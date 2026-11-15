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'अंतरिक्ष में बढ़ जाती है लंबाई, छोटा हो जाता है दिल', पहले भारतीय ISS यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने शेयर किए अनसुने किस्से

भारत के पहले ISS जाने वाले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि उनका असली मिशन 2040 तक किसी भारतीय को चांद पर तिरंगा फहराते देखना है. उन्होंने बताया कि वह फिलहाल गगनयान मिशन की सफलता की तैयारी में जुटे हैं. चंडीगढ़ में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव साझा किए.

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भारतीय एस्ट्रोनॉट और वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपने अनुभव शेयर किए. (File Photo: PTI)
भारतीय एस्ट्रोनॉट और वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपने अनुभव शेयर किए. (File Photo: PTI)

अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों को नापने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला की निगाहें अब चांद पर टिकी हैं. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर तिरंगे का मान बढ़ाने के बाद कैप्टन शुक्ला ने अपना अगला बड़ा लक्ष्य साझा करते हुए कहा कि उनका असली सपना 2040 तक किसी साथी भारतीय को चंद्रमा की सतह पर तिरंगा फहराते हुए देखना है. 

चंडीगढ़ में आयोजित 10वें 'मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल' में उन्होंने न केवल अपने 20 दिनों के रोमांचक अंतरिक्ष सफर के अनछुए पहलुओं को साझा किया, बल्कि भारत के महत्वाकांक्षी 'गगनयान मिशन' की तैयारियों पर भी बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि जून 2025 में उन्हें अंतरिक्ष तक ले जाने वाले एक्सिओम मिशन-4 के दौरान उन्होंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, क्योंकि पूरा देश इस मिशन का हिस्सा था.

अंतरिक्ष से वापसी का अनुभव बेहद मुश्किल था

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उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेस कैप्सूल के जरिए वापसी उनकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट रही. उनके मुताबिक, यह अनुभव बेहद तेज, उथल-पुथल भरा और अव्यवस्थित था. उन्होंने कहा, 'जब हमने ISS से उड़ान भरी तो एक पल के लिए मेरे मन में सवाल आया कि क्या अंतरिक्ष की यात्रा करने का फैसला सही था. किसी भी बड़ी चुनौती के दौरान शुरुआती घबराहट और असमंजस होना स्वाभाविक है.'

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युवाओं को विज्ञान की पढ़ाई करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि कक्षाओं में बड़े सपने देखने की नींव पड़ती है. इन सपनों को पूरा करने के लिए साहस और हिम्मत की जरूरत होती है.

अंतरिक्ष में शरीर में होते हैं कई बदलाव

स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट में 20 दिनों से ज्यादा समय बिताने का अनुभव साझा करते हुए शुक्ला ने बताया कि ग्रैविटी खत्म होने पर शुरुआत में शरीर को काफी अजीब महसूस होता है. अंतरिक्ष में इंसान की लंबाई बढ़ जाती है और दिल का आकार छोटा हो जाता है. शरीर और मानसिक स्थिति में भी कई तरह के बदलाव आते हैं. हर चुनौती के लिए तैयारी की जाती है, लेकिन असली ताकत इस विश्वास से मिलती है कि शोध के जरिए समाज की सेवा करने के लिए वापस लौटना है.

शुक्ला ने युवाओं को चुनौतियों से घबराने के बजाय उनका सामना करने की सलाह दी. उन्होंने मिशन डायरेक्टर डॉ. पैगी व्हिटसन का उदाहरण देते हुए बताया कि अंतरिक्ष में जाने के लिए उन्हें नौ बार असफलता का सामना करना पड़ा था. आखिरकार 39 साल की उम्र में उन्हें अंतरिक्ष यात्रा का मौका मिला.

उन्होंने कहा कि आज डॉ. व्हिटसन के नाम अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड है. यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो जीवन के किसी भी मोड़ पर निराश हो जाते हैं.

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