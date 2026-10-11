मां को पहले पीटा, फिर जला कर मार डाला...काला जादू के शक में हैवान बना बेटा

तेलंगाना के मेडक ज़िले के टेकमाल मंडल के एलुपेटा गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां 21 साल के एक युवक ने अपनी मां पर कथित तौर पर हमला किया और काला जादू करने के शक में उन्हें आग के हवाले कर दिया. पीड़िता, सयाम्मा (40), बुरी तरह जल गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी की पहचान दुर्गेश (21) के तौर पर हुई है.

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बताया जाता है कि आरोपी बेटे दुर्गेश ने पहले मां पर डीज़ल डाला और फिर आग लगा दी. क्योंकि उसे शक था कि वह काला जादू कर रही थीं. इस घटना से गांव में सदमा है और लोग परिवार के भीतर हुए इस बेरहम हमले पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. सूचना मिलने पर टेकमाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और घटना की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है.

पहले पीटा, फिर डीजल डाला और लगा दिया आग

पड़ोसी ने बताया कि मेरा नाम के कार्रे अशोक है और मैं मेडक ज़िले के टेकमाल मंडल के एलुपेट गांव का रहने वाला हूं. मृतक कार्रे सयाम्मा पर उनके बेटे दुर्गेश ने कथित तौर पर पारिवारिक विवाद के बाद हमला किया. पहले उसने उन पर डीज़ल डाला और आग लगा दी, जिससे उनकी मौत हो गई. यह घटना उनके घर पर हुई.

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पुलिस ने बताया कि एक 21 वर्षीय युवक ने अपनी ही मां की हत्या कर दी. पहले उसने मां को पीटा और बाद में डीजल डालकर आग के हवाले कर दिया. जिससे महिला की मौत हो गई. फिलहाल महिला के शव को जोगीपेट के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

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