लव मैरिज, दूसरी युवती से अफेयर और फिर आगजनी... गर्लफ्रेंड ने प्रेमी का घर जलाया

पंजाब के अमृतसर में प्रेम संबंधों और पारिवारिक विवाद के बीच घर में आग लगाने का मामला सामने आया है. फतेहगढ़ चूड़ियां रोड के पास स्थित बाबा दीप सिंह कॉलोनी में एक युवक का घर आग लगने से पूरी तरह जलकर राख हो गया. युवक के परिवार की शिकायत पर थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवती को गिरफ्तार किया है. वहीं, मामले में आरोपी बताए जा रहे युवक की तलाश जारी है.

और पढ़ें

इस घटना के बाद पीड़ित परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है. घर जलने से परिवार का काफी नुकसान हुआ है. परिवार ने अपना दर्द बयां करते हुए सवाल उठाया कि अब वे कहां रहेंगे. आगजनी की घटना ने उनके सामने रहने और दोबारा जिंदगी शुरू करने की चुनौती खड़ी कर दी है.

यह भी पढ़ें: अमृतसर के इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या के मामले में बड़ा एक्शन, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पकड़ा शूटर

जानकारी के मुताबिक, इस मामले के पीछे प्रेम संबंधों और पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है. युवक की पत्नी ने अपने पति पर दूसरी युवती के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि दोनों की लव मैरिज हुई थी. हालांकि, घर में आग लगाने के आरोपों और घटना के पीछे की असली वजह की पुष्टि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.

Advertisement

लव मैरिज के बाद दूसरी युवती से संबंध का आरोप

युवक की पत्नी के आरोपों के बीच घर में आग लगने की घटना ने मामले को और गंभीर बना दिया है. आगजनी के बाद परिवार को अपने आशियाने से हाथ धोना पड़ा. पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और एक युवती को गिरफ्तार कर लिया.

थाना सदर के सब-इंस्पेक्टर गुरजीत सिंह के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल की. जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर युवती को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस युवक की तलाश कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

फिलहाल, पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घर में आग किन परिस्थितियों में लगी और इस घटना के पीछे क्या वजह थी. प्रेम संबंधों को लेकर लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही आगजनी की घटना से जुड़े सभी पहलुओं और जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी.

---- समाप्त ----