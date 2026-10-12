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बैंड-बाजा और शादी का जश्न, बीच में SIR के खिलाफ नारे, हैदराबाद से रिसेप्शन का वीडियो वायरल

हैदराबाद में एक शादी की रिसेप्शन पार्टी उस समय चर्चा में आ गई, जब जश्न के बीच मरफा बैंड की धुन पर SIR के खिलाफ नारे लगाए गए. सोशल वर्कर और AIMIM नेता तल्हा सालेह अल कासेरी से जुड़े वीडियो में लोग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को रोकने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते नजर आ रहे हैं.

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हैदराबाद में शादी का जश्न बना विरोध का मंच. (Photo: Screengrab)
हैदराबाद में शादी का जश्न बना विरोध का मंच. (Photo: Screengrab)

हैदराबाद में एक शादी की रिसेप्शन पार्टी का वीडियो चर्चा में है. आमतौर पर शादी में मेहमान संगीत और नाच-गाने के बीच जश्न मनाते नजर आते हैं, लेकिन इस समारोह में माहौल कुछ अलग दिखाई दिया. यहां पारंपरिक मरफा बैंड की धुन के बीच मेहमानों ने चुनावी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के खिलाफ नारे लगाए. शादी के जश्न के बीच राजनीतिक विरोध के इस अनोखे अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना हैदराबाद में आयोजित एक शादी के रिसेप्शन की है. समारोह के दौरान पारंपरिक मरफा बैंड बज रहा था. इसी धुन के बीच कुछ लोगों ने SIR की प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए नारे लगाने शुरू कर दिए. शादी समारोह में इस तरह विरोध के नारे लगाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया. वीडियो में लोग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ आवाज उठाते दिखाई देते हैं. इस दौरान नारेबाजी के जरिए SIR की प्रक्रिया को निलंबित करने की मांग की गई. शादी जैसे निजी समारोह में इस तरह का विरोध देखने को मिलना इस घटना को दूसरे आयोजनों से अलग बनाता है.

तल्हा सालेह अल कासेरी का वीडियो चर्चा में

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इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल वर्कर और AIMIM नेता तल्हा सालेह अल कासेरी से जुड़ा बताया जा रहा है. वीडियो में लोगों को SIR के खिलाफ नारे लगाते हुए देखा जा सकता है. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई. वीडियो में दिखाई दे रहे विरोध का मुख्य मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है. प्रदर्शन में शामिल लोग इस प्रक्रिया को रोकने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि रिसेप्शन में नारे लगाने वाले सभी लोग कौन थे या इस विरोध की योजना किसने बनाई थी.

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शादी के जश्न के बीच राजनीतिक विरोध

इस घटना की सबसे खास बात विरोध का स्थान और तरीका है. जहां एक ओर शादी की रिसेप्शन पार्टी में मरफा बैंड की धुन और समारोह का माहौल था, वहीं दूसरी ओर उसी दौरान चुनावी प्रक्रिया को लेकर नारेबाजी शुरू हो गई. इससे शादी का कार्यक्रम एक अलग तरह की राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया.

वीडियो ने इसलिए भी लोगों का ध्यान खींचा है, क्योंकि SIR को लेकर विरोध शादी समारोह जैसे मौके पर सामने आया. इसमें प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को नारों के जरिए जाहिर किया. फिलहाल, इस घटना से जुड़ी चर्चा का प्रमुख आधार सामने आया वीडियो है. इसमें SIR की प्रक्रिया को निलंबित करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग सुनाई देती है. शादी के जश्न के बीच हुए इस विरोध ने समारोह को एक असामान्य राजनीतिक घटनाक्रम में बदल दिया.
 

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