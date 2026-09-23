क्यों प्लास्टिक की जगह स्टील की टंकी लगवा रहे लोग? क्या ये सस्ता सौदा है

लोग घर में पानी जमा करने के लिए प्लास्टिक की टंकी लगवाते हैं. जरूरत के हिसाब से अलग- अलग क्षमता की टंकी का इस्तेमाल किया जाता है. इन दिनों लोग स्टील की टंकी भी छत पर लगाने लगे हैं. आखिर प्लास्टिक की जगह, इन स्टील की टंकियों को लगवाने के पीछे वजह क्या है? चलिए जानते हैं घर में पानी रखने के लिए स्टील की टंकी लगाने के क्या फायदे हैं?

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आमतौर पर लोग घरों में प्लास्टिक की पानी की टंकी लगवाते हैं. अधिकतर घरों में हमने अलग- अलग रंग और साइज के प्लास्टिक की टंकी देखी होगी. लेकिन, अब स्टील की टंकी भी लोग लगवाने लगे हैं. इनके कई फायदे होते हैं. खासकर स्टेनलेस स्टील के पानी के टैंक का इस्तेमाल स्वास्थ्य, मजबूती और साफ-सफाई के लिहाज से बहुत फायदेमंद माना जाता है. कई लोग स्टील की टंकी को स्वास्थ्य के लिहाज से सही मानते हैं.

क्या हैं स्टील की टंकी के फायदे

इसका पहला फायदा प्लास्टिक पानी में माइक्रोप्लास्टिक मिलने की आशंका एकदम खत्म हो जाती है. हालांकि, ऐसी कोई ठोस रिपोर्ट नहीं है कि छतों पर लगने वाले प्लास्टिक के पानी टंकी से पानी में माइक्रोप्लास्टिक का लेवल बढ़ जाता है. लेकिन, प्लास्टिक के बोतल में पानी रखने से उसमें माइक्रोप्लास्टिक जरूर बढ़ता है.

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स्टील की टंकी रखने का दूसरा फायदा इसमें बैक्टीरिया और फंगस से बचाव होता है. इसकी सतह चिकनी होती है. इस वजह से इसमें बैक्टीरिया, काई, शैवाल और फंगस आसानी से नहीं पनपते हैं.

इसका तीसरा फायदा यह है कि इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता है. प्लास्टिक टैंकों की तरह स्टील का पानी के साथ कोई रासायनिक रिएक्शन नहीं होता है. इससे पानी में प्लास्टिक के हानिकारक रसायन या कैंसरकारी तत्व घुलने का खतरा नहीं रहता और पानी का स्वाद व शुद्धता बनी रहती है.

चौथा फायदा ये आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाले 304 ग्रेड यानी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं. इस वजह से इसमें रखा पानी पीने और खाना बनाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित रहता है.

पांचवां फायदा - प्लास्टिक के टैंकों के विपरीत, स्टील के टैंकों से धूप अंदर नहीं जाती. इससे सूरज की किरणों के कारण पानी के खराब होने या उसमें काई जमने का डर नहीं रहता.

छठा फायदा ये है कि स्टील के टैंक बाहरी तापमान के प्रभाव को काफी हद तक कंट्रोल में रखते हैं. इससे गर्मियों में प्लास्टिक टैंकों की तरह पानी बहुत अधिक गर्म नहीं होता.

सातवां फायदा ये है कि अच्छी क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील टंकी सही रखरखाव के साथ कई साल तक चल सकती है.स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है.इससे टैंक में आसानी से जंग नहीं लगती और यह लंबे समय तक नया जैसा बना रहता है.

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आठवां फायाद - प्लास्टिक टंकी में समय के साथ धूप और मौसम के असर से मटेरियल कमजोर हो सकती है. यह प्लास्टिक की तरह जल्दी चटकता या टूटता नहीं है. यह भारी दबाव और कठोर मौसमी परिस्थितियों को आसानी से सहन कर सकता है.

नौवां फायदा ये है कि स्टील की टंकी पुरानी हो जाने के बाद भी रीसेल हो जाती है. समय के साथ स्टील का जो भाव होता है. उस हिसाब से इसकी कीमत मिल जाती है. साथ ही यह रिसाइकिल होने के साथ इकोफ्रेंडली होती है.

कितनी होती है कीमत

अब आते हैं इसकी कीमत पर, प्लास्टिक की टंकी की तुलना में स्टील की टंकी थोड़ी महंगी जरूर होती है. 200 लीटर से लेकर 10 हजार लीटर तक की स्टील टंकी बाजार में उपलब्ध हैं. इनकी कीमत 15 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक है. इसमें एक बार में ज्यादा पैसा जरूर लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यह फायदे का सौदा हो सकता है.

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