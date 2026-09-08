किस रंग की कार पर सबसे ज्यादा बीट करते हैं कबूतर? सर्वे में मिला जवाब

क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं जाने के लिए अपनी कार देखते हैं तो उस पर पक्षियों की बीट मिलती है. कई लोग तो इससे इतना परेशान रहते हैं कि उन्हें हर रोज अपनी गाड़ी गंदी मिलती है. कई बार लगता है कि तार या पक्षियों के बैठने की जगह के नीचे गाड़ी खड़ी करने की वजह से ऐसा होता है. लेकिन, कार पार्क की जगह बदलने के बाद भी दिक्कत खत्म नहीं होती. तो इसका कारण कार पार्क करने की जगह नहीं, बल्कि कार का कलर है.

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वैसे ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है, बल्कि एक सर्वे के बाद ये पता चला है कि कार के कलर की वजह से पक्षी कार को ज्यादा गंदा करते हैं. रिसर्च के अनुसार, पक्षियों को कुछ तरह की कारें ज्यादा पसंद होती है और वो वहां ही बीट करना पसंद करते हैं. तो समझते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है और किस कलर की कार पर पक्षी बीट करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं.

किस कलर पर होती है ज्यादा बीट?

पक्षियों की पॉटी और कार के कलर के बीच कनेक्शन जानने के लिए अमेरिका में 1000 कार ड्राइवर्स का सर्वे किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल थे. इसमें सामने आया कि बीट के पीछे रंग की अहम कारण है. साथ ही इसमें पता चला कि पक्षियों का सबसे पसंदीदा निशाना भूरा रंग है. सबसे ज्यादा पक्षियों को आकर्षित करने वाले कलर में भूरे और लाल रंग का नाम शामिल है. रिसर्च में पता चला लाल और भूरे के बाद पक्षी काला, नारंगी, नीला, सफेद, सिल्वर ग्रे भी बीट के लिए पक्षी पसंद करते हैं.

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एक अमेरिकी कंपनी के फैक्ट्री आउटलेट में ड्राइवर्स से बात करके ये सर्वे किया गया था. सर्वे में कुछ लोगों ने बताया कि उनकी कार पर एक ही दिन में एक से अधिक बार बीट की गई थी. 29 फीसदी तो ऐसे लोग हैं, जिन्हे लगता है कि पक्षियों ने उनके वाहन को "निशाना" बनाया है.

सिर्फ ये ही नहीं, ब्रिटिश ऑटोमोटिव रिटेलर हालफोर्ड्स ने भी एक सर्वे किया था, जिसमें सामने आया था कि पक्षियों को लाल कलर सबसे ज्यादा आकर्षित करता है और उसके बाद नीले रंग को शामिल किया गया. इसमें भूरे रंग को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला कलर नहीं माना गया.

वहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के करीब 40 ट्रेनी टीचर्स ने 1,760 कारों का सर्वे किया. इसमें सफेद कार पर सबसे ज्यादा बीट के निशान मिलने की बात सामने आई. साथ ही इसमें बताया गया कि काले रंग में काफी कम निशान मिले. हालांकि, ये सभी रिसर्च इसके पीछे कोई विज्ञान होने का दावा नहीं करती है.

एक रिसर्च में ये कहा गया है कि कार की छत पर ज्यादा बीट जमा होने का कारण शायद पक्षियों की रंगों को देखने और समझने की असाधारण क्षमता हो सकती है. क्योंकि पक्षी पराबैंगनी (यूवी) प्रकाश देख सकते हैं, जो मनुष्य नहीं देख सकते इसलिए रंगों को लेकर उनकी समझ हमसे कहीं अधिक व्यापक होती है. उनकी देखने की लिमिट में कुछ खास रंग की कारें उन्हें अधिक आकर्षक लगती हैं.



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