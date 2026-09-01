नैनीताल में बारिश का रौद्र रूप! लैंडस्लाइड से 2 कारें मलबे में फंसीं; कुमाऊं में 141 सड़कें बंद, नदी-नाले उफान पर

उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं. विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नैनीताल का देश-दुनिया से सड़क संपर्क लगभग कट गया है. मंगलवार को बारिश के बीच हुए जबरदस्त लैंडस्लाइड के कारण नैनीताल को हल्द्वानी और कालाढूंगी से जोड़ने वाले दोनों प्रमुख मार्ग बाधित हो गए.

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हल्द्वानी-नैनीताल हाईवे पर दो अलग-अलग स्थानों पर दो कारें लैंडस्लाइड की चपेट में आ गईं. गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन दो गांव और ज्योलीकोट के बीच हुए लैंडस्लाइड ने राहगीरों की सांसें थाम दीं.

बारिश के साथ पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का सिलसिला भी लगातार जारी है. पिथौरागढ़ से लेकर अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल तक 141 सड़कें बंद हैं. इनमें बॉर्डर रोड, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से लेकर गांवों को जोड़ने वाली सड़कें तक शामिल हैं. जगह-जगह पहाड़ों से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है.

वहीं लगातार बारिश के चलते नदी-नाले और गधेरे उफान पर हैं. हल्द्वानी से होकर बहने वाली गौला नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है. पहाड़ों में अत्यधिक बारिश के कारण जगह-जगह झरने फूट पड़े हैं और कई नदियां खतरे के निशान के करीब या ऊपर बह रही हैं. हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है.

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