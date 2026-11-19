सर्दियों के मौसम में बच्चों के नाश्ते के लिए बाजार में मिलने वाले डिब्बाबंद जैम अक्सर रिफाइंड चीनी और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स से भरे होते हैं. ऐसे में अगर आप अपने परिवार को स्वाद के साथ बेहतरीन सेहत देना चाहती हैं, तो घर पर बिना चीनी के बना आंवला जैम एक शानदार विकल्प है.

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विटामिन-सी और आयरन से भरपूर यह जैम आंवले और गुड़ के मेल से बनाया जाता है, जिससे इसका खट्टा-मीठा स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद आता है. इसे ब्रेड, पूरी या पराठे पर लगाकर आसानी से खाया जा सकता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि...

आवश्यक सामग्री:

ताजे आंवले: 500 ग्राम

गुड़ (कद्दूकस या बारीक तोड़ा हुआ): 400-500 ग्राम (स्वादानुसार)

हरी इलायची पाउडर: आधा छोटा चम्मच

दालचीनी पाउडर: 1/4 छोटा चम्मच

भुना जीरा पाउडर: आधा छोटा चम्मच

काला नमक: 1/4 छोटा चम्मच

नीम्बू का रस: 1 बड़ा चम्मच (क्रिस्टलाइजेशन रोकने के लिए)

बनाने की विधि:

आंवले स्टीम करें: आंवलों को अच्छी तरह धोकर स्टीमर या इडली स्टैंड में रखकर 10-12 मिनट भाप में पकाएं. जब आंवले सॉफ्ट होकर खुलने लगें, तो गैस बंद कर दें.

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प्यूरी या कद्दूकस करें: आंवलों के ठंडा होने पर उनकी गुठलियां निकाल लें. अब इन्हें मिक्सी जार में बिना पानी डाले पीसकर स्मूथ प्यूरी बना लें या कद्दूकस कर लें.

गुड़ के साथ पकाएं: एक भारी तले की कढ़ाई में आंवला प्यूरी और बारीक कद्दूकस किया गुड़ मिलाएं. धीमी से मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं ताकि गुड़ पिघल जाए.

मसाले मिलाएं: जब मिश्रण गाढ़ा होने लगे, तो इसमें इलायची पाउडर, दालचीनी पाउडर, भुना जीरा और काला नमक मिलाएं.

चेक करें और स्टोर करें: जब जैम कढ़ाई छोड़ने लगे और प्लेट में डालने पर फैले नहीं (जैम की तरह जम जाए), तब नींबू का रस मिलाकर गैस बंद कर दें.

ठंडा होने के बाद इसे कांच के साफ और सूखे जार में भरकर रख लें. आपका 100% शुद्ध और स्वादिष्ट आंवला जैम तैयार है!

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