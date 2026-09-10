scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पैकेज्ड फूड पर चेतावनियों में देरी से SC नाराज... FSSAI को लगाई फटकार, नमक और सोडियम के डेटा पर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने पैकेज्ड फूड पर हेल्थ वार्निंग लेबल में देरी को लेकर एफएसएसएआई से सवाल पूछे हैं और इस मामले में और जानकारी मांगी है. कोर्ट ने नमक और सोडियम की चेतावनी पर भी स्थिति पूछी. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एफएसएसएआई पहले हुई सहमति से पलट गया है.

Advertisement
X

सुप्रीम कोर्ट ने पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर एफएसएसएआई से नाराजगी जताई है. कोर्ट ने पूछा है कि पैकेजिंग पर चेतावनी में देरी क्यों हो रही है. अदालत ने इस मामले में और जानकारी मांगी है. साथ ही यह भी पूछा गया कि नमक और सोडियम की मात्रा को लेकर चेतावनी को लेकर क्या फैसला हुआ है.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि पहले हुई बैठक में स्टेकहोल्डर्स के साथ एफएसएसएआई ने कुछ बातों पर सहमति जताई थी, लेकिन अब वह अपनी बात से पलट गया है. वकील ने कहा कि आज एफएसएसएआई ने पूरी तरह यू टर्न ले लिया है, जो पहले तय हुआ था उससे अलग रुख अपना लिया है.

इस मामले में सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने अदालत में अपनी दलील रखी. उन्होंने बताया कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस में दो श्रेणियां तय की गई हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि खाने की चीजों की जांच खास शर्तों के आधार पर होनी चाहिए. यानी टेस्टिंग सौ ग्राम की मात्रा पर और साथ ही हर सर्विंग की मात्रा पर भी होनी चाहिए, ताकि उपभोक्ता को सही जानकारी मिल सके.

सम्बंधित ख़बरें

सुप्रीम कोर्ट ने बेटे की याचिका खारिज कर 60 दिन में घर खाली करने का दिया आदेश (Photo: ITG)
‘मां के पैर छूकर...’, माता-पिता का घर हड़पने वाले बेटे को कोर्ट की फटकार
अबू सलेम की सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है (File Photo: ITG)
मुंबई धमाकों के गुनहगार अबू सलेम को झटका, समय से पहले रिहाई की मांग खारिज
Supreme Court
दिल्ली में बिजली कंपनियों का होगा CAG ऑडिट? SC की अहम टिप्पणी
The Supreme Court of India
पत्नी को 'सेक्स स्लेव' बनाकर रखा? पति पर केस चलेगा या नहीं SC करेगा फैसला
akriti chaudhary nsa detention case
नोएडा में आकृति पर NSA रद्द करने के फैसले को SC में चुनौती देगी यूपी सरकार

यह भी पढ़ें: FSSAI के CEO ने तुकाराम मुंढे को बताया मिसाल, 'पनिशमेंट पोस्टिंग' पर कह दी ये बात

Advertisement

जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि अदालत ने भी इस विषय पर अपने स्तर पर अध्ययन किया है. उन्होंने बताया कि आज इस मामले में आदेश पारित किया जाएगा, जो शाम तक या फिर कल तक अपलोड हो जाएगा. जस्टिस पारदीवाला ने वकीलों से कहा कि वे इस आदेश का अध्ययन करें और उसके बाद अदालत में वापस आएं. साथ ही यह भी कहा गया कि एफएसएसएआई और केंद्र सरकार भी इस आदेश को ध्यान से पढ़ें, ताकि आगे की सुनवाई में इस पर सही तरीके से बात हो सके.

यह मामला पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स पर हेल्थ वार्निंग लेबल से जुड़ा है, जिसमें अधिक चीनी, नमक और वसा की मात्रा की जानकारी उपभोक्ताओं तक साफ तरीके से पहुंचाने की मांग की गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भरभराकर गिरा जर्जर स्कूल की छत का प्लास्टर, बाल-बाल बचे शिक्षक, DM ने द‍िया नई ब‍िल्ड‍िंग बनाने का आदेश |
    मनोज जरांगे को अमृता फडणवीस ने बताया 'भाई', घर खाने पर भी बुलाया |
    पैकेज्ड फूड पर चेतावनियों में देरी से SC नाराज... FSSAI को लगाई फटकार, नमक और सोडियम के डेटा पर मांगा जवाब |
    'रेप-जान से मारने की धमकी मिली', मनोज तिवारी की बेटी का खुलासा, कैमरे पर छलका दर्द |
    पीएम-कुसुम योजना: जानिए कैसे सौर ऊर्जा से रोशन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के खेत |
    Vastu Tips: फोन के वॉलपेपर पर क्या न लगाएं? जान लें जरूरी नियम |
    मायावती का आकाश आनंद पर बड़ा एक्शन, UP इलेक्शन से पहले पार्टी से किया बाहर |
    Apple का पहला स्क्रीन मुड़ने वाला iPhone Duo लॉन्च, कीमत 2.99 लाख से शुरू, देखें लुक |
    क्या पाकिस्तान के पास हूतियों पर हमले लायक फाइटर जेट और मिसाइलें हैं? |
    मुंबई के चेंबूर में बेजुबानों से बर्बरता... सिर कुचलकर 6 बिल्लियों की हत्या, आखिर किसने बनाया निशाना?
    Advertisement