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Maharashtrian Batata Bhaaji Recipe: 10 मिनट में आलू और मूंगफली से बनाएं महाराष्ट्रीयन बटाटा भाजी, बेड़मी पूड़ी के साथ लगेगी टेस्टी!

आलू की घर में रोज-रोज एक जैसी सब्जी खाकर मन भर जाता है और बच्चे ही क्या बड़े भी आलू को देखकर मुंह बना लेते हैं. अगर आप नाश्ते के लिए आलू की कुछ झटपट बनने वाली रेसिपी की तलाश में हैं तो आपके लिए महाराष्ट्र की मशहूर बटाटा भाजी एकदम परफेक्ट रहने वाली है. इसे आप मिनटों में ही घर पर तैयार कर सकते हैं, आइए इसकी रेसिपी जानते हैं.

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बटाटा भाजी ड्राई सब्जी होती है. (PHOTO:AI)
बटाटा भाजी ड्राई सब्जी होती है. (PHOTO:AI)

Maharashtrian Batata Bhaaji Recipe: सब्जियों का राजा आलू को कहा जाता है, क्योंकि इसे आप किसी भी सब्जी में डालकर बना सकते हैं. हर घर में आलू की सब्जी बनाई जाती है, जीरा आलू, मसालेदार आलू तो कोई रसवाले आलू बनाते हैं, लेकिन इस बार गरम-गरम पूड़ी के लिए साथ एक बार महाराष्ट्र के फेमस बटाटा भाजी ट्राई करें.  

महाराष्ट्रीयन बटाटा भाजी बनाने में ज्यादा झंझट नहीं होती और इसमें इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजें भी किचन में आसानी से मिल जाती हैं. सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर ने भी बटाटा भाजी की आसान रेसिपी शेयर की है, जिसे आप पूरी, पराठे या रोटी के साथ खा सकते हैं.

बटाटा भाजी बनाने के लिए सामग्री

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  • तेल- 3 बड़े चम्मच
  • हींग- ¾ छोटा चम्मच
  • जीरा- 1 छोटा चम्मच
  • राई- 1 छोटा चम्मच
  • करी पत्ता- एक मुट्ठी
  • बारीक कटा अदरक- 2 छोटे चम्मच
  • बारीक कटा लहसुन- 2 छोटे चम्मच (ऑप्शनल)
  • हरी मिर्च- स्वादानुसार
  • मूंगफली- 2 बड़े चम्मच
  • काजू- 10-12
  • कटा हुआ प्याज- 1 कप
  • उबले आलू- 5 मीडियम
  • हल्दी- ¾ छोटा चम्मच
  • नमक- स्वादानुसार
  • बारीक कटा हरा धनिया- एक मुट्ठी
  • नींबू- आधा

 महाराष्ट्रीयन बटाटा भाजी बनाने का तरीका 

  1. आलू को अच्छी तरह उबाल लें. ठंडा होने के बाद इनके छिलके उतार लें और हर आलू को चार टुकड़ों में काटकर फिर छोटे-बड़े टुकड़ों में काट लें. ध्यान रखें कि आलू बहुत ज्यादा न गलें, वरना सब्जी बनाते समय वे टूट सकते हैं.
  2. अब एक बड़ी कड़ाही गैस पर रखें और उसमें तेल डालकर गर्म करें. तेल गर्म होने पर हींग, जीरा और राई डालें. राई और जीरे के चटकने के बाद इसमें करी पत्ता, कटा हुआ अदरक और लहसुन डालें.
  3. अब इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, मूंगफली और काजू डालकर धीमी आंच पर भूनें. इन्हें तब तक पकाएं जब तक मूंगफली और काजू हल्के सुनहरे न हो जाएं. इससे सब्जी में हल्का क्रंच और अच्छा स्वाद आएगा.
  4. इसके बाद कटा हुआ प्याज डालें और गैस की आंच तेज कर दें. प्याज को करीब 2 मिनट तक भूनें. इसे बहुत ज्यादा गलाने की जरूरत नहीं है.
  5. अब कटे हुए उबले आलू कड़ाही में डालें. साथ में हल्दी और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. आलू को 3 से 4 मिनट तक पकाएं, ताकि तड़के और मसालों का स्वाद अच्छी तरह उसमें मिल जाए.
  6. जब आलू हल्के सुनहरे रंग के नजर आने लगें तो ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालें. आखिर में आधे नींबू का रस निचोड़कर सब्जी को अच्छी तरह टॉस करें. बस तैयार है गरमागरम महाराष्ट्रीयन बटाटा भाजी.

पूड़ी या रोटी के साथ करें सर्व

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बटाटा भाजी को गरमागरम रोटी, पराठे या  बेड़मी पूड़ी के साथ परोसें. इसमें मूंगफली और काजू का हल्का क्रंच, करी पत्ते की खुशबू और नींबू का खट्टापन आलू के स्वाद को बिल्कुल अलग बना देता है. रोज की आलू की सब्जी से कुछ अलग खाने का मन हो तो यह आसान रेसिपी घर पर जरूर ट्राई की जा सकती है.

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