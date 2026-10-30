scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अक्खा मुंबई अपना है, सब सिग्नल तोड़ो...', रात में हुड़दंग मचाते हुए बाइक सवार 3 लड़कों ने तोड़े ट्रैफिक रूल्स, पुलिस को दी चुनौती

मुंबई में ट्रिपल सीट बाइक चलाकर बिना हेलमेट और ट्रैफिक नियम तोड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दो युवकों दिलशाद रमजान अली खान और मोहम्मद शाकिर मणियार को गिरफ्तार किया है. वीडियो बनाने वाला तीसरा आरोपी फरार है.

Advertisement
X
मुंबई में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले दो युवक गिरफ्तार.(Photo:Screengrab)
मुंबई में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले दो युवक गिरफ्तार.(Photo:Screengrab)

मुंबई में एक बाइक पर तीन लोगों के बैठकर बिना हेलमेट और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए बाइक चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में युवक खुलेआम ट्रैफिक नियम तोड़ने और मुंबई पुलिस को चुनौती देने जैसी बातें करते नजर आ रहे थे. इस मामले में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि वीडियो बनाने वाले तीसरे युवक की तलाश जारी है. 

 26 अक्टूबर 2026 की रात करीब 10:30 बजे तीन युवक सीएसएमटी स्टेशन के सामने डी.एन. रोड पर एक बाइक पर ट्रिपल सीट बैठकर जा रहे थे. तीनों ने हेलमेट भी नहीं पहना था. बाइक तेज और लापरवाही से चलाई जा रही थी.

इस दौरान बाइक चला रहा दिलशाद खान था. उसके बीच में बैठे आमिर खान ने मोबाइल से सेल्फी वीडियो बनाया, जबकि सबसे पीछे मोहम्मद शाकिर मणियार बैठा था.

सम्बंधित ख़बरें

mumbai pujari
पीपल के पेड़ पर चढ़कर पुजारी ने किया विरोध, 45 मिनट तक चला ड्रामा- VIDEO
जिस दिन कंपनी ने लिया रिजाइन उसी दिन सुसाइड! COO की जमानत याचिका खारिज
Western Railway undertakes demolition of 94 remaining structures at Garib Nagar
मुंबई के गरीब नगर में 94 अवैध घर तोड़े जाएंगे, HC के फैसले के बाद कार्रवाई
मुंबई के अंधेरी वेस्ट में क्यों बढ़ रही घरों की मांग?
अंधेरी वेस्ट में महंगे हुए घर, एक साल में 13% तक बढ़े दाम, किराया भी बढ़ा
Devendra Fadnavis Uddhav
Maharashtra की राजनीति में दिखा दिलचस्प नजारा!

वीडियो में तीनों युवक जोर-जोर से कहते सुनाई दे रहे थे कि हम तीनों एक बाइक पर बैठे हैं, हमारे पास हेलमेट नहीं है और हम ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ रहे हैं, फिर भी हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुंबई हमारी है.

इस तरह वे सड़क पर स्टंट करते और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दिए. इस वीडियो के आधार पर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. ट्रैफिक पुलिसकर्मी अभिमन्यु पाटिल की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. देखें VIDEO:- 

Advertisement

गिरफ्तार आरोपी

1. दिलशाद रमजान अली खान (22 वर्ष) निवासी मेहंदी नगर, शिवड़ी, मुंबई. यह बाइक चला रहा था और वीडियो में तेज आवाज में बोलते हुए दिखाई दे रहा था.

2. मोहम्मद शाकिर मणियार (19 वर्ष) निवासी हल्लाव पुल, कुर्ला, मुंबई. यह बाइक पर सबसे पीछे बैठा था.

फरार आरोपी

आमिर खान मूल निवासी कोटिया बाजार, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश. इसने मोबाइल से वीडियो बनाया था. पुलिस इसकी तलाश कर रही है.

आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 125 के साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128(1), 129, 184 और 190(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मुंबई पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    रस्सी से बांधा, पेट्रोल छिड़का और लगा दी आग! झांसी में बेजुबान चूहे से क्रूरता का VIDEO वायरल |
    दिल्ली की महारैली में महाराष्ट्र से जुटेंगे कांग्रेस के 5 हजार से ज्यादा नेता-कार्यकर्ता |
    PNB के 37 खाताधारकों ने की शिकायत, 10.24 करोड़ की धोखाधड़ी की जांच करेगी CBI |
    क्या धनतेरस सोना-चांदी या बर्तन के बिना अधूरा है? इनसे भी बढ़कर है ये एक चीज |
    'वैभव सूर्यवंशी को नजरअंदाज करना ठीक नहीं...', युवराज सिंह ने टीम सेलेक्शन पर उठाए सवाल, अभिषेक शर्मा-ईशान किशन का भी किया सपोर्ट |
    Babil Khan House Tour: बाबिल का लैविश घर, पापा इरफान की फोटो-मूवी पोस्टर से सजा कोना, एंट्रेंस पर लगी कुरान की आयतें |
    हमने कैंसर को हराया! भावुक कर गया हेल्थ वेल्थ समिट का ये सेशन, डॉक्टर ने बताया क‍ितनी कठिन है जंग?  |
    WhatsApp में आए 4 बड़े फीचर, अब हमेशा के लिए Pin होगा मैसेज, ग्रुप में भी लगा सकेंगे Status |
    फ्रिज के ऊपर रखते हैं सामान? भूलकर भी न रखें ये 10 चीजें, हो सकता है नुकसान |
    फैक्ट चेक: म्यांमार और फिलीपींस के वीडियो अरुणाचल प्रदेश में ‘चीनी घुसपैठ’ के नाम पर वायरल
    Advertisement