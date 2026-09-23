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दिवाली पर घर में करवाना है पेंट? इस फॉर्मूले से जानिए कितना खर्चा आएगा

दिवाली से पहले घरों को पेंट करवाना एक जरूरी काम बन जाता है. घर पेंट करवाने के लिए हर साल अलग एक बजट की जरूरत होती है. क्योंकि, इसमें पैसे खर्च होने के साथ- साथ समय भी काफी लग जाता है. इस दौरान पूरा घर अस्त-व्यस्त हो जाता है और फिर से सारे सामान को हमें व्यवस्थित करना होता है.

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दिवाली से पहले घर पेंट कराने का बजट इस फॉर्मूले से निकाले (Photo - AI Generated)
दिवाली से पहले घर पेंट कराने का बजट इस फॉर्मूले से निकाले (Photo - AI Generated)

घर पेंट कराने से पहले सबसे जरूरी होता है. इसके खर्च का एक बजट तैयार करना. इसके लिए जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि घर पेंट कराने में कितना पेंट लगेगा. उस हिसाब से एक अनुमानित बजट तैयार हो जाता है. ऐसे में चलिए जानते हैं घर पेंट कराने में कितना खर्चा आएगा, यह जानने का फॉर्मूला क्या है? 

दिवाली पर घर की पेंटिंग का कुल खर्च निकालने के वैसे तो कई फॉर्मूले हैं. लेकिन, सबसे सटीक जो जो फॉर्मूला है, वो है पहले घर रंगवाने में खर्च होने टोटल पेंट की मात्रा क्या होगी, यह पता कर लिया जाए. इसके लिए सबसे पहले हमें घर में पेंट होने लायक टोटल एरिया कैलकुलेट करना होता है. 

कितना होता है टोटल पेंट एरिया
मान लेते हैं हमें 950 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया वाले घर को पेंट करना है. इसके लिए पहले हमें पेंट होने वाला टोटल एरिया निकालना होगा. वैसे तो यह जानने का शॉर्टकट तरीका है कि टोटल कारपेट एरिया या फ्लोर एरिया का लगभग 3.8 से 4 गुना करने के बाद इसमें से दरवाजे और खिड़कियों का टोटल एरिया माइनस कर दिया जाए. इस तरह जो आंकड़ा मिलेगा वो टोटल पेंट एरिया होगा. इसमें छत और दीवार शामिल होती है. 

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950 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया वाले घर को 4 से गुना करने पर 3800 स्क्वायर फीट हो जाता है. अगर इसमें से एक अनुमान के मुताबिक, दरवाजे और खिड़कियों का कुल एरिया 400 स्क्वायर फीट मान लेते हैं और इसे 3800 स्क्वायर से माइनस कर लेते हैं तो टोटल पेंट एरिया 3400 स्क्वायर फीट हो जाता है. 

इस फॉर्मूला से निकलेगा पेंट कराने का बजट
अब जब हमें पता है कि कितने स्क्वायर फीट में पेंट करना है, तो हम यह आंकड़ा निकालना होगा कि इतने एरिया में कितना पेंट खर्च होगा. इसका भी एक फॉर्मूला है. अब हमें यह तय करना है कि घर में कितने लेयर यानी कोट का पेंट करवाना है. अगर 2 कोट का पेंट करवाना है, तो हमें टोटल पेंट एरिया को कोट करवाने के नंबर से गुना करना होगा. 2 कोट करवाना है तो 3400 स्क्वायर फीट को 2 से गुना कर देना है. ऐसे में हमें 6800 स्क्वायर फीट का आंकड़ा मिलेगा. 

अब इस 6800 स्क्वायर फीट को एक लीटर पेंट के कवरेज एरिया से भाग देना है. एक अनुमान के मुताबिक,  एक लीटर पेंट 140 से 200 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है. इस हिसाब से अगर एक लीटर पेंट एक कोट में 150 स्क्वायर फीट एरिया भी कवर करे, तो 6800 को 150 से भाग देने पर   45.3 का आंकड़ा प्राप्त होता है. यानी 950 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया वाले 2BHK या 3BHK मकान को दो कोट पेंट करने में  लगभग 45 लीटर पेंट खर्च होगा. 

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यह भी पढ़ें: क्यों प्लास्टिक की जगह स्टील की टंकी लगवा रहे लोग? क्या ये सस्ता सौदा है

45 लीटर पेंट एकदम चिकनी और समतल सतह के लिए है. पुरानी और खुरदरी दीवार के लिए 50 लीटर पेंट भी खर्च हो सकते हैं. जब हमें घर रंगवाने में कितना पेंट लग सकता है, इसका आंकड़ा मिल जाए, तो पेंट करवाने का एक अनुमानित बजट बनाना आसान हो जाता है. हालांकि, हम घर को किस तरह के पेंट या प्लास्टिक कोट से रंगवाना चाहते हैं. इस पर भी पेंट कराने का बजट निर्भर करता है. 

वैसे नॉर्मल पेंट करवाने का खर्च 15 से 25 रुपये प्रति स्क्वायर फुट होता है. वहीं लग्जरी और प्रीमियम पेंट करवाने में यही खर्चा बढ़ भी सकता है. 

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