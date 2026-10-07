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वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए फर्जी Form-7 भरने का आरोप, तेलंगाना-कर्नाटक में BLA पर FIR

तेलंगाना और कर्नाटक में BLA के खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं. दरअसल, इनपर वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए फर्जी Form-7 जमा करने का आरोप है. तेलंगाना के हैदराबाद में 30 वोटरों के नाम हटाने का आरोप है.

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बूध लेवल एजेंट्स पर फर्जी फॉर्म भरकर नाम हटाने की कोशिश का आरोप है. (Representational Image)
बूध लेवल एजेंट्स पर फर्जी फॉर्म भरकर नाम हटाने की कोशिश का आरोप है. (Representational Image)

वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए फर्जी फॉर्म भरने के मामले सामने आए हैं. तेलंगाना और कर्नाटक में कुछ बूथ लेवल एजेंट (BLA) के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. इन पर फॉर्म-7 का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है. मालूम हो, फॉर्म-7 का इस्तेमाल वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटाने के लिए किया जाता है.

चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, कुछ बीएलए ने कथित तौर पर फर्जी या पहले से भरे हुए फॉर्म-7 जमा किए. इन फॉर्म के जरिए कई वोटरों के नाम हटाने की कोशिश की गई. मामले सामने आने के बाद अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत की.

हैदराबाद में 30 नाम हटाने का आरोप

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तेलंगाना में पहली एफआईआर हैदराबाद के मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र में हुई है. यह मामला चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है. चुनाव अधिकारियों की शिकायत के मुताबिक, बीजेपी के बीएलए एस. बालचंदर पर एक मुस्लिम परिवार के 30 वोटरों के नाम हटाने के लिए फर्जी फॉर्म-7 जमा करने का आरोप है.

यह भी पढ़ें: 'न वोटर मिले और न कोई मकान था...', बेला एस्टेट में 728 नाम काटे जाने के विवाद पर BLO ने दी सफाई

बताया गया है कि इन फॉर्म में पहले से कुछ जानकारी भरी हुई थी. चुनाव अधिकारियों ने इसे फॉर्म-7 के गलत इस्तेमाल का मामला माना है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी ऐसा ही मामला सामने आया है. मल्लेश्वरम विधानसभा क्षेत्र के सूबेदार पाल्या इलाके में बीजेपी के बीएलए-2 दीपक सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. एक कांग्रेस नेता की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई. दीपक सिंह पर फर्जी हस्ताक्षर के साथ 136 फॉर्म-7 जमा करने का आरोप है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बेल्लारी में 7,561 नाम हटाने का आरोप

बेल्लारी शहर में बीजेपी के बीएलए-1 टी. श्रीनिवास मोथकुर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है. उन पर 7,561 वोटरों के नाम हटाने के लिए गलत जानकारी देने का आरोप है. यह मामला ब्रूसपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. कोर्ट ने उनके ऑफिस की तलाशी लेने का आदेश भी दिया है.

यह भी पढ़ें: वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर EC पहुंची सपा, अमेठी-मेरठ में फर्जी वोटरों का दावा, BLO के ट्रांसफर पर उठाए सवाल

चुनाव आयोग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन फॉर्म को भरने के लिए इस्तेमाल किए गए कुछ मोबाइल नंबर आंध्र प्रदेश से जुड़े मिले हैं. इसी वजह से कुछ मामलों में भ्रम की स्थिति बनने की बात कही गई है. हालांकि, फर्जी फॉर्म जमा करने के आरोप में बीएलए के खिलाफ एफआईआर अभी हैदराबाद और कर्नाटक में ही दर्ज हुई है. चुनाव अधिकारी इन मामलों की जांच कर रहे हैं. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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