304 या 202... जब भी घर में लगवानी हो रेलिंग तो दुकान वाले ये बात जरूर करें

घर बनवाते समय या पुराने घर की मरम्मत कराते समय हम कई छोटी-बड़ी चीजों का ध्यान रखते हैं. घर की मजबूती और खूबसूरती के लिए अच्छी रैलिंग लगवाना भी जरूरी होता है. चाहे बालकनी हो, सीढ़ियां हों या छत, आजकल ज्यादातर लोग स्टील की रेलिंग लगवाना पसंद करते हैं. यह देखने में अच्छी लगती है और घर को एक मॉडर्न लुक भी देती है. लेकिन जब आप स्टील की रेलिंग खरीदने दुकान पर जाते हैं, तो दुकानदार आपसे अक्सर पूछता है कि आपको 304 ग्रेड का स्टील चाहिए या 202 ग्रेड का. कई लोग इन दोनों के बीच का फर्क नहीं जानते और सिर्फ कीमत देखकर रेलिंग खरीद लेते हैं. बाद में जंग लगने या रेलिंग खराब होने की परेशानी हो सकती है. इसलिए खरीदारी से पहले इन दोनों ग्रेड के बारे में जानना जरूरी है.

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304 और 202 स्टील में क्या अंतर है?

दरअसल, 304 और 202 स्टेनलेस स्टील के दो अलग-अलग ग्रेड हैं. दोनों का इस्तेमाल रेलिंग, रेलिंग के पाइप, किचन और दूसरी चीजें बनाने में किया जाता है. लेकिन इनकी बनावट और जंग से बचने की क्षमता में अंतर होता है.

304 ग्रेड स्टील: इस स्टील में क्रोमियम के साथ निकेल की मात्रा भी अच्छी होती है. इसी वजह से यह नमी और पानी के संपर्क में आने पर जंग लगने से बेहतर तरीके से बचाता है. इसकी कीमत आमतौर पर 202 ग्रेड से ज्यादा होती है. अगर आप बालकनी, छत या ऐसी जगह रेलिंग लगवा रहे हैं जहां बारिश और नमी का सामना करना पड़ता है, तो 304 ग्रेड एक बेहतर विकल्प हो सकता है.

202 ग्रेड स्टील: इसमें निकेल की मात्रा 304 के मुकाबले कम होती है और मैंगनीज की मात्रा ज्यादा होती है. इसकी कीमत भी आमतौर पर कम होती है. यह घर के अंदर ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पानी और नमी का संपर्क कम हो. हालांकि, नमी वाले माहौल में इसमें 304 के मुकाबले जंग लगने का खतरा ज्यादा हो सकता है.

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स्टील की रेलिंग खरीदते समय सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि वह 304 ग्रेड की है या 202 ग्रेड की. आपको दुकानदार से कुछ और बातें भी साफ-साफ पूछनी चाहिए.

स्टील का ग्रेड पक्का करें: दुकानदार से पूछें कि रेलिंग 304 ग्रेड की है या 202 ग्रेड की. सिर्फ उसकी बात पर भरोसा न करें, बिल में भी ग्रेड लिखवाएं.

स्टील की मोटाई पूछें: रेलिंग के पाइप कितने मोटे हैं, यह जरूर जानें. बहुत पतले पाइप सस्ते तो पड़ सकते हैं, लेकिन मजबूती और सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं हो सकते.

असली स्टील की पहचान करें: दुकानदार से स्टील की क्वालिटी का सर्टिफिकेट या टेस्ट रिपोर्ट मांगें. जरूरत पड़ने पर मशीन से भी स्टील के ग्रेड की जांच कराई जा सकती है.

वेल्डिंग की क्वालिटी देखें: रेलिंग के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने वाली वेल्डिंग अच्छी होनी चाहिए. कमजोर वेल्डिंग से रेलिंग की मजबूती प्रभावित हो सकती है.

फिनिशिंग पर ध्यान दें: रेलिंग की सतह चिकनी होनी चाहिए. कहीं से भी जोड़ खुले हुए या किनारे नुकीले नहीं होने चाहिए.

कौन सा स्टील खरीदना ज्यादा फायदेमंद है?

अगर आप लंबे समय के लिए रेलिंग लगवाना चाहते हैं और आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, तो 304 ग्रेड स्टील बेहतर विकल्प हो सकता है. खासकर बालकनी, छत और ऐसी जगहों के लिए जहां बारिश और नमी का असर पड़ता है. वहीं, अगर घर के अंदर रेलिंग लगवानी है और वहां नमी का संपर्क कम है, तो 202 ग्रेड पर भी विचार कर सकते हैं. हालांकि, सिर्फ ग्रेड देखकर फैसला न करें. स्टील की मोटाई, पाइप की क्वालिटी, वेल्डिंग और लगाने के तरीके का भी ध्यान रखें. अच्छी क्वालिटी का स्टील होने के बावजूद अगर रेलिंग की फिटिंग कमजोर है, तो वह सुरक्षित नहीं होगी.

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एक बात का रखें खास ध्यान

कई बार दुकानदार कम कीमत बताकर 202 ग्रेड का स्टील बेचते हैं, जबकि ग्राहक 304 ग्रेड समझकर खरीदारी कर लेता है. इसलिए रेलिंग का ऑर्डर देने से पहले ग्रेड, मोटाई और कीमत की जानकारी बिल में जरूर लिखवाएं. याद रखें, घर की रेलिंग सिर्फ सजावट के लिए नहीं होती, बल्कि यह परिवार की सुरक्षा से भी जुड़ी होती है. इसलिए थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में उसकी मजबूती और क्वालिटी से समझौता न करें.

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