scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, दायर हुई अर्जी पर इस दिन सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर PIL पर सुनवाई करेगा. इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग (ECI) और CEC को नोटिस जारी किया है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी.

Advertisement
X
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई.
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई.

सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करेगा. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग (ECI) और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को नोटिस जारी किया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश पारित किया था. 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि वह चुनाव आयोग (EC) के सभी फैसलों की जांच करेगा और अगर कोई फैसला कानून के मुताबिक नहीं पाया गया तो उसे रद्द कर दिया जाएगा. कोर्ट ने यह बात उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कही, जिनमें आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग ने दोनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बिना कई फैसले लिए. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है. बेंच ने कहा कि जब रिकॉर्ड उसके सामने आएंगे तो वह देखेगी कि फॉर्म 6 में बदलाव किसने किया.

सम्बंधित ख़बरें

gyanvapi wazukhana allahabad hc hearing delayed
ज्ञानवापी वजूखाना विवाद में इलाहाबाद HC में सुनवाई टली, SC में मामला लंबित
फॉर्म 6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से चुनाव आयोग के इर्द-गिर्द घमासान शुरू हो गया है.
फॉर्म 6 पर SC की टिप्पणी के मायने क्या हैं, और क्या चुनाव आयोग फंस गया है?
80+ के 5 बुजुर्गों ने खरीदे 7 फ्लैट, सालों से नहीं मिला घर
बिल्डरों की धोखाधड़ी पर SC सख्त, CJI ने पूछा- क्या कोई बिल्डर बचा है
supreme court rejects suspension cec gyanesh kumar
कमिशन इम्पॉसिबल: ज्ञानू को जाना ही होगा
सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद ज्ञानेश कुमार की कैसे बढ़ी मुश्किल? देखें खबरदार
Advertisement

आदेश देने से इनकार कर दिया था

फॉर्म 6 के जरिए कोई पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करता है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अंतिम फैसला आने तक कोई भी फैसला लेने से रोकने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया. CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट केवल अखबारों की खबरों के आधार पर आदेश नहीं दे सकता और उसे चुनाव आयोग तथा केंद्र के जवाब देखने होंगे.

याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने अंतरिम तौर पर CEC ज्ञानेश कुमार को आगे कोई फैसला लेने से रोकने और उन्हें निलंबित करने की मांग की. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर CEC को निलंबित किया जाता है तो चुनाव आयोग का काम रुक जाएगा. कोर्ट ने पूछा कि फिर चुनाव कौन कराएगा. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि दोनों चुनाव आयुक्त काम संभाल सकते हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    GOLD मेडल जिताने के बाद भी बेंच पर बैठने को मजबूर वैभव सूर्यवंशी, बाहर होने की पीछे की असली वजह आई सामने |
    तुलसी के पास गलती से भी न रखें ये 5 पौधे, रुक सकती है ग्रोथ; धीरे-धीरे सूख जाएंगी पत्तियां! |
    पल्स डाउन, होंठ पड़े नीले, तो डॉ ने कैप्टन स्मित के पैर क्यों उठाए... जब 45 मिनट के लिए OT बन गया कॉकपिट |
    फ्लाई दुबई फ्लाइट के कॉकपिट में आखिर क्या हुआ था, हुआ बड़ा खुलासा |
    कैंची धाम आने के लिए अब रजिस्ट्रेशन जरूरी, भीड़ से निपटने के लिए प्रशासन का मास्टर प्लान |
    यूपी में सीट शेयर‍िंग को लेकर खींचतान, अख‍िलेश यादव ने द‍े द‍िया बड़ा बयान |
    एयर मार्शल अशुतोष दीक्षित बनेंगे भारतीय वायु सेना के नए प्रमुख |
    Tu Hai Meri Kiran Trailer Review: ‘डर’ के 33 साल बाद फिर लौटा जुनूनी आशिक, सोनाक्षी-जहीर की ‘तू है मेरी किरण’ का ट्रेलर कैसा है? |
    त्योहारों में पंजाब को दहलाने की पाक की 'नापाक' साजिश नाकाम, 4 हैंड ग्रेनेड के साथ दो गिरफ्तार |
    कहीं भारी बार‍िश, बाढ़ तो कहीं सूखा, मौसम क्या इसी तरह रहेगा रूठा?
    Advertisement