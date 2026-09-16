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गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 6 छात्रों की मौत

तेलंगाना के संगारेड्डी में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. पेड्डा कांजेरला गांव के नेरेडु चेरुवु तालाब में डूबने से छह छात्रों की मौत हो गई. हादसा बुधवार शाम करीब 7 बजे हुआ.

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संगारेड्डी में गणेश विसर्जन पर हादसा. (Photo: Representational)
संगारेड्डी में गणेश विसर्जन पर हादसा. (Photo: Representational)

तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में बुधवार शाम गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. तालाब में गणेश प्रतिमा विसर्जित करने गए छह छात्रों की डूबने से मौत हो गई. हादसा शाम करीब 7 बजे हुआ, जब छात्र प्रतिमा को पानी में थोड़ा आगे ले जाने के लिए तालाब में उतरे थे.

यह हादसा पटनचेरु मंडल के पेड्डा कांजेरला गांव स्थित नेरेडु चेरुवु तालाब में हुआ. जानकारी के मुताबिक, करीब 10 से 11 छात्र गणेश प्रतिमा लेकर तालाब में गए थे. इनमें से छह छात्र प्रतिमा को थोड़ा आगे ले जाने के लिए पानी में उतरे. इसी दौरान अचानक जमीन धंस गई और सभी पानी में फिसल गए. इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की.

एक छात्र ने बताया कि शुरुआत में गणेश विसर्जन ठीक चल रहा था. बाद में करीब 10 से 11 छात्र प्रतिमा को थोड़ा आगे ले जाने के लिए पानी में गए. इसी दौरान छह छात्र अचानक पानी में चले गए. छात्र के मुताबिक, ऐसा प्रतिमा के वजन की वजह से जमीन धंसने के कारण हुआ हो सकता है. 

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सीनियर छात्रों ने पानी में जाने से रोका था

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छात्र ने बताया कि बाहर मौजूद सीनियर छात्रों ने उन्हें पानी में जाने से मना भी किया था. इसके बावजूद कुछ छात्र प्रतिमा को थोड़ा आगे ले जाने के लिए पानी में उतर गए. देखते ही देखते छह छात्र हादसे की चपेट में आ गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

छह छात्रों की मौत

हादसे में नरसिम्हा राजू, सुमंत, गणेश, उदय किरण, श्याम कुमार और सिद्धार्थ की मौत हुई है. इनमें सुमंत और गणेश डिप्लोमा सेकेंड ईयर, उदय किरण डिप्लोमा थर्ड ईयर और श्याम कुमार डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे. सिद्धार्थ कक्षा 10 का छात्र था.

घटना के बाद छात्रों को बाहर निकालकर सीपीआर (Cardiopulmonary Resuscitation) देने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. मृतकों में कुछ छात्र वारंगल, भद्राचलम, अमलापुरम और संगारेड्डी से बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद परिवारों में मातम पसरा है.

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