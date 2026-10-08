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अमृतसर के इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या के मामले में बड़ा एक्शन, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पकड़ा शूटर

अमृतसर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू हत्याकांड में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने परमिंदर काका उर्फ परमिंदर प्रसाद को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर फायरिंग और बाइक का इंतजाम करने का आरोप है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

अमृतसर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या के मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है. क्राइम ब्रांच ने इस हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए आरोपी की पहचान परमिंदर काका उर्फ परमिंदर प्रसाद के तौर पर हुई है. उस पर हत्या में फायरिंग करने और वारदात के लिए बाइक का इंतजाम करने का आरोप है.

जानकारी के मुताबिक, मैड संधू की 3 अक्टूबर को अमृतसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह वारदात अमृतसर कैंटोनमेंट थाना क्षेत्र में हुई थी. इस मामले में दर्ज FIR के मुताबिक, केस नंबर 186/2026 में BNS की धारा 103 के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस ने हत्या की जांच के दौरान आरोपियों की भूमिका को लेकर पड़ताल आगे बढ़ाई.

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के मुताबिक, मैड संधू की हत्या को गोल्डी बरार के अंतरराष्ट्रीय गिरोह से जोड़कर जांच की जा रही है. इसी मामले में गोली चलाने वाले आरोपी परमिंदर काका उर्फ परमिंदर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है. बताया गया है कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए फायरिंग की थी और बाइक की व्यवस्था में भी उसकी भूमिका थी.

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हत्या की वारदात के बाद आरोपी अमृतसर से निकलकर उदयपुर पहुंचा था. इसके बाद वह उदयपुर से अहमदाबाद आया, जहां अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी की कस्टडी पंजाब पुलिस को सौंप दी गई है. अब पंजाब पुलिस इस मामले में आरोपी से पूछताछ कर आगे की जांच कर रही है.

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इस कार्रवाई के बाद मैड संधू हत्याकांड की जांच में अहमदाबाद कनेक्शन भी सामने आया है. क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी कस्टडी पंजाब पुलिस को दी है. पुलिस अब हत्या में उसकी भूमिका, फायरिंग और बाइक की व्यवस्था से जुड़े तथ्यों की जांच करेगी. मामले में आगे की कार्रवाई अमृतसर पुलिस की जांच के आधार पर होगी.

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