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तेलंगाना: बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज, BRS बोली- रोजी-रोटी नहीं छिनने देंगे

तेलंगाना के रंगासरेड्डी में किसानों का विरोध प्रदर्शन पांचवें दिन भी जारी है. किसान बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए उनकी खेती की जमीन अधिग्रहण करने को रोकने की मांग कर रहे हैं. BRS पार्टी ने किसानों का समर्थन किया है और सरकार को चेतावनी दी है कि वो किसानों की जमीनों में बिना कानूनी मंजूरी के दखल न दें.

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बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए किसानों की जमीन ली जा रही है. (Photo- ITG)
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए किसानों की जमीन ली जा रही है. (Photo- ITG)

तेलंगाना के रंगासरेड्डी में किसानों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को पांचवें दिन भी जारी रहा. शमशाबाद मंडल के बहादुरगुडा गांव में आंदोलनकारी किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी खेती की जमीन का अधिग्रहण करने की कोशिशों को तुरंत रोका जाए. 

किसानों का आरोप है कि अधिकारी उनकी उन जमीनों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर वो पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये जमीन प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए ली जा रही है.

आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं. उनका कहना है कि विवादित जमीन पर वर्तमान स्थिति का सम्मान किया जाए. भू-स्वामियों को किसी भी तरह की धमकी या नोटिस जारी न किए जाएं. 

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किसानों ने मांग की है कि सही कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई भी भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने अपने भूमि अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें पट्टा और पासबुक जारी करने की भी मांग की है.

BRS ने दिया किसानों को समर्थन

किसानों के इस आंदोलन को अब BRS का समर्थन भी मिल गया है. राजेंद्रनगर निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी पी. कार्तिक रेड्डी ने विरोध स्थल का दौरा किया. उन्होंने वहां बैठकर प्रदर्शनकारी किसानों को अपना समर्थन दिया

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'इंडिया टुडे' से बातचीत करते हुए कार्तिक रेड्डी ने राज्य सरकार और HYDRAA पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि भूमि विवाद कोर्ट के अधीन होने के बावजूद अधिकारी किसानों को डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वो कानूनी मंजूरी के बिना किसानों की जमीनों में दखल न दें.

'किसानों की रोजी-रोटी छीनने नहीं देगी BRS'

पी. कार्तिक रेड्डी ने कहा, 'अगर सरकार या हाइड्रा ने बहादुरगुडा की जमीनों को छुआ, तो BRS किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी और एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करेगी. इन परिवारों ने पीढ़ियों से इन जमीनों पर खेती की है और हम उनसे उनकी रोजी-रोटी नहीं छिनने देंगे.'

उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कानूनी विवाद जारी रहने के बावजूद किसानों पर अपनी जमीन सौंपने का दबाव बनाया जा रहा है. कार्तिक रेड्डी ने किसानों को बीआरएस के समर्थन का भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि पार्टी उनके अधिकारों की रक्षा के लिए और किसी भी अन्याय को रोकने के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी.

यह भी पढ़ें: किसानों का आंदोलन 'राजनीतिक', त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले- हथियार लेकर आ रहे किसान

बहादुरगुडा में किसानों का ये विरोध प्रदर्शन फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है. प्रदर्शनकारी किसानों ने एक बार फिर कहा है कि वो अपनी जमीनें खाली नहीं करेंगे. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वो अपने आंदोलन को और तेज करे देंगे.

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