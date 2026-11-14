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BCCI की अंडर-19 टीम में सिलेक्टेड महिला क्रिकेटर ने की खुदकुशी, दो युवकों पर प्रताड़ना का आरोप

तेलंगाना में महिला क्रिकेटर नंदिनी ने आत्महत्या कर ली है. उनका हाल ही में BCCI की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ था. परिवार ने दो युवकों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. वहीं, पुलिस ने नंदिनी मोबाइल फोन जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

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क्रिकेटर नंदिनी का शव पंखे से लटका मिला. (Photo- ITGD)
क्रिकेटर नंदिनी का शव पंखे से लटका मिला. (Photo- ITGD)

तेलंगाना के विकाराबाद में महिला क्रिकेटर नंदिनी ने आत्महत्या कर ली. नंदिनी का हाल ही में BCCI की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ था. उनकी अचानक मौत से परिवार सदमे में है. वहीं, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

इस घटना के बाद नंदिनी के परिजनों और रिश्तेदारों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. परिवार का आरोप है कि अनिल और कृष्णा नाम के दो युवकों की प्रताड़ना से तंग आकर नंदिनी ने ये कदम उठाया.

मृतका नंदिनी मूल रूप से विकाराबाद जिले के यलाल मंडल स्थित संगयापल्ली गांव की रहने वाली थीं. वो विकाराबाद की मधु कॉलोनी में अपनी नानी के घर रहकर पढ़ाई के साथ-साथ क्रिकेट की कोचिंग ले रही थीं.

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परिजनों के मुताबिक, अनिल पिछले कुछ दिनों से प्यार के नाम पर नंदिनी का पीछा कर रहा था और उन्हें लगातार परेशान कर रहा था. वहीं, कृष्णा इस काम में उसकी मदद कर रहा था. परिजनों ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

फंदा लगाकर की खुदकुशी

विकाराबाद के सर्किल इंस्पेक्टर रघु ने बताया कि पुलिस को सुबह करीब 9 बजे नंदिनी की मौत की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच में सामने आया है कि नंदिनी ने छत के पंखे के हुक से चुन्नी का फंदा लगाकर सुसाइड किया है. पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर लिया है. शुक्रवार (13 नवंबर) सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

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(Photo- ITGD)

दो युवकों पर प्रताड़ना का आरोप

सीआई रघु ने पुष्टि की कि परिवार ने दो युवकों पर प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाए हैं. जांच के तहत पुलिस ने नंदिनी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है.

मोबाइल फोन जब्त, सोशल मीडिया खंगालेगी पुलिस

सीआई रघु ने कहा, 'हम उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट्स की जांच करेंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या कोई उन्हें सोशल मीडिया के जरिए परेशान कर रहा था. जांच के नतीजों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.'

यह भी पढ़ें: जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में MBA छात्रा ने की खुदकुशी, छठी मंजिल से कूदकर दी जान

इसके साथ ही उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वो बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर नजर रखें और मुश्किल समय में उन्हें अकेला छोड़ने के बजाय उन्हें इमोशनली सपोर्ट दें.

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