Desi Jokes: जब पति ने याद दिलाए सात फेरों के वचन, मिला धमाकेदार जवाब!

>पति- शादी के समय सात फेरे लेते वक्त. तुमने वचन दिया था

कि मेरी इज्जत करोगी, मेरी सब बात मानोगी.

पत्नी-हां, तो क्या लोगों के सामने तुमसे बहस करती.

पत्नी की बात सुनकर पति हैरान रह गया...

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>बेटा (पिता से)- कार की चाबी दो, कॉलेज के फंक्शन में जाना है.

पिता- क्यों?

बेटा- 10 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो शान बढ़ेगी.

पिता- ये ले 10 रुपए, 30 लाख की बस में जाएगा, तो ज्यादा शान बढ़ेगी !

>पति-पत्नी के बीच लड़ाई हुई.

पत्नी बाजार जाके जहर लाई और खा लिया.

लेकिन वो मरी नहीं, बीमार पड़ गई.

पति गुस्से से बोला - सौ बार कहा है कि चीजें देख कर खरीदा करो...!!

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>पति- मैच वाला चैनल लगाओ.

पत्नी- नहीं लगाउंगी...

पति- देख लूंगा.

पत्नी- क्या देख लोगे?

पति- जो तुम देख रही हो...!!!

>राजू घबराया हुआ पुलिस स्टेशन जा रहा था.

राजू- मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूं.

वीरू- क्यों भाई, तुमने क्या किया?

राजू- मैंने अपनी बीवी के सर पर जोर से डंडा मार दिया था।

वीरू- तो वो मर गई क्या?

राजू- नहीं बच गई और अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी!!

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>लॉटरी कंपनी से एक शराबी को कॉल आया-

सर, आप पटाया घूमने की दो टिकट जीते हैं.

आप किसके साथ जाएंगे ?

शराबी- मैं अकेला ही दो बार जाऊंगा...!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)



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