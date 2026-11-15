Kumbh Tarot Rashifal 15 November 2026: संभलकर उठाएं हर कदम, कारोबार में बरतें सावधानी

कुंभ

द टावर

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आज का दिन आपके लिए अप्रत्याशित परिस्थितियों की आशंका लेकर आ सकता है. तैयारी और अनुशासन के साथ निर्देशों का पालन करें. कारोबारी गतिविधियों में धैर्य से आगे बढ़ें. महत्वपूर्ण कार्यों को सूझबूझ से गति दें. लापरवाही से परिणाम प्रभावित हो सकते हैं. कारोबारी व्यवहार में सजगता बढ़ाएं. आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा करें. रिश्तों में भरोसा बढ़ाएं.

व्यवहार संतुलित बनाए रखें. दबाव की स्थिति से बचें. उधार लेने से बचें. निजी मामलों में तालमेल बढ़ाएं. घरेलू वातावरण सामान्य रहेगा. सजगता के साथ आगे बढ़ते रहें. आवश्यक तथ्य और जानकारी साझा करने में सावधानी बरतें. अपने व्यवहार को संतुलित बनाए रखें. बजट पर ध्यान दें. कार्ययोजनाओं पर उचित चर्चा के बाद निर्णय लें.

स्वास्थ्य: सावधानी बरतें. मौसमी चुनौतियों पर ध्यान दें. खानपान में लापरवाही न दिखाएं.

आर्थिक स्थिति: नियमों की अनदेखी न करें. सतर्कता से आगे बढ़ें. खर्चों के प्रति सजग रहें.

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रिश्ते: भेंट-मुलाकात का सिलसिला बनाए रखें. विनम्रता और सरलता बढ़ाएं. घरवालों का भरोसा बनाए रखें.



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