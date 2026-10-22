उत्तराखंड में कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू, प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कई विधानसभा क्षेत्रों में निकलेगी पदयात्रा

उत्तराखंड में कांग्रेस ने जनता के अधिकारों, न्याय और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर न्याय यात्रा शुरू कर दी है. देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद इस अभियान का शुभारंभ किया गया.

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कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मंदिर में विधिवत पूजा की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और न्याय की कामना की. पार्टी ने इस यात्रा के जरिए आम लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनने और उनके अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाने का लक्ष्य रखा है.

टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा

कांग्रेस की न्याय यात्रा की शुरुआत धार्मिक अनुष्ठान के साथ हुई. प्रीतम सिंह ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और शांति की कामना की. इसके बाद देहरादून स्थित कांग्रेस भवन से राजपुर और मसूरी विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा निकालने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया.

कांग्रेस के मुताबिक, इस अभियान के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचेंगे. वे स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सवालों को समझने की कोशिश करेंगे.

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राजपुर और मसूरी में जनसंपर्क

न्याय यात्रा के तहत राजपुर विधानसभा क्षेत्र में चौक, घंटाघर और पलटन बाजार में जनसंपर्क करते हुए पदयात्रा निकालने की योजना बनाई गई. इस दौरान यात्रा राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स तक पहुंचेगी. इसके अलावा मसूरी विधानसभा क्षेत्र में भी न्याय यात्रा आयोजित की जाएगी.

कांग्रेस का कहना है कि इन पदयात्राओं के जरिए स्थानीय लोगों से सीधे संवाद स्थापित किया जाएगा. पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को सामने लाने और उनके समाधान की मांग उठाने पर जोर दे रही है.

यात्रा का उद्देश्य

कांग्रेस के अनुसार, न्याय यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को सुनना है. पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सर्वोपरि है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना विपक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. इसी सोच के तहत यह अभियान शुरू किया गया है. कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से जनता के अधिकारों और जनहित से जुड़े सवालों को उठाना चाहती है. पार्टी के मुताबिक, लोगों से सीधे संवाद के जरिए उनकी परेशानियों को समझने और संबंधित मुद्दों पर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने का प्रयास किया जाएगा.

सहसपुर से ऋषिकेश तक पदयात्राएं

कांग्रेस ने न्याय यात्रा को देहरादून तक सीमित न रखकर प्रदेशव्यापी अभियान बनाने की बात कही है. पार्टी के मुताबिक, आने वाले दिनों में सहसपुर, विकासनगर, चकराता, धर्मपुर, कैंट और ऋषिकेश समेत उत्तराखंड के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी. इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी कार्यकर्ता अलग-अलग इलाकों में लोगों से संपर्क करेंगे.

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कांग्रेस का कहना है कि अभियान का मकसद केवल पदयात्रा निकालना नहीं, बल्कि जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना भी है. इसके जरिए स्थानीय समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए आवाज उठाने की कोशिश की जाएगी.

सड़क से सदन तक मुद्दे उठाने की बात

कांग्रेस ने साफ किया है कि जनता के अधिकारों की रक्षा, जनहित के मुद्दों को उठाने और अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा. पार्टी के अनुसार, न्याय यात्रा के दौरान कार्यकर्ता आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझेंगे. इसके बाद इन मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से संबंधित मंचों पर उठाने का प्रयास किया जाएगा.

कांग्रेस ने कहा है कि वह जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सड़क से सदन तक अपनी भूमिका निभाएगी. पार्टी का दावा है कि यह अभियान आम लोगों की आवाज को सामने लाने और उनके अधिकारों से जुड़े सवालों को प्रमुखता देने का माध्यम बनेगा.

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