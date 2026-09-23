scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

SSC GD एग्जाम में हैकिंग का मास्टरमाइंड दिल्ली से गिरफ्तार, 5 राज्यों में फैला नेटवर्क

एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 में धांधली के मामले में मुख्य आरोपी अरुण कुमार उर्फ डेविल को दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके से गिरफ्तार किया गया है. उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बताया कि डेविल सॉल्वर गैंग का हैकर था जिसने ऑनलाइन परीक्षा में धोखाधड़ी की योजना बनाई थी.

Advertisement
X
SSC GD परीक्षा की हैकिंग में शामिल था अरुण उर्फ डेविल (Photo: ITG)
SSC GD परीक्षा की हैकिंग में शामिल था अरुण उर्फ डेविल (Photo: ITG)

SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2026 में धांधली और अनियमितताओं के मामले के मास्टरमाइंड अरुण कुमार उर्फ डेविल को गिरफ्तार किया गया है. यह गिरफ्तारी दिल्ली के शाहबाद डेयरी के पास से हुई है.

उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बताया कि अरुण कुमार उर्फ डेविल कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित GD कांस्टेबल ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करने वाले सॉल्वर गैंग का हैकर था. अरुण कुमार को दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. अरुण कुमार दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में रह रहा था और मूल रूप से पटना के पालीगंज का निवासी है. 

उसकी उम्र 30 वर्ष है और वह बीए पास है. वह गौतमबुद्ध नगर में थाना थाना नॉलेज पार्क के मुकदमा संख्या 104/2026 में वांछित था. उसके खिलाफ BNS की धारा 318(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) और IT ACT 65/66 व परीक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज है.

सम्बंधित ख़बरें

SSC CGL पास युवाओं को अब तक नौकरी नहीं.(Representative Photo)
मई में रिजल्ट, अब सितंबर... SSC CGL पास युवाओं को अब तक नौकरी नहीं
SSC भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल का भंडाफोड़, जानें केस
SSC ने CGL 2026 के एग्जाम पैटर्न में किया बदलाव (Photo: ssc.gov.in)
कल से UPTET की परीक्षा, 150 सावल, पास होने के लिए इतने नंबर
SSC ने CGL 2026 आवेदन के लिए दोबारा एक्टिव की विंडो. (Photo: ssc.gov.in)
SC ने फिर दिया मौका, CGL 2026 भर्ती की एप्लीकेशन विंडो की ओपन
एक महीने में 4 बार टूटा छात्रों का मनोबल.
30 दिन में 4 बार टूटा छात्रों का भरोसा, NEET से लेकर बोर्ड एग्जाम में झोल

मामले में कुल 12 आरोपी गिरफ्तार

STF ने 22 मई 2026 को ग्रेटर नोएडा के बालाजी डिजिटल जोन में छापेमारी कर सात लोगों को गिरफ्तार किया था. इनके पास से 50 लाख रुपये कैश और प्रॉक्सी सर्वर बरामद हुए थे. इस मामले में मुख्य आरोपी प्रदीप चौहान और हैकर अमित राणा भी पकड़े गए थे. अब तक इस मामले में कुल 12 आरोपी जेल भेजे गए हैं. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: युद्ध के बीच कैसे 12वीं पास होंगे पश्च‍िम एश‍िया के छात्र? CBSE ने लिया ऐतिहास‍िक फैसला, बिना फीस होगी दोबारा परीक्षा

पूछताछ में सामने आया कि हैकर अमित राणा और अरुण उर्फ डेविल ने ही मिलकर सर्वर की सोर्स फाइल को डिकोड किया था. दोनों ने इस तरह की तैयारी की थी कि उनके क्लाइंट को प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट किया जा सके. इसके जरिए परीक्षा केंद्र के बाहर बैठे लोगों ने भी अभ्यर्थियों के कंप्यूटर को कंट्रोल किया. 

STF ने इनके पास से 12 TFT स्क्रीन, 2 लैपटॉप, 11 Raspberry Pi डिवाइस, 14 Video Capture, 13 HDTV VGA एडाप्टर, 9 USB एडाप्टर समेत और भी कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए. 

कई सॉल्वर गैंग के संपर्क में था डेविल

पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने 2019 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की थी. और इसी दौरान उसकी और दरभंगा निवासी मनोज की मुलाकात हुई थी. मनोज के संपर्क में आने के बाद उसने स्क्रीन शेयरिंग और हैकिंग सीखी. इसके बाद धीरे-धीरे Modified TFT बनाना शुरू किया और हैकिंग की दुनिया में 'डेविल' नाम से पहचाना जाने लगा. STF के मुताबिक, वह हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के कई सॉल्वर गैंग के संपर्क में था. 

Advertisement

STF के मुताबिक, साल 2024 में सीतापुर में नर्सिंग स्टाफ ऑफिसर की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली के मामले में उसने पेन ड्राइव के जरिए मुख्य आकोपी को सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    धुरंधर ने बदली 'Washma Butt' कैफे की पहचान! 50 रुपये देकर 'हमजा-आलम' बन रहे लोग |
    फैक्ट चेक: पुलिस एक्शन के इन वीडियो का जमुई कांड से नहीं है कोई लेना-देना |
    चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों पर गरमाई राजनीति, विपक्ष ने सरकार को घेरा |
    Shani Nakshatra Gochar 2026: चतुर्दशी श्राद्ध पर शनि गोचर, अक्टूबर में आएगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम |
    10 महीने, 14 आपत्तियां... चुनाव आयोग में क्यों बढ़ा तनाव? जानिए कौन हैं CEC ज्ञानेश कुमार, जिन पर विपक्ष ने साधा निशाना |
    मॉर्निंग वॉक से लौट रही महिला से छेड़छाड़, CCTV VIDEO वायरल |
    40 साल किराये पर रहे, सिर्फ 12वीं पास, अब 711 करोड़ रुपये में खरीद डाला फ्लैट का पूरा टावर ही, दिनेश ठक्कर की कहानी? |
    UN महासभा से पहले न्यूयॉर्क में ट्रंप से मि‍ले मैक्रों, देखें US टॉप-10 |
    चारों तरफ पटाखे फूटे, कंबल ओढ़कर खड़ा रहा युवक, खत्म होते ही हाथ उठाकर हंसा, खौफनाक वीडियो वायरल |
    पत्नी-बच्चों को छोड़ कोमल रानी संग लालबागचा राजा के दर पहुंचे गोविंदा, हुए ट्रोल, यूजर्स बोले- शर्म करो
    Advertisement