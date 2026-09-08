'मंत्री जी देते रहे CPR, लेकिन नहीं बची जान!" तेलंगाना में IAS नवीन मित्तल के PS राजू का हार्ट अटैक से निधन

हैदराबाद स्थित तेलंगाना विधानसभा परिसर में एक दुखद घटना घटी. ऊर्जा विभाग के विशेष मुख्य सचिव नवीन मित्तल के पर्सनल सेक्रेटरी राजू को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे फर्श पर गिर पड़े. मौके पर मौजूद पशुपालन मंत्री वाकिति श्रीहरि ने तुरंत उन्हें सीपीआर देना शुरू किया, लेकिन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने राजू को मृत घोषित कर दिया.

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घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें साफ देखा जा सकता है कि लाल कालीन बिछे हॉल में राजू लेटे हुए हैं और सफेद कुर्ते में मंत्री श्रीहरि घुटनों के बल बैठकर उनके सीने पर लगातार दबाव डाल रहे हैं. आसपास कई अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी जमा हो गए थे. कुछ लोग राजू का सिर और हाथ संभाल रहे थे, तो कुछ मेडिकल स्टाफ को बुलाने की कोशिश में जुटे थे. थोड़ी देर बाद डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी वहां पहुंच गए और उन्होंने भी मदद करने की कोशिश की.

राजू को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था. यह जानकारी पत्रकार अब्दुल बशीर ने दी है, जिन्होंने बताया कि यह घटना विधानसभा परिसर के भीतर ही हुई.

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राजू की अचानक मौत की खबर से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई. नवीन मित्तल के कार्यालय और उनके परिवार ने भी दुख जताया है. वहीं लोगों ने मंत्री श्रीहरि की जमकर तारीफ की, क्योंकि उन्होंने बिना कोई समय गंवाए तुरंत प्राथमिक चिकित्सा शुरू कर दी थी.

मंत्री वाकिति श्रीहरि मक्थल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं और वे पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्य पालन तथा खेल और युवा सेवा विभाग की जिम्मेदारी संभालते हैं. यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि कार्यस्थल पर स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयार रहना कितना जरूरी है.

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