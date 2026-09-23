पत्नी-बच्चों को छोड़ कोमल रानी संग लालबागचा राजा के दर पहुंचे गोविंदा, हुए ट्रोल, यूजर्स बोले- शर्म करो

90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा इन दिनों अपनी फिल्म से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. असल में गोविंदा रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी संग लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. बप्पा के दर पर गोविंदा और कोमल रानी की नजदीकियां भी साफ दिखीं. दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. इसके बाद कई लोगों ने गोविंदा को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

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ट्रोल हुए गोविंदा

वायरल वीडियो में गोविंदा और कोमल रानी भीड़ के बीच बप्पा के दर्शन करते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान कोमल रानी को गोविंदा का हाथ पकड़कर उन्हें भीड़ से बाहर निकालते हुए भी देखा गया. दोनों की नजदीकियों ने एक बार फिर सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया. खास बात यह है कि गोविंदा से कुछ घंटे पहले ही सुनीता आहूजा ने लालबागचा राजा के दर्शन अकेले किए थे.

गोविंदा और कोमल रानी की साथ में मौजूदगी ऐसे समय में सामने आई है, जब उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं. सुनीता, गोविंदा और कोमल रानी की नजदीकियों पर पहले भी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं. हाल ही में उनके एक बयान, ‘इंसान धोखेबाज होते हैं, जानवर बेहतर’, को भी इसी विवाद से जोड़कर देखा गया. हालांकि, सुनीता ने इस बयान में सीधे तौर पर गोविंदा या कोमल रानी का नाम नहीं लिया.

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वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने गोविंदा को जमकर ट्रोल किया. एक यूजर ने लिखा, पत्नी को छोड़कर गर्लफ्रेंड के साथ दर्शन करने पहुंचे हैं. वहीं दूसरे ने कमेंट किया, सुनीता जी को भी साथ ले जाते. कुछ लोगों ने अभिनेता से सवाल किया कि जब वो अपने बच्चों के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ सकते हैं, तो पत्नी के साथ क्यों नहीं दिखाई देते. कई लोगों ने पत्नी और बच्चे होते हुए कोमल रानी के साथ लालबागचा राजा के दर्शन के लिए नहीं जाना चाहिए था. कुछ ने लिखा कि शर्म आनी चाहिए. कई लोगों ने कहा कि आम लोगों को बिगाड़ने में बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है. एक यूजर ने कहा कि सुनीता गलत नहीं हैं.

गोविंदा और कोमल रानी ने अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

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