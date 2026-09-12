‘एक मिनट में जगन को गिरफ्तार कर सकता हूं’, चंद्रबाबू के बयान से गरमाई सियासत

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री और YSRCP प्रमुख वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को लेकर बड़ा बयान दिया. कोनसीमा जिले के पांडुवारीपेटा में आयोजित ‘मी भूमि मी हक्कु’ कार्यक्रम में चंद्रबाबू नायडून ने एक सभा को संभोधित किया.

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जनसभा में नायडू ने कहा, “मैं मिस्टर जगन मोहन रेड्डी को एक मिनट में गिरफ्तार कर सकता हूं. लेकिन इससे लोगों को किसी तरह का फायदा नहीं होगा. मैं राज्य में कोई अशांति पैदा नहीं करना चाहता“.

नायडू ने कहा कि वह बदले की राजनीति में विश्वास नहीं रखते और धैर्य और संयम के साथ काम करना पसंद करते हैं. उनका लक्ष्य तेलुगु लोगों के लिए न्याय और आंध्र प्रदेश का विकास है.

तीन साल पुरानी गिरफ्तारी को किया याद

नायडू ने अपनी गिरफ्तारी के तीन साल पुराने घटनाक्रम को भी याद किया. उन्होंने बताया कि 3 साल पहले 9 सितंबर को उन्हें नांदयाल में एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के दौरान करीब आधी रात को गिरफ्तार किया गया था. उनके मुताबिक, गिरफ्तारी से पहले उन्हें बताया गया था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

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जब उन्होंने आरोप पूछे तो जवाब मिला कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी. इसके बाद उन्हें राजमहेंद्रवरम सेंट्रल जेल ले जाया गया. नायडू ने कहा कि 48 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था.

उन्होंने बताया कि वह पहली बार 31 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि गरीबों के लिए न्याय मिले और तेलुगु लोगों की तरक्की हो.

‘मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को नहीं भूलूंगा’

अपनी गिरफ्तारी के बाद मिले समर्थन को याद करते हुए नायडू ने कहा कि तेलुगु भाषी समुदाय के लोगों ने उनके समर्थन में आवाज उठाई थी. इस दौरान उन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर के लोगों और विदेशों में रहने वाले तेलुगु समुदाय का भी जिक्र किया.

इसके साथ ही नायडू ने डिप्टी सीएम पवन कल्याण को भी याद किया. उन्होंने कहा कि पवन कल्याण जब उनसे मिलने पहुंचे तो उन्हें भी रोका गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना समर्थन जारी रखा.

YSRCP पर लगाए कई आरोप

नायडू ने YSRCP यानी युवजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी पर सत्ता में रहते हुए अराजकता और सत्ता से बाहर होने के बाद साजिश की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने पिछली सरकार पर नेताओं को परेशान करने, मामलों और जांच को लेकर राजनीति करने का भी आरोप लगाया.

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उन्होंने वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या का भी जिक्र किया और YSRCP के नेतृत्व पर भी कई आरोप लगाए. नायडू ने साफ किया कि ये राजनीतिक आरोप हैं.

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'2019 से 2024 के बीच प्रदेश को बड़ा नुकसान'

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 2019 से 2024 के बीच आंध्र प्रदेश को बंटवारे से भी ज्यादा नुकसान हुआ. उन्होंने पोलावरम प्रोजेक्ट, वेलिगोंडा प्रोजेक्ट और APPSC यानी आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की कार्यप्रणाली को लेकर पिछली सरकार पर सवाल उठाए.

नायडू ने कहा कि 2024 के चुनाव में लोगों ने पिछली सरकार के कामकाज को देखकर फैसला दिया. मौजूदा गठबंधन सरकार का फोकस विकास, कल्याण योजनाओं और लोगों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने पर है. उन्होंने YSRCP नेताओं से विधानसभा में आने और जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस करने की चुनौती भी दी.

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