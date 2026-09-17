पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ BJP की 4,000 KM यात्रा, केवल ढिल्लों बोले- 2 साल में खत्म करेंगे नशा

पंजाब में बीजेपी की एंटी ड्रग यात्रा से एक दिन पहले चंडीगढ़ में ड्रग पीड़ित परिवारों को लाया गया है. पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और सुनील जाखड़ ने कहा कि इन परिवारों ने अपने बेटों को खोया है और वे पंजाब सरकार से जवाब मांगते हैं. शुक्रवार को शुरू हो रही इस यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन हरी झंडी दिखाएंगे और चार यात्राएं निकाली जाएंगी.

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केवल ढिल्लों ने कहा कि पंजाब में ड्रग का कारोबार बहुत तेजी से फैल रहा है और इन परिवारों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है. उन्होंने कहा कि पंजाब आज ड्रग की वजह से परेशान है और इन परिवारों का दर्द समझा जा सकता है. उन्होंने बताया कि यह यात्रा शुक्रवार से शुरू होगी और नितिन नवीन इसे हरी झंडी दिखाएंगे. यह यात्रा चार अलग अलग रास्तों से निकलेगी और 30 सितंबर को इसका आखिरी दिन होगा. इस आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह खुद पंजाब आएंगे और यात्रा में शामिल होंगे.

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ढिल्लों ने पंजाब पुलिस के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि पुलिस जो डेटा देती है वह असल हकीकत से मेल नहीं खाता और जमीन पर हालात इससे कहीं ज्यादा खराब हैं. उन्होंने विपक्ष के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें कहा जाता है कि गुजरात से ड्रग पंजाब पहुंचती है. ढिल्लों ने कहा कि गुजरात के बंदरगाह पर ड्रग जरूर पकड़ी जाती है लेकिन यही ड्रग आगे पंजाब की गलियों में बिकती है, यानी पकड़े जाने के बावजूद यह सप्लाई चेन नहीं टूटती.

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आखिर में ढिल्लों ने भरोसा दिलाया कि बीजेपी का नक्सलवाद खत्म करने का रिकॉर्ड रहा है और उसी तरह अगले दो साल में पंजाब से ड्रग का पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया जाएगा.

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