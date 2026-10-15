बिजली का बिल नहीं भरा तो कितने दिन में कटेगा कनेक्शन? जानें 15 दिन वाले नोटिस का नियम

घर में बिजली का इस्तेमाल करने के बाद हर महीने बिल भरना पड़ता है. लेकिन कई बार पैसों की कमी, बिल ज्यादा आने या किसी दूसरी वजह से लोग समय पर बिल जमा नहीं कर पाते. ऐसे में उनके मन में सवाल उठता है कि अगर बिजली का बिल नहीं भरा तो कितने दिन में कनेक्शन कट सकता है? क्या एक महीने का बिल बकाया होने पर ही बिजली विभाग कनेक्शन काट सकता है या पहले कोई नोटिस देना जरूरी है?

और पढ़ें

अगर आपने भी घर का भी बिजली बिल जमा नहीं किया है, तो यह नियम जानना आपके लिए जरूरी है. इससे आपको पता चलेगा कि बिल जमा करने में देरी होने पर बिजली विभाग क्या कार्रवाई कर सकता है और कनेक्शन कटने से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए.

कितने दिन में कट सकता है कनेक्शन?

बिजली का बिल समय पर जमा नहीं करने पर विभाग आपका कनेक्शन काट सकता है. हालांकि, इसके लिए कुछ नियम हैं. बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 56 के मुताबिक, अगर कोई उपभोक्ता बिजली का बकाया बिल नहीं भरता है, तो बिजली कंपनी कम से कम 15 दिन का लिखित नोटिस देने के बाद बिजली की सप्लाई काट सकती है.

इसका मतलब है कि बिल जमा न करने पर बिजली विभाग मनमाने तरीके से तुरंत कनेक्शन नहीं काट सकता. उसे तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है. हालांकि, कनेक्शन कटने की वास्तविक तारीख आपके बिल, नोटिस और राज्य में लागू नियमों पर निर्भर कर सकती है.

Advertisement

उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके घर का बिजली बिल 10 तारीख तक जमा करना था और आपने भुगतान नहीं किया. इसके बाद बिजली विभाग आपको बकाया रकम जमा करने के लिए लिखित नोटिस देता है. ऐसे मामले में नोटिस में दी गई समय सीमा और लागू नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए यह मानकर न चलें कि बिल की आखिरी तारीख निकलने के ठीक 15 दिन बाद ही कनेक्शन कटेगा.

कब कट सकती है बिजली?

यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है. इसका जवाब सिर्फ बकाया महीनों की संख्या से तय नहीं होता. यानी ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है कि बिजली का कनेक्शन काटने से पहले हर हाल में दो या तीन महीने का बिल बकाया होना चाहिए. अगर बिल का भुगतान नहीं किया गया है, तो बिजली विभाग लागू नियमों और जरूरी नोटिस की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर सकता है. इसलिए एक महीने का बिल बकाया होने पर भी यह जरूरी है कि आप विभाग की ओर से भेजे गए संदेश या नोटिस को गंभीरता से लें.

बिजली का बिल नहीं भरने पर क्या लगता है जुर्माना?

अगर आप तय तारीख तक बिल जमा नहीं करते हैं, तो बिजली कंपनी के नियमों के मुताबिक बकाया रकम पर देर से भुगतान करने का शुल्क या सरचार्ज लग सकता है. यह शुल्क कितना होगा, यह आपके राज्य, बिजली वितरण कंपनी और लागू टैरिफ नियमों पर निर्भर करता है. उदाहरण के लिए, अगर आपके बिल में 2,000 रुपये बकाया हैं और भुगतान में देरी हो जाती है, तो अगला बिल सिर्फ 2,000 रुपये का ही आए, यह जरूरी नहीं है. उसमें लागू सरचार्ज या दूसरे वैध शुल्क भी जुड़ सकते हैं. इसलिए बिल पर दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ें.

Advertisement

अगर बिजली का बिल गलत आया है तो क्या करें?

कई बार मीटर की रीडिंग गलत होने, पुराने बकाये जुड़ने या बिल में दूसरी गड़बड़ी की वजह से रकम ज्यादा दिखाई दे सकती है. अगर आपको लगता है कि आपका बिल गलत है, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय बिजली विभाग में शिकायत दर्ज कराएं. मीटर की मौजूदा रीडिंग की तस्वीर ले लें. पुराने बिल और नए बिल की रकम की तुलना करें. बिजली विभाग के कार्यालय, आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं.

शिकायत की रसीद या शिकायत संख्या संभालकर रखें. विभाग से पूछें कि शिकायत की जांच के दौरान बकाया रकम और बिजली सप्लाई को लेकर क्या नियम लागू होंगे. ध्यान रखें कि सिर्फ शिकायत दर्ज कराने से बिल अपने आप रद्द नहीं हो जाता. शिकायत के निपटारे और भुगतान को लेकर विभाग से स्पष्ट जानकारी लेना जरूरी है.

बिजली का कनेक्शन कट जाए तो दोबारा कैसे जुड़ेगा?

अगर बकाया बिल की वजह से बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है, तो आम तौर पर उपभोक्ता को बकाया रकम और लागू शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है. इसके बाद बिजली कंपनी की प्रक्रिया के अनुसार दोबारा कनेक्शन जोड़ा जाता है. भुगतान करने के बाद उसकी रसीद जरूर रखें और विभाग से दोबारा बिजली चालू होने की जानकारी लें. अगर आपने रकम जमा कर दी है, फिर भी कनेक्शन नहीं जुड़ा है, तो भुगतान का प्रमाण देकर शिकायत कर सकते हैं.

Advertisement

बिजली का बिल बकाया है तो क्या करें?

अगर आपके घर का बिजली बिल बकाया है, तो सबसे पहले बिल पर लिखी आखिरी तारीख, कुल बकाया रकम और विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस की जांच करें. रकम एक साथ जमा करना मुश्किल है, तो बिजली वितरण कंपनी से पूछें कि किस्तों या भुगतान के दूसरे विकल्प की सुविधा उपलब्ध है या नहीं.बिजली का बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने से पहले कम से कम 15 दिन का लिखित नोटिस देने का प्रावधान बिजली अधिनियम की धारा 56 में है. लेकिन अपने मामले में लागू प्रक्रिया जानने के लिए संबंधित बिजली वितरण कंपनी के नियम और नोटिस जरूर देखें.

---- समाप्त ----