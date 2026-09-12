scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Premananad Maharaj: सफलता और सुख के लिए प्रेमानंद महाराज ने बताए 2 मंत्र, रोज करें ये काम

Premananad Maharaj: प्रेमानंद महाराज के अनुसार जीवन में सेवा का भाव बहुत महत्वपूर्ण है. जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है तो उसके भीतर अहंकार कम होता है, इससे मन में संतोष बढ़ता है.

Advertisement
X
प्रेमानंद महाराज (Photo: Screengrab_YT/bhajanmarg)
प्रेमानंद महाराज (Photo: Screengrab_YT/bhajanmarg)

Premananad Maharaj: हर व्यक्ति जीवन में तरक्की, सुख और सफलता चाहता है. इसके लिए लोग अलग-अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले संत हमेशा कर्म और ईश्वर भक्ति को महत्व देते हैं. प्रेमानंद महाराज भी जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरल नियमों पर जोर देते हैं. उनका मानना है कि अगर व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में रखे, भगवान का स्मरण करता रहे, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं . 

निस्वार्थ भाव से करें सेवा

प्रेमानंद महाराज के अनुसार जीवन में सेवा का भाव बहुत महत्वपूर्ण है. जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है तो उसके भीतर अहंकार कम होता है, इससे मन में संतोष बढ़ता है. सेवा केवल धन या किसी बड़ी मदद तक सीमित नहीं है. जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना, किसी दुखी इंसान को सहारा देना या अपनी क्षमता के अनुसार किसी के काम आना भी सेवा का हिस्सा है . 

सम्बंधित ख़बरें

premanand maharaj
'हनुमान अंश' के बाद प्रेमानंद महाराज पर तैयारी, बनेगी 'राधा अंश'?
‘हनुमान अंश’ को लेकर प्रेमानंद महाराज ने दी खास हिदायत
Premanand Maharaj warning to hanuman ansh makers
'हनुमान अंश' के मेकर्स को प्रेमानंद महाराज की वॉर्निंग, क्यों डरे?
Hanuman Ansh box office collection
2 करोड़ की 'हनुमान अंश' ने कमाए करोड़ों! प्रेमानंद की मानी सलाह
Raksha Bandhan 2026
प्रेमानंद महाराज के लिए छोड़ी जॉब, कृति सेनन संग कर चुकीं काम

निस्वार्थ सेवा व्यक्ति के व्यवहार और सोच में भी बदलाव लाती है. इससे दूसरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है और मन को शांति मिलती है . इसलिए जीवन में अपनी क्षमता के अनुसार सेवा का भाव बनाए रखना चाहिए . 

भगवान का नाम लेने की आदत डालें

प्रेमानंद महाराज भगवान के नाम स्मरण को भी जीवन का अहम हिस्सा मानते हैं. उनका संदेश है कि व्यक्ति को अपने रोजमर्रा के कामों के साथ ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए. भगवान का नाम लेने से मन को स्थिर रखने और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाने में मदद मिल सकती है . 

Advertisement

सुबह उठने के बाद या दिन में कुछ समय निकालकर शांत मन से भगवान का नाम जपना आध्यात्मिक अनुशासन का हिस्सा बनाया जा सकता है. इसका उद्देश्य केवल किसी भौतिक लाभ की उम्मीद करना नहीं, बल्कि मन को ईश्वर के प्रति जोड़ना और अपने कर्मों पर ध्यान देना है . 

सफलता के लिए कर्म भी जरूरी

केवल भगवान का नाम लेना या सेवा करना ही पर्याप्त नहीं माना जाता. जीवन में सफलता के लिए व्यक्ति को अपने कर्म भी ईमानदारी से करने चाहिए. मेहनत, अनुशासन और सही सोच के साथ आध्यात्मिकता को जीवन में शामिल किया जाए तो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बेहतर तरीके से बढ़ सकता है . 

प्रेमानंद महाराज की शिक्षाओं का मूल संदेश यही है कि व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध रखे, दूसरों के प्रति निस्वार्थ भाव रखें. ईश्वर का स्मरण करता रहे . इन आदतों को जीवन का हिस्सा बनाकर व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकता है . 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बिहार में टूटे पैर का ऐसा इलाज! अस्पताल ने प्लास्टर की जगह बांध दिया कार्टून |
    Premananad Maharaj: प्रेमानंद महाराज के 2 मंत्र, सफलता और सुख के लिए रोज जरूर करें ये काम |
    'दोस्त की तरह मतभेदों को...', जिनपिंग-मोदी की मुलाकात से पहले चीन का बड़ा बयान |
    Mini Italy of India: महाराष्ट्र का ये हिल स्टेशन कहलाता है 'इटली ऑफ इंडिया', खूबसूरती देखकर लगेगा विदेश आ गए |
    ‘मैं…मैं…मैं…’ देश के लिए गोल्ड जीतने वाली मैरी कॉम में इतना 'अहंकार'? इरिटेट हुए बिग बॉस फैंस |
    संगरूर सुसाइड केस में पीड़ित परिवार से मिले राजा वडिंग, देखें पंजाब आजतक |
    जिस महिला की हत्या के आरोप में पति-ससुर समेत 8 लोग गए जेल, 12 साल बाद वही महिला झारखंड में जिंदा मिली |
    China School Rule: क्लास में टॉयलेट जाना भी मना! चीन के स्कूल का अजीब नियम, पूरे टर्म में सिर्फ 1 बार की इजाजत |
    घर की बालकनी में लगाएं ये 5 पौधे, वास्तु में माने जाते हैं शुभ |
    BRICS में विस्तार का फंसा पेंच, पाक-तुर्की की एंट्री क्यों अटकी? देखें कूटनीति
    Advertisement