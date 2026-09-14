गठबंधन की चर्चा के बीच सुखबीर बादल को झटका, प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई ने छोड़ा अकाली दल

पंजाब में शिरोमणि अकाली दल (SAD) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच गठबंधन की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने अकाली दल को सियासी झटका दिया है. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई मेजर भूपिंदर सिंह ढिल्लों (रिटायर्ड) ने शिरोमणि अकाली दल छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है.

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मेजर भूपिंदर सिंह ढिल्लों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली. उनका पार्टी में शामिल होना ऐसे समय हुआ है, जब पंजाब की राजनीति में सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाले अकाली दल और बीजेपी के दोबारा साथ आने की अटकलें चल रही हैं.

भूपिंदर सिंह के बेटे भी बीजेपी में शामिल

मेजर भूपिंदर सिंह के बीजेपी में आने पर सीएम नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया. सैनी ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को मजबूत करने और पंजाब को देश का नंबर वन राज्य बनाने का संकल्प लिया है. बता दें कि भूपिंदर सिंह के साथ उनके बेटे अमरवीर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जिस तरह मजबूत हो रही है, उसी तरह पंजाब भी तेजी से आगे बढ़ेगा और विकसित राज्य बनेगा. मेजर भूपिंदर सिंह का अकाली दल छोड़कर बीजेपी में जाना गठबंधन की चर्चाओं के बीच महत्वपूर्ण सियासी घटनाक्रम माना जा रहा है.

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BJP की ओर से जारी बयान के मुताबिक, भूपिंदर सिंह ढिल्लों के पिता गुरराज सिंह ढिल्लों 1952 से 1958 तक शिरोमणि अकाली दल की ओर से राज्यसभा सदस्य रहे थे. उन्होंने प्रकाश सिंह बादल के शुरुआती राजनीतिक सफर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. गुरराज सिंह, प्रकाश सिंह बादल के पिता के छोटे भाई थे.

1971 की भारत-पाकिस्तान जंग में लिया था हिस्सा

राजनीति से जुड़ने से पहले भूपिंदर सिंह ढिल्लों भारतीय सेना में रहे. उन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भी हिस्सा लिया था और 1988 तक सेना में अपनी सेवाएं दीं.

इसके बाद वह सक्रिय रूप से राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ गए. वह 1994 से चुनाव अभियानों में सक्रिय रहे हैं और लंबे समय से लंबी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रहे हैं. BJP ने उनके पार्टी में शामिल होने को पंजाब, खासकर मालवा क्षेत्र में संगठनात्मक और राजनीतिक मजबूती के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया है.

AAP नेता प्रदीप जोशन भी BJP में शामिल

इसी कार्यक्रम में सानौर नगर समिति के अध्यक्ष प्रदीप जोशन भी अपने समर्थकों के साथ BJP में शामिल हो गए. जोशन आम आदमी पार्टी (AAP) की SC विंग के प्रदेश सचिव भी थे. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भूपिंदर सिंह ढिल्लों, उनके बेटे अमरवीर सिंह और अन्य नेताओं का BJP में स्वागत किया.

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पंजाब BJP अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं का पार्टी में शामिल होना BJP की नीतियों और नेतृत्व के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास को दिखाता है. उन्होंने कहा कि पार्टी पंजाब के विकास और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम करती रहेगी.

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