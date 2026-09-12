9 छक्के और 81 रन... पाकिस्तानी गेंदबाज रजाउल्लाह ने बल्ले से उड़ाया गर्दा, डेब्यू टेस्ट में बना डाले धाकड़ रिकॉर्ड्स

पाकिस्तानी तेज गेंदबाज रजाउल्लाह ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू को यादगार बना दिया. बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर आयोजित टेस्ट मैच में रजाउल्लाह ने पहली पारी में चार विकेट झटके थे. अब 21 वर्षीय रजाउल्लाह ने 11 सितंबर (शुक्रवार) को पाकिस्तान के लिए दूसरी पारी में गजब की बल्लेबाजी की. उन्होंने महज 63 गेंदों में 81 रन ठोक दिए, जिसमें 9 छक्के और 4 चौके शामिल थे.

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रजाउल्लाह उस समय बल्लेबाजी के लिए उतरे जब पाकिस्तानी टीम का दूसरी पारी में स्कोर 312/7 था और इंग्लैंड बढ़त बनाए हुए था. पाकिस्तान की टीम पहली पारी के आधार पर 320 रनों पीछे थी, लेकिन अजान अवैस (59 रन), शान मसूद (95 रन) और कप्तान बाबर आजम (76 रन) के अर्धशतकों ने टीम को मुकाबले में बनाए रखा था.

रजाउल्लाह ने मोहम्मद अब्बास (42 रन) के साथ मिलकर 9वें विकेट के लिए 121 रनों की शानदार साझेदारी की और पाकिस्तान को मुश्किल स्थिति से निकाला. पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 449 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 130 रनों का टारगेट सेट किया. पारी के 97वें ओवर में डैन लॉरेंस की गेंद पर स्टम्प होने से पहले रजाउल्लाह 81 रन बना चुके थे.

रजाउल्लाह ने टेस्ट डेब्यू पर पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में न्यूजीलैंड के टिम साउदी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. साउदी ने 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू पर पारी में 9 छक्के लगाए थे. रजाउल्लाह के लिए खास बात यह भी रही कि उन्होंने विदेशी जमीन पर टेस्ट डेब्यू पर पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के काइल मेयर्स के नाम था, जिन्होंने 2021 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में 7 छक्के लगाए थे.

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टेस्ट डेब्यू पर एक पारी में सर्वाधिक छक्के

9- टिम साउदी (न्यूजीलैंड) बनाम इंग्लैंड, 2008

9- रज़ाउल्लाह (पाकिस्तान) बनाम इंग्लैंड, 2026

7- काइल मेयर्स (वेस्टइंडीज) बनाम बांग्लादेश, 2021

रजाउल्लाह की 81 रनों की पारी नंबर-9 पर बल्लेबाजी करने वाले टेस्ट डेब्यूटेंट की संयुक्त रूप से सबसे बड़ी पारी भी बन गई. उन्होंने साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश की बराबरी की, जिन्होंने 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 81 रन बनाए थे.

नंबर 9 या उससे निचले क्रम पर उच्चतम स्कोर (टेस्ट डेब्यू)

113- अबुल हसन (बांग्लादेश) vs वेस्टइंडीज, खुलना, 2012

104- रेगी डफ (ऑस्ट्रेलिया) vs इंग्लैंड, मेलबर्न, 1902

98- एश्टन एगर (ऑस्ट्रेलिया) vs इंग्लैंड, नॉटिंघम, 2013

81*- कॉर्बिन बॉश (साउथ अफ्रीका) vs पाकिस्तान, सेंचुरियन, 2025

81- रजाउल्लाह (पाकिस्तान) vs इंग्लैंड, बर्मिंघम, 2026

रजाउल्लाह की विस्फोटक बल्लेबाजी का असर टीम के आंकड़ों पर भी पड़ा. पाकिस्तानी टीम की दूसरी पारी में कुल 12 छक्के लगे. यह टेस्ट की एक पारी में पाकिस्तानी टीम द्वारा लगाए गए संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा छक्के हैं.

टेस्ट पारी में सबसे अधिक छक्के (पाकिस्तान)

15 बनाम न्यूजीलैंड, लाहौर, 2002

13 बनाम जिम्बाब्वे, शेखूपुरा, 1996

13 बनाम इंग्लैंड, फैसलाबाद, 2005

12 बनाम भारत, लाहौर, 2006

12 बनाम श्रीलंका, कराची, 2009

12 बनाम इंग्लैंड, बर्मिंघम, 2026*

रजाउल्लाह ने तूफानी पारी खेलने के बाद कहा कि उनका इरादा ज्यादा से ज्यादा देर तक बल्लेबाजी करने का था. उन्होंने बताया कि गेंदबाज जब उनकी पसंदीदा इलाके में गेंद डाल रहे थे तो उन्होंने उसका फायदा उठाया. रजाउल्लाह ने यह भी बताया कि इस पारी के दौरान उनके दोनों बल्ले टूट गए, लेकिन उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगा. रजाउल्लाह कहा कि जब कोई खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलता है तो डर की कोई जगह नहीं होती और वह मैदान पर हर पल का आनंद ले रहे थे.

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