scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पत्नी-बच्चों को छोड़ कोमल रानी संग लालबागचा राजा के दर पहुंचे गोविंदा, हुए ट्रोल, यूजर्स बोले- शर्म करो

90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी का लालबागचा राजा के दर्शन करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इस वीडियो में दोनों की नजदीकियां साफ दिखीं, जिससे यूजर्स ने गोविंदा को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

Advertisement
X
गोविंदा ने किए लालबाग के राजा के दर्शन
गोविंदा ने किए लालबाग के राजा के दर्शन

90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा इन दिनों अपनी फिल्म से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. असल में गोविंदा रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी संग लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. बप्पा के दर पर गोविंदा और कोमल रानी की नजदीकियां भी साफ दिखीं. दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. इसके बाद कई लोगों ने गोविंदा को ट्रोल करना शुरू कर दिया. 

ट्रोल हुए गोविंदा 
वायरल वीडियो में गोविंदा और कोमल रानी भीड़ के बीच बप्पा के दर्शन करते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान कोमल रानी को गोविंदा का हाथ पकड़कर उन्हें भीड़ से बाहर निकालते हुए भी देखा गया. दोनों की नजदीकियों ने एक बार फिर सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया. खास बात यह है कि गोविंदा से कुछ घंटे पहले ही सुनीता आहूजा ने लालबागचा राजा के दर्शन अकेले किए थे.

गोविंदा और कोमल रानी की साथ में मौजूदगी ऐसे समय में सामने आई है, जब उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं. सुनीता, गोविंदा और कोमल रानी की नजदीकियों पर पहले भी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं. हाल ही में उनके एक बयान, ‘इंसान धोखेबाज होते हैं, जानवर बेहतर’, को भी इसी विवाद से जोड़कर देखा गया. हालांकि, सुनीता ने इस बयान में सीधे तौर पर गोविंदा या कोमल रानी का नाम नहीं लिया. 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filmymantra Media (@filmymantramedia)

सम्बंधित ख़बरें

Sunita ahuja no regrets marrying govinda affair with komal rani swarnkar
गोविंदा संग सिंदूर लगाए दिखीं कोमल रानी, भड़कीं सुनीता- माफ नहीं...
Lalbaugcha Raja Govinda Girlfriend Komal Rani
लालबागचा राजा के दरबार में भीड़ में फंसे गोविंदा, 'GF' ने संभाला!
Lalbaugcha Raja Govinda Girlfriend Komal Rani
लालबागचा राजा के दर पर गोविंदा, रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग किए दर्शन, पत्नी सुनीता आहूजा से बनाई दूरी
Sunita Ahuja takes dig at husband Govinda over his affair
'वन नाइट स्टैंड' के सवाल पर गोविंदा की पत्नी सुनीता का जवाब वायरल
Govinda
एकता कपूर की पार्टी में बेटे संग पहुंचे गोविंदा, गणपति पूजा में पत्नी सुनीता से बनाई दूरी!

वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने गोविंदा को जमकर ट्रोल किया. एक यूजर ने लिखा, पत्नी को छोड़कर गर्लफ्रेंड के साथ दर्शन करने पहुंचे हैं. वहीं दूसरे ने कमेंट किया, सुनीता जी को भी साथ ले जाते. कुछ लोगों ने अभिनेता से सवाल किया कि जब वो अपने बच्चों के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ सकते हैं, तो पत्नी के साथ क्यों नहीं दिखाई देते. कई लोगों ने पत्नी और बच्चे होते हुए कोमल रानी के साथ लालबागचा राजा के दर्शन के लिए नहीं जाना चाहिए था. कुछ ने लिखा कि शर्म आनी चाहिए. कई लोगों ने कहा कि आम लोगों को बिगाड़ने में बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है. एक यूजर ने कहा कि सुनीता गलत नहीं हैं. 

गोविंदा और कोमल रानी ने अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मतभेदों की खबरों पर आई चुनाव आयोग की सफाई, देखें क्या कहा? |
    पहले बनवाया फर्जी 'सुसाइड नोट', फिर कार में पिलाया जहर... लेक्चरर ने किया युवती का मर्डर |
    पश्चिमी यूपी में BJP का बड़ा दांव, नितिन नवीन ने किया चुनावी मंथन |
    Onion Peels For Plants: कचरा समझकर न फेंकें प्याज के छिलके! पानी में मिलाकर सिर्फ 2 दिन में पौधों के लिए बनाएं 'देसी टॉनिक', फूलों से भरेंगे गमले |
    हिमाचल में छुट्टी मना रहा था इजरायली सैनिक, फिलिस्तीन की आपत्ति के बाद भारत छोड़ा |
    वैभव सूर्यवंशी को मिली NZ से खुली चुनौती, अब देना होगा करारा जवाब? हेड कोच के बयान से मची खलबली |
    दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, ‘दुर्गा EV ऑटो’ योजना को मंजूरी |
    2027 से पहले BJP के घर में घमासान! मेरठ में फूटा पुराने कार्यकर्ताओं का गुस्सा |
    वेबकैम ऑन नहीं करने पर गई नौकरी, अब शख्स ने जीता केस, मिले 80 लाख |
    UN में भाषण चल रहा था, इंस्टा रील देखने में व्यस्त थे इस देश के राष्ट्रपति!
    Advertisement