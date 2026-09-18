DUSU Election 2026 Live: दिल्ली विश्वविद्यालय में आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा छात्र पर्व मनाया जा रहा है. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026 के लिए मतदान 'शुरू हो चुका है. इस साल करीब 1.4 लाख से अधिक छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. सुबह 8:30 बजे से मॉर्निंग कॉलेजों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो दोपहर 1:00 बजे तक चलेगी. वहीं, इवनिंग कॉलेजों के छात्र दोपहर 3:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक वोट डाल सकेंगे.
छात्रसंघ के चार प्रमुख पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए ABVP, NSUI और AISA-SFI गठबंधन आमने-सामने हैं. एबीवीपी (ABVP) की ओर से अध्यक्ष पद पर यश डबास मैदान में हैं, जबकि एनएसयूआई (NSUI) ने विजय शंकर मीणा पर दांव लगाया है. वामपंथी छात्र संगठनों की ओर से भी मजबूत दावेदारी पेश की जा रही है.
कैंपस में शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए दिल्ली पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है और बिना वैलिड आईडी कार्ड के किसी भी छात्र को कॉलेज परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है.
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा हिंसा और लिंगदोह समिति के नियमों के उल्लंघन पर जताई गई सख्त टिप्पणी के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. इस चुनाव में मुख्य रूप से हॉस्टल सुविधा, सस्ती शिक्षा, कैंपस सुरक्षा और मेट्रो पास जैसे मुद्दे छाए हुए हैं. वोटों की गिनती 19 सितंबर को होगी, जिसके बाद तय होगा कि नॉर्थ कैंपस का सुल्तान कौन बनेगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव के दौरान हुई हिंसा और दीवारों को गंदा करने की घटनाओं पर नाराजगी जताई थी और चुनाव परिणाम पर रोक लगाने की चेतावनी दी थी. इसके बाद से डीयू प्रशासन और दिल्ली पुलिस बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं. मतदान केंद्रों के बाहर किसी तरह की झड़प या हिंसा को रोकने के लिए पूरी तैयारी साफ नजर आ रही है. तस्वीर में देखिए मतदान केंद्र के बाहर रखे बैरीकेड बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कैसे हर परिस्थिति से निपटने को तैयार है.
चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए नॉर्थ और साउथ दोनों परिसरों में भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति या उपद्रवी को कैंपस में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है. संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी कैमरों से पूरी मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है.
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव (DUSU Election ) आज किराया जा रहा है जिसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई है वहीं इस दौरान किसी प्रकार के हुड़दंग हंगामा को रोकने को लेकर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कॉलेज (मतदान केंद्र ) पर की गई है.
जो तस्वीर आप देख रहे हैं. यह तस्वीर दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज की तस्वीरें हैं जहां आप देखेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव हो रहा है जिसको लेकर यहां व्यापक तैयारियां की गई है और यहां पर मॉर्निंग कॉलेज में सुबह 8:30 बजे से मतदान हो रहा है. वही इवनिंग कॉलेज में शाम 3:00 से मतदान होगा. चुनाव को लेकर यहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ ही अर्ध सैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है. वही चुनाव से पहले बैनर पोस्टर साफ करते सफाई कर्मी दिखे.
विश्वविद्यालय चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल उन्हीं छात्रों को मतदान केंद्र में प्रवेश मिलेगा, जिनके पास कॉलेज का वैध पहचान पत्र (ID Card) होगा. प्रथम वर्ष के छात्र, जिन्हें अभी तक पक्का आईडी कार्ड नहीं मिला है, वे अपनी फीस स्लिप और आधार कार्ड दिखाकर मतदान कर सकते हैं. सुरक्षा बल बिना पहचान पत्र के किसी को भी एंट्री नहीं दे रहे हैं.
दिल्ली विश्वविद्यालय के मॉर्निंग कॉलेजों में सुबह 8:30 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. हंसराज, हिंदू, रामजस और मिरांडा हाउस जैसे प्रमुख कॉलेजों के बाहर सुबह से ही छात्रों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं. नए मतदाताओं में विशेष उत्साह है. वोटिंग दोपहर 1:00 बजे तक जारी रहेगी. प्रशासन ने प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर और पुलिस बल तैनात किया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.