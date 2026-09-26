घर में दिखा अजगर, 3 दोस्तों ने पकड़ा, फिर मांस पकाकर खाया... सन्न कर देगा ये कांड

केरल के त्रिशूर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां अजगर को पकड़कर उसका मांस पकाने और खाने के आरोप में वन विभाग ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. घटना मन्नामंगलम के पास चेरुकुन्नू इलाके की है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जिंसन जोस (36), जिष्णु (30) और विवेक (30) के रूप में हुई है.

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एक के मुताबिक वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात आरोपियों के घर के पास एक अजगर देखा गया था. आरोप है कि इसके बाद तीनों ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अजगर को पकड़ लिया. उन्होंने कथित तौर पर अजगर के टुकड़े किए और उसका मांस पकाकर खा लिया.

आरोपियों के साथ ही अन्य लोगों की भी तलाश में जुटी पुलिस

इस घटना की जानकारी वन विभाग को एक गुप्त सूचना के जरिए मिली. सूचना मिलते ही मन्नामंगलम वन स्टेशन के डिप्टी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एम. शाहजहां के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की. वन विभाग की टीम ने शनिवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद तीनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वन विभाग अब मामले की आगे जांच कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि इस घटना में आरोपियों के साथ मौजूद अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

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