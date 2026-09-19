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'पुरुषों को भी हो पीरियड्स', बोलीं श्रुति हासन, हजारों बार की दुआ

एक्टर श्रुति हासन ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट पर बताया कि उन्होंने शूटिंग के दौरान अपने डायरेक्टर को पीरियड्स के बारे में बताना सीख लिया है.

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पीरियड्स पर बोलीं श्रुति हासन (Photo: instagram/@shrutzhaasan)
पीरियड्स पर बोलीं श्रुति हासन (Photo: instagram/@shrutzhaasan)

सोहा अली खान के पॉडकास्ट पर एक्ट्रेस श्रुति हासन ने फिल्मों की शूटिंग के दौरान पीरियड्स के दर्द से निपटने के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि जब एक को-स्टार ने घुटने की सर्जरी के दर्द का जिक्र किया, तो फिल्म की क्रू ने उसके हिसाब से काम किया. श्रुति ने यह भी कहा कि उन्होंने 'हजारों बार दुआ की' कि पुरुषों को भी पीरियड्स हों, ताकि इसे काम के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जा सके.

श्रुति और सोहा ने हार्मोन और पीरियड्स से जुड़ी गलतफहमियों के बारे में बात की. श्रुति ने कहा, 'मेरा मतलब है, इसका बस एक ही समाधान है और मैंने हजारों बार दुआ की है कि पुरुषों को भी पीरियड्स हो और फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 'पीरियड हॉलिडे' (पीरियड्स के दौरान छुट्टी) शामिल हो जाते.' 

सोहा ने भी माना कि यह मददगार होगा, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि तब पुरुष इस बात पर मुकाबला करते कि उस महीने उन्हें कितना ब्लीड हुआ या उनके टैम्पोन कितने बड़े हैं.

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पीरियड्स के बारे में बताने पर

श्रुति ने बताया कि PCOS (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) की वजह से उन्हें पीरियड्स में बहुत दर्द होता है. हालांकि, उनका कहना है कि करियर की शुरुआत में वह सेट पर इस बारे में बात नहीं कर पाती थीं. उनका कहना है कि यह सिर्फ एक टैबू (वर्जित विषय) नहीं था, बल्कि कई लोग इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे. लेकिन फिर डायरेक्टर्स सोचते थे कि वह किसी खास दिन अलग क्यों दिख रही हैं, या उनकी एनर्जी अलग क्यों है.

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श्रुति हासन का हालिया काम

श्रुति आखिरी बार 2025 में लोकेश कनगराज की फिल्म 'कुली' में नजर आई थीं. रजनीकांत की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में नागार्जुन अक्किनेनी, सौबिन शाहिर, उपेंद्र, सत्यराज और रचिता राम ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं. आमिर खान ने एक छोटा सा रोल (कैमियो) किया, जबकि पूजा हेगड़े एक स्पेशल गाने में नजर आईं. फिल्म ने दुनियाभर में ₹518 करोड़ की कमाई की, लेकिन इसे मिले-जुले रिव्यू मिले.

इस साल, श्रुति ने बुची बाबू सना की फिल्म 'पेद्दी' में राम चरण और जाह्नवी कपूर के साथ 'हेल्लाल्लो' गाने में काम किया. श्रुति की आने वाली फिल्मों में मिसकिन के डायरेक्शन में बन रही तमिल फिल्म 'ट्रेन' शामिल है, जिसमें विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में हैं. इसके अलावा, वह पवन सादिनेनी की तेलुगु फिल्म 'आकासमलो ओका तारा' में भी काम कर रही हैं, जिसमें दुलकर सलमान और सात्विका वीरवल्ली मुख्य भूमिकाओं में हैं.

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