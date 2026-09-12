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How To Make Bangles At Home: मैचिंग चूड़ियों के लिए नहीं काटने पड़ेंगे बाजार के चक्कर! आसान तरीके से घर पर बनाएं रंग-बिरंगी डिजाइनर बैंगल्स, 10 मिनट में होंगी तैयार

How To Make Bangles At Home: अगर आपको अपने पसंद के डिजाइन की चूड़ियां नहीं मिल रही हैं, तो परेशान ना हों आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. घर पर आसानी से रंग-बिरंगी और स्टाइलिश चूड़ियां बनाने का आसान तरीका जानिए. अपनी पसंद के रंग, डिजाइन और पैटर्न के हिसाब से इन्हें तैयार किया जा सकता है.

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घर पर चूड़ियां बनाने के लिए आपको कुछ डेकोरेटिव चीजों और तार की जरूरत होगी. (Photo: ITG)
घर पर चूड़ियां बनाने के लिए आपको कुछ डेकोरेटिव चीजों और तार की जरूरत होगी. (Photo: ITG)

How To Make Bangles At Home: चूड़ियां महिलाओं की जूलरी का ऐसा हिस्सा हैं, जो हाथों की खूबसूरती को तुरंत निखार देती हैं. रंग-बिरंगी चूड़ियां महिलाओं से लेकर लड़कियों तक को पहनना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है. रंग-बिरंगी चूड़ियों की खनक और खूबसूरत डिजाइन किसी भी सिंपल सूट, साड़ी या एथनिक आउटफिट में चार चांद लगा देते हैं. लेकिन कई बार बाजार में घूमने के बाद भी मनपसंद कलर, डिजाइन या साइज की चूड़ियां नहीं मिल पाती हैं. 

ऐसे में बहुत गुस्सा आता है. अगर आप भी इस समस्या से अक्सर जूझते हैं, तो परेशान ना हों. बाजार से खरीदने के बजाय क्यों न अपनी पसंद की चूड़ियां घर पर ही तैयार की जाएं? इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सामान या पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. घर में आसानी से मिलने वाली कुछ चीजों और थोड़ी सी क्रिएटिविटी से आप अपने लिए ऐसी यूनिक चूड़ियां बना सकती हैं, जो देखने में स्टाइलिश हों और आपके आउटफिट के साथ भी बिल्कुल मैच करें.

चूड़ियां बनाने के लिए क्या सामान चाहिए?

  • रंग-बिरंगे मोती और बीड्स
  • तार या मजबूत धागा
  • लकड़ी के छोटे टुकड़े
  • सीप या शेल्स
  • अलग-अलग रंगों के पेंट
  • वार्निश (चूड़ी को फिनिशिंग देने के लिए)
  • कैंची/प्लायर
  • बेलन

बनाने का तरीका:

1. चूड़ियां बनाने से पहले उसका डिजाइन दिमाग में तय करना जरूरी है. आप अलग-अलग रंगों के मोतियों को एक पैटर्न में लगा सकते हैं या फिर एक ही रंग की चूड़ी पर छोटे-छोटे बीड्स लगाकर उसे नया लुक दे सकते हैं. चाहें तो अलग-अलग पैटर्न और रंगों को मिलाकर भी अपनी पसंद का डिजाइन तैयार कर सकते हैं. इससे आपकी चूड़ियां बिल्कुल अलग और पर्सनलाइज्ड नजर आएंगी.

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2. इसे बनाने के लिए आपको किसी खास मशीन की जरूरत नहीं है. प्लायर, कैंची और बेलन जैसी नॉर्मल चीजें ही काफी हैं.

3. अगर आप तार से चूड़ी बना रही हैं तो प्लायर से उसे आसानी से गोल शेप दिया जा सकता है. अगर आप चूड़ी को थोड़ा मोटा करना चाहते हैं, तो तार को दो-तीन बार गोल-गोल घुमा सकते हैं. धागे या स्ट्रिंग को काटने के लिए कैंची काम आएगी.  

3. सबसे पहले तार को अपने हाथ के हिसाब से गोल शेप दें. अगर आप मोतियों या सीप का इस्तेमाल कर रही हैं तो उन्हें तार या मजबूत धागे में एक-एक करके पिरोएं. इस बात का ध्यान रखें कि मोती अच्छी तरह से लगे हों, ताकि पहनते समय वो निकलें नहीं. चूड़ी को बहुत ज्यादा टाइट भी न रखें, वरना इसे पहनने में परेशानी हो सकती है.

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4. चूड़ी तैयार होने के बाद आप उसे अपनी पसंद के हिसाब से और खूबसूरत बना सकते हैं. मिट्टी की चूड़ी पर चमकीले रंगों से पेंट किया जा सकता है, जबकि मोतियों वाली चूड़ी में अलग-अलग रंगों का कॉम्बिनेशन ट्राई किया जा सकता है. जरूरत हो तो ऊपर से हल्की वार्निश की कोटिंग भी की जा सकती है, जिससे डिजाइन और पेंट कुछ समय के लिए सुरक्षित रहता है और उस पर शाइन भी अच्छी आए.

हर आउटफिट के साथ बना सकते हैं मैचिंग चूड़ियां
घर पर चूड़ियां बनाने की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको हर बार एक ही डिजाइन तक लिमिटेड नहीं रहना पड़ेगा. साड़ी, सूट या किसी फेस्टिव आउटफिट के हिसाब से आप रंग और डिजाइन बदल सकते हैं. यानी थोड़े से सामान और अपनी क्रिएटिविटी से हर बार एक नई चूड़ी तैयार की जा सकती है.

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