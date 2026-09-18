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DUSU Election 2026 Live: यश डबास- व‍िजय मीणा या कोई और... कौन बनेगा डीयू का जेन-जी लीडर? आज होगा फैसला, पढ़ें अपडेट

आशुतोष कुमार | नई दिल्ली | 18 सितंबर 2026, 9:32 AM IST

Kicker: DUSU Election 2026 Live Updates: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में छात्रसंघ चुनाव 2026 के लिए वोटिंग प्रक्रिया जारी है. नॉर्थ और साउथ कैंपस के कॉलेजों में सुबह से ही छात्र-छात्राओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. इस बार मुकाबला ABVP, NSUI और वामपंथी छात्र संगठनों (AISA-SFI) के बीच बेहद दिलचस्प माना जा रहा है. वोटिंग दो पारियों (मॉर्निंग और इवनिंग) में हो रही है. चुनाव से जुड़ी हर हलचल, मतदान प्रतिशत और कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था की हर ग्राउंड अपडेट पढ़ें aajtak.in के इस लाइव ब्लॉग में.

DUSU Election DUSU Election

DUSU Election 2026 Live: दिल्ली विश्वविद्यालय में आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा छात्र पर्व मनाया जा रहा है. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026 के लिए मतदान 'शुरू हो चुका है. इस साल करीब 1.4 लाख से अधिक छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. सुबह 8:30 बजे से मॉर्निंग कॉलेजों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो दोपहर 1:00 बजे तक चलेगी. वहीं, इवनिंग कॉलेजों के छात्र दोपहर 3:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक वोट डाल सकेंगे.

छात्रसंघ के चार प्रमुख पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए ABVP, NSUI और AISA-SFI गठबंधन आमने-सामने हैं. एबीवीपी (ABVP) की ओर से अध्यक्ष पद पर यश डबास मैदान में हैं, जबकि एनएसयूआई (NSUI) ने विजय शंकर मीणा पर दांव लगाया है. वामपंथी छात्र संगठनों की ओर से भी मजबूत दावेदारी पेश की जा रही है.

कैंपस में शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए दिल्ली पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है और बिना वैलिड आईडी कार्ड के किसी भी छात्र को कॉलेज परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है.

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा हिंसा और लिंगदोह समिति के नियमों के उल्लंघन पर जताई गई सख्त टिप्पणी के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. इस चुनाव में मुख्य रूप से हॉस्टल सुविधा, सस्ती शिक्षा, कैंपस सुरक्षा और मेट्रो पास जैसे मुद्दे छाए हुए हैं. वोटों की गिनती 19 सितंबर को होगी, जिसके बाद तय होगा कि नॉर्थ कैंपस का सुल्तान कौन बनेगा.
 

9:07 AM (31 मिनट पहले)

DUSU Election 2026: दिल्ली हाईकोर्ट की चेतावनी के बाद पुलिस-प्रशासन सतर्क 

Posted by :- Mansi Mishra

दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव के दौरान हुई हिंसा और दीवारों को गंदा करने की घटनाओं पर नाराजगी जताई थी और चुनाव परिणाम पर रोक लगाने की चेतावनी दी थी. इसके बाद से डीयू प्रशासन और दिल्ली पुलिस बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं. मतदान केंद्रों के बाहर क‍िसी तरह की झड़प या हिंसा को रोकने के ल‍िए पूरी तैयारी साफ नजर आ रही है. तस्वीर में देखिए मतदान केंद्र के बाहर रखे बैरीकेड बता रहे हैं कि द‍िल्ली पुलिस कैसे हर पर‍िस्थ‍िति से न‍िपटने को तैयार है. 

9:02 AM (36 मिनट पहले)

DUSU Voting Live: नॉर्थ कैंपस में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात, वाहनों पर भी कड़ी नजर

Posted by :- Mansi Mishra

चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए नॉर्थ और साउथ दोनों परिसरों में भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति या उपद्रवी को कैंपस में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है. संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी कैमरों से पूरी मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है.

8:59 AM (39 मिनट पहले)

DUSU Election 2026 Live: नॉर्थ कैंपस में भी कड़ा पहरा

Posted by :- Mansi Mishra

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव (DUSU Election ) आज किराया जा रहा है जिसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई है वहीं इस दौरान किसी प्रकार के हुड़दंग हंगामा को रोकने को लेकर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कॉलेज (मतदान केंद्र ) पर की गई है. 

फोटो: aajtak.in
8:56 AM (42 मिनट पहले)

Delhi University Student Union Election: देशबंधु कॉलेज में वोट‍िंग शुरू 

Posted by :- Mansi Mishra

जो तस्वीर आप देख रहे हैं. यह तस्वीर  दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज की तस्वीरें हैं जहां आप देखेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव  हो रहा है जिसको लेकर यहां व्यापक तैयारियां की गई है और यहां पर मॉर्निंग कॉलेज में सुबह 8:30 बजे से मतदान हो रहा है. वही इवनिंग कॉलेज में शाम 3:00 से मतदान होगा. चुनाव को लेकर यहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ ही अर्ध सैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है. वही चुनाव से पहले बैनर पोस्टर साफ करते सफाई कर्मी दिखे.

फोटो: aajtak.in/आशुतोष कुमार
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8:53 AM (44 मिनट पहले)

DUSU Election Live: वोट डालने के लिए कॉलेज आईडी कार्ड अनिवार्य

Posted by :- Mansi Mishra

विश्वविद्यालय चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल उन्हीं छात्रों को मतदान केंद्र में प्रवेश मिलेगा, जिनके पास कॉलेज का वैध पहचान पत्र (ID Card) होगा. प्रथम वर्ष के छात्र, जिन्हें अभी तक पक्का आईडी कार्ड नहीं मिला है, वे अपनी फीस स्लिप और आधार कार्ड दिखाकर मतदान कर सकते हैं. सुरक्षा बल बिना पहचान पत्र के किसी को भी एंट्री नहीं दे रहे हैं.   
 

8:53 AM (45 मिनट पहले)

DUSU Election 2026 Live: मॉर्निंग कॉलेजों में वोटिंग शुरू, छात्रों में भारी उत्साह

Posted by :- Mansi Mishra

दिल्ली विश्वविद्यालय के मॉर्निंग कॉलेजों में सुबह 8:30 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. हंसराज, हिंदू, रामजस और मिरांडा हाउस जैसे प्रमुख कॉलेजों के बाहर सुबह से ही छात्रों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं. नए मतदाताओं में विशेष उत्साह है. वोटिंग दोपहर 1:00 बजे तक जारी रहेगी. प्रशासन ने प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर और पुलिस बल तैनात किया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.   
 

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