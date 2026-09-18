DUSU Election 2026 Live: दिल्ली विश्वविद्यालय में आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा छात्र पर्व मनाया जा रहा है. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026 के लिए मतदान 'शुरू हो चुका है. इस साल करीब 1.4 लाख से अधिक छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. सुबह 8:30 बजे से मॉर्निंग कॉलेजों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो दोपहर 1:00 बजे तक चलेगी. वहीं, इवनिंग कॉलेजों के छात्र दोपहर 3:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक वोट डाल सकेंगे.

छात्रसंघ के चार प्रमुख पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए ABVP, NSUI और AISA-SFI गठबंधन आमने-सामने हैं. एबीवीपी (ABVP) की ओर से अध्यक्ष पद पर यश डबास मैदान में हैं, जबकि एनएसयूआई (NSUI) ने विजय शंकर मीणा पर दांव लगाया है. वामपंथी छात्र संगठनों की ओर से भी मजबूत दावेदारी पेश की जा रही है.

कैंपस में शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए दिल्ली पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है और बिना वैलिड आईडी कार्ड के किसी भी छात्र को कॉलेज परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है.

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा हिंसा और लिंगदोह समिति के नियमों के उल्लंघन पर जताई गई सख्त टिप्पणी के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. इस चुनाव में मुख्य रूप से हॉस्टल सुविधा, सस्ती शिक्षा, कैंपस सुरक्षा और मेट्रो पास जैसे मुद्दे छाए हुए हैं. वोटों की गिनती 19 सितंबर को होगी, जिसके बाद तय होगा कि नॉर्थ कैंपस का सुल्तान कौन बनेगा.

