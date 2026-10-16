scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राहुल गांधी पर FIR की मांग: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमेरिका में 2024 में दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिका वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा और अन्य की ओर से दाखिल की गई है.

Advertisement
X
राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी.( File Photo: PTI)
राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी.( File Photo: PTI)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमेरिका में 2024 में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. यह याचिका वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा और अन्य की ओर से दाखिल की गई है.

याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कराने की मांग की गई है. यह याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत दाखिल की गई है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने की.


याचिका में राहुल गांधी के 10 सितंबर 2024 को अमेरिका में दिए गए बयान को आधार बनाया गया है. आरोप है कि राहुल गांधी ने भारत में रहने वाले सिखों, उनकी पगड़ी और कड़ा पहनने के अधिकार के साथ गुरुद्वारे जाने को लेकर बयान दिया था. याचिकाकर्ता ने इस बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

सम्बंधित ख़बरें

dharmendra pradhan
'मकसद रिजीम चेंज, बांग्लादेश...', राहुल गांधी पर धर्मेंद्र प्रधान ने साधा निशाना
मस्क के बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया है (Image: PTI)
'मोदी का विरोधी हूं, पर कोई गोरा...', मस्क पर भड़के ओवैसी
election commission
चुनाव आयोग ने किए 7 बड़े सुधार, अब फर्जी वोटर ढूंढना आसान
Rajnath Singh
'हाइड्रोजन बम बता रहे थे, दिवाली का पटाखा भी...', राहुल पर राजनाथ का तंज
सुप्रीम कोर्ट ने तय की प्रदर्शन और SIR मामलों की सुनवाई की तारीखें (Photo: PTI)
राहुल से लेकर CJP तक... सुप्रीम कोर्ट में सबकी तय हो गई सुनवाई की तारीख

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात को लेकर चिंता है कि क्या उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति होगी और क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे. उन्होंने कहा था कि यह चिंता केवल सिख समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी धर्मों से जुड़ी है.

Advertisement

राहुल गांधी ने आगे कहा था कि बीजेपी यह स्वीकार नहीं करती कि देश सभी का है. उन्होंने भारत को संविधान में परिभाषित एक 'Union' बताते हुए कहा था कि देश में अलग-अलग इतिहास, परंपराएं, संगीत और नृत्य हैं. उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी इस विचार को स्वीकार नहीं करती.

राहुल गांधी ने RSS पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि RSS भारत को नहीं समझता. उन्होंने आरोप लगाया था कि RSS की सोच में कुछ राज्य, भाषाएं, धर्म और समुदाय दूसरों से कमतर माने जाते हैं. उन्होंने तमिल, मराठी, बंगाली और मणिपुरी जैसी भाषाओं का भी जिक्र किया था.

वाराणसी कोर्ट से हाईकोर्ट पहुंचा मामला

नागेश्वर मिश्रा ने सारनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट का रुख किया. 28 नवंबर 2024 को ACJM-II ने मामले को खारिज करते हुए कहा था कि कथित बयान अमेरिका में दिया गया था और यह अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर है.

इसके बाद नागेश्वर मिश्रा ने रिवीजन याचिका दाखिल की. मामले में आगे की सुनवाई हुई और राहुल गांधी ने भी अपना पक्ष रखा. 25 अगस्त को राहुल गांधी ने लिखित जवाब में याचिका को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का कोई कानूनी आधार नहीं है. उन्होंने खुद को 'सच्चा देशभक्त' बताते हुए सभी धर्मों और समुदायों, खासकर सिख समुदाय के प्रति सम्मान की बात कही. अब हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    200MP के 3 कैमरे वाला OPPO फोन भारत में लॉन्च को तैयार, कीमत ₹2.40 लाख तक! |
    बागेश्वर: नवरात्र के बीच मां भगवती के प्राचीन मंदिर में लगी आग, घटना से श्रद्धालु मायूस |
    ठंड, इंटीमेसी और कंडोम... LIVE कॉन्सर्ट में क्या-क्या बोल गए थे हनी सिंह, कानूनी पचड़े में फंसे |
    छठ पर जाना चाहते हैं घर? इन स्‍पेशल ट्रेनों की लिस्‍ट जरूर देख लें |
    Shani Margi 2026: शनि की बदलेगी चाल, बदलेगी किस्मत! 6 राशियों को मिल सकते हैं फायदे |
    कनॉट प्लेस में CJP की तिरंगा यात्रा को लेकर बवाल, पुलिस ने जारी किया नोटिस |
    शुरू हो गई युवराज सिंह की IPL मास्टर क्लास, करुण नायर को दी स्पेशल ट्रेन‍िंग, VIDEO |
    Richest Gen Z Celebrities: कम उम्र में करोड़ों की दौलत, ये हैं दुनिया के सबसे अमीर Gen Z स्टार्स |
    चाय बनाने के बहाने बुलाता, फिर सरकारी स्कूल का टीचर करता था गंदी हरकत, एक बच्ची की हिम्मत से खुला 4 छात्राओं से जुड़े आरोपों का मामला |
    How To Make Gulgule: एक कप कुट्टू के आटे और गुड़ से बनाएं हलवाई वाले फूले-फूले गुलगुले, आसान है रेसिपी
    Advertisement