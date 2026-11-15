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Tula Tarot Rashifal 15 November 2026: कामकाज में रखें धैर्य, रिश्तों में समझदारी से लें फैसले

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 15 November 2026: चर्चा और संवाद में मतभेद से बचें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. एकाग्रता बढ़ाकर रखें. व्यर्थ की बातों और अफवाहों को महत्व न दें.

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libra horoscope
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तुला
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स

आज का दिन आपके लिए बेचैनी से बचने और हालात को समझकर आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील रहेंगे. सूझबूझ और सक्रियता के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ें. भावनात्मक संतुलन पर जोर रहेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन सामान्य रहेगा. व्यावसायिक प्रयासों में धैर्य बनाए रखें. पारिवारिक मामलों को आगे बढ़ाएंगे.

चर्चा और संवाद में मतभेद से बचें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. एकाग्रता बढ़ाकर रखें. व्यर्थ की बातों और अफवाहों को महत्व न दें. घर के मामलों में सहज रहें. विविध विषयों को समय पर पूरा करें. कामकाज में सहजता बढ़ाएं. वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रखें. विपरीत परिस्थितियों में विवेक न खोएं. उचित समय का इंतजार करें. जिद करने से बचें.

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स्वास्थ्य: आवेश और क्रोध से बचें. भ्रम की स्थिति में न आएं. स्वास्थ्य की जांच कराते रहें. कार्यक्षमता सामान्य रहेगी.

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आर्थिक स्थिति: नियमों का पालन बढ़ाएं. अधिकारियों के साथ तालमेल रहेगा. कार्यक्षेत्र में समय दें. प्रयास जारी रखें.

रिश्ते: छोटी-मोटी बातों को अनदेखा करें. दिखावे से बचें. सहयोग का नजरिया रखें. करीबियों के प्रति स्नेह बनाए रखें.
 

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