इस्तेमाल किया जाता है. अगर सरिए काफी पतले हो गए हैं या उनकी मजबूती प्रभावित हुई है, तो इंजीनियर को आगे की मरम्मत तय करनी चाहिए.

क्या एक दिन में घर पहले जैसा हो सकता है?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि नुकसान कितना हुआ है. अगर सिर्फ थोड़े से प्लास्टर की मरम्मत करनी है, तो काम जल्दी पूरा हो सकता है. लेकिन अगर आरसीसी का कंक्रीट टूट गया है और सरिए बाहर निकल आए हैं, तो मरम्मत में ज्यादा समय लग सकता है. रिपेयर मोर्टार लगाने के बाद भी उसके सही तरीके से जमने और मजबूती हासिल करने के लिए निर्धारित समय तक देखभाल जरूरी होती है. इसलिए एक दिन में घर को नया जैसा बनाने का दावा हर स्थिति में सही नहीं है.

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