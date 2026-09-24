मोहाली में GMADA दफ्तर में ED की रेड, बाहर AAP का हंगामा... गाड़ी का शीशा तोड़ा, टायर की निकाली हवा

पंजाब के मोहाली में ED की कार्रवाई के विरोध में AAP कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. GMADA दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुटे. कार्यकर्ताओं ने ED की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की.

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विरोध के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी GMADA परिसर के अंदर भी पहुंच गए. इस दौरान तोड़फोड़ की घटना भी हुई. प्रदर्शनकारियों ने ED की एक गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और उसके टायरों की हवा निकाल दी. दो खिड़कियों के शीशे भी टूट गए.

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया

AAP कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया. मोहाली के SSP वरुण शर्मा ने बताया कि प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने ED की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया. इस मामले मामले की जांच की जाएगी. पुलिस यह पता लगाएगी कि तोड़फोड़ किसने और क्यों की है.

दरअसल, विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर ED और CAPF की टीमें भी मौजूद थीं. ED की कार्रवाई GMADA के दफ्तर में मंगलवार से जारी है. इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है. AAP कार्यकर्ताओं ने ED की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया. उनका कहना है कि चुनाव के आसपास ED की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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AAP विधायक चेतन सिंह जौरामाजरा ने कहा कि ED का इस्तेमाल चुनाव के आसपास किया जा रहा है. ये सरकार का पुराना तरीका है. वहीं AAP नेता सनी अहलूवालिया ने कहा कि पार्टी को ED के काम करने से कोई परेशानी नहीं है. हालांकि मौजूदा कार्रवाई राजनीतिक मकसद से की जा रही है.

सनी अहलूवालिया ने कहा कि चुनाव नजदीक हैं. ED की कार्रवाई से एक धारणा बनाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि ED यह क्यों नहीं बताती कि तलाशी के दौरान क्या मिला है.

GMADA दफ्तर में ED की तलाशी जारी

ED की टीम मंगलवार सुबह से ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) के दफ्तर में तलाशी ले रही है. कार्रवाई के दौरान करीब 100 ED अधिकारियों और CAPF के जवानों की मौजूदगी बताई गई है. यह कार्रवाई जमीन के इस्तेमाल में बदलाव, बकाया राशि में छूट और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच के तहत हो रही है.

ED ने अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए चंडीगढ़ के सेक्टर 39 स्थित एक सरकारी घर पर भी तलाशी ली. यह घर AAP पंजाब के सह प्रभारी सत्येंद्र जैन से जुड़ा बताया जा रहा है. इससे पहले कैबिनेट मंत्री हरदीप मुंडियां के एक रिश्तेदार के घर पर भी ED की कार्रवाई हुई थी.

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पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट का रुख किया

ED की कार्रवाई के बीच पंजाब सरकार ने इसे गैरकानूनी बताते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया है. सरकार ने ED की जांच और तलाशी की कार्रवाई को चुनौती दी है. देर रात हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई.

हाई कोर्ट ने रात में ही वारंट अधिकारी नियुक्त कर दिए. जानकारी के मुताबिक वारंट अधिकारी रात में GMADA दफ्तर पहुंच गए थे. उन्हें ED की कार्रवाई की जानकारी जुटानी है. वारंट अधिकारी आज दोपहर अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करेंगे.

फिलहाल GMADA दफ्तर के बाहर AAP का विरोध जारी है. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटा दिया है. वहीं ED की कार्रवाई और हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर भी नजर बनी हुई है.

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'पंजाब ने मोदी को नकारा, अब वे पंजाबियों को परेशान करके बदला ले रहे हैं'

आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ED की इस कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है. पार्टी ने आरोप लगाया कि पंजाब ने बीजेपी को नकार दिया, इसलिए अब केंद्रीय एजेंसियों के जरिए पंजाबियों को परेशान किया जा रहा है. AAP ने कहा कि ED की कार्रवाई से पिछले तीन दिनों से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

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पार्टी नेता हरपाल सिंह चीमा ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव से पहले ED, चुनाव आयोग और इनकम टैक्स विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों वाले राज्यों के खिलाफ कर रही है. उन्होंने कहा कि बंद घरों के ताले तोड़ना, परिवारों को डराना और तलाशी में कुछ नहीं मिलना एजेंसियों के दुरुपयोग को दिखाता है.

चीमा ने यह भी दावा किया कि पंजाब में हुई ED की कार्रवाई में कुछ नहीं मिला. उन्होंने कहा कि पंजाब अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए डटा रहेगा और 3 करोड़ पंजाबी भाजपा को जवाब देंगे. साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कोई सीट नहीं मिलेगी.



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