12 स्टेशन, 28 सुरंगें और 57 पुल... जानिए 125 किमी लंबे ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की खासियत, हिमालय में इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना

उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में बन रही ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण परियोजना है. करीब 125 किमी लंबी यह रेल लाइन ऋषिकेश को कर्णप्रयाग से जोड़ेगी. परियोजना में 12 स्टेशन, 28 मुख्य और आपातकालीन सुरंगें तथा 57 बड़े और छोटे पुल शामिल हैं. इसका लगभग 83 प्रतिशत हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा. इससे पहाड़ी इलाकों तक रेल संपर्क बेहतर होने और केदारनाथ-बद्रीनाथ की यात्रा के लिए आगे की आवाजाही आसान होने की उम्मीद है.

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ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का उद्देश्य गढ़वाल हिमालय के भीतरी क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ना है. इसके पूरा होने पर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल से यात्रा की सुविधा मिलेगी. इससे सड़क मार्ग पर निर्भरता कम करने और क्षेत्र में यात्रियों की आवाजाही को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

इस परियोजना का महत्व धार्मिक पर्यटन तक सीमित नहीं है. बेहतर परिवहन संपर्क से स्थानीय लोगों, कामगारों और सामान की आवाजाही को भी सुविधा मिल सकती है. इसके साथ ही पर्यटन से जुड़े कारोबार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की संभावना है.

28 सुरंगें और 57 पुल

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हिमालय के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रेल लाइन का निर्माण आसान नहीं है. इस परियोजना का करीब 83 प्रतिशत हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा. इसमें 28 मुख्य और आपातकालीन यानी एस्केप सुरंगें बनाई जा रही हैं. इनके अलावा 57 बड़े और छोटे पुल भी परियोजना का हिस्सा हैं.

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सुरंगों और पुलों की इतनी बड़ी संख्या बताती है कि पहाड़ी भूभाग के अनुरूप रेल मार्ग तैयार करने के लिए विशेष इंजीनियरिंग की जरूरत है. रास्ते में ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और जटिल भूगर्भीय परिस्थितियां निर्माण कार्य को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं.

हिमालय में सुरंग बनाना क्यों है चुनौतीपूर्ण?

रेल मंत्री के मुताबिक, हिमालय की भूगर्भीय संरचना मैदानी इलाकों से अलग है. यहां चट्टानें कमजोर, टूटी हुई या दरारों वाली हो सकती हैं. कुछ स्थानों पर चट्टानों के भीतर पानी भी मौजूद रहता है. ऐसी परिस्थितियों में सुरंग की खुदाई के दौरान जमीन के व्यवहार का अनुमान लगाना और उसकी स्थिरता बनाए रखना अहम होता है.

कुछ कमजोर भूगर्भीय परतों में खुदाई के बाद आसपास की जमीन सुरंग के भीतर की ओर दबाव डाल सकती है. इंजीनियरिंग में इस स्थिति को 'स्क्वीजिंग ग्राउंड' कहा जाता है. इससे सुरंग की अंदरूनी परत पर दबाव बढ़ सकता है और अतिरिक्त संरचनात्मक सहारे की जरूरत पड़ सकती है. देखें VIDEO:-

ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए विस्तृत भूगर्भीय जांच, निर्माण के दौरान लगातार निगरानी और उपयुक्त तकनीक का इस्तेमाल जरूरी होता है.

टनल बोरिंग मशीनों से खुदाई

परियोजना में सुरंग निर्माण के लिए टनल बोरिंग मशीनों (TBM) सहित आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि, हिमालय के हर हिस्से की भूगर्भीय स्थिति एक जैसी नहीं है. इसलिए सुरंग निर्माण की तकनीक और मशीनों का चयन संबंधित क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना पड़ता है.

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कमजोर चट्टानों, भूजल और जमीन की स्थिरता से जुड़ी चुनौतियों के कारण निर्माण के दौरान सावधानी बरतना जरूरी है. परियोजना का लक्ष्य ऐसा रेल ढांचा तैयार करना है, जो पहाड़ी परिस्थितियों में लंबे समय तक सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से काम कर सके.

केदारनाथ-बद्रीनाथ की यात्रा को मिल सकती है सुविधा

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन से उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है. ऋषिकेश से रेल द्वारा कर्णप्रयाग पहुंचने के बाद यात्रियों को आगे की यात्रा सड़क मार्ग से करनी होगी. इस तरह रेल संपर्क यात्रा के एक हिस्से को अधिक सुविधाजनक बना सकता है.

पर्यटन को बढ़ावा मिलने से होटल, परिवहन, स्थानीय दुकानों और अन्य सेवाओं से जुड़े कारोबार को भी लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि, परियोजना का वास्तविक प्रभाव रेल सेवा शुरू होने, उपलब्ध सुविधाओं और आगे के सड़क संपर्क पर निर्भर करेगा.

चीन सीमा के करीब क्षेत्र में कनेक्टिविटी का महत्व

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का महत्व क्षेत्रीय परिवहन और रणनीतिक कनेक्टिविटी के संदर्भ में भी देखा जाता है. परियोजना से जुड़ी जानकारी के अनुसार, कर्णप्रयाग भारत-चीन सीमा से लगभग 123 किलोमीटर दूर है.

हिमालयी क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम के कारण आवाजाही चुनौतीपूर्ण रहती है. ऐसे में सड़क, पुल और रेल जैसे बुनियादी ढांचे का विकास क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने में मदद कर सकता है.

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हालांकि, यह रेल लाइन सीधे भारत-चीन सीमा तक नहीं जाती. इसका महत्व गढ़वाल हिमालय में परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाने और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच आसान करने में है.

स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को मिल सकती है मदद

रेल संपर्क बेहतर होने से यात्रियों की आवाजाही बढ़ सकती है. इससे धार्मिक पर्यटन और स्थानीय कारोबार को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है. निर्माण और उससे जुड़ी गतिविधियों से रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं.

कुल मिलाकर, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना में 125 किलोमीटर लंबा मार्ग, 12 स्टेशन, 28 सुरंगें और 57 पुल शामिल हैं. हिमालय की कठिन भूगर्भीय परिस्थितियों में तैयार हो रही यह परियोजना धार्मिक पर्यटन, क्षेत्रीय परिवहन और रणनीतिक कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम है.

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