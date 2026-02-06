scorecardresearch
 
मोदी के भाषण में विपक्ष के पात्र, जिन पर हमलावर रहे प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में 1 घंटे 37 मिनट लंबी अपनी स्पीच के दौरान विपक्ष और विपक्ष के नेताओं, खासकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला. पीएम ने राहुल गांधी, संजय सिंह, ममता बनर्जी को भी निशाने पर रखा.

पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा (Photo: PTI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की शाम राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे. पीएम मोदी के निशाने पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के साथ ही कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारों के दौरान प्रधानमंत्री रहे.

पीएम मोदी ने अपने एक घंटे 37 मिनट लंबे भाषण में में कांग्रेस और विपक्षी दलों के साथ ही नाम लिए बिना लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के फ्लोर लीडर संजय सिंह पर भी जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि ये लोग मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि उनको दिक्कत है कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे. उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर . इस पर उनका पैतृक अधिकार है और इस पद पर कोई और नहीं बैठना चाहिए. पीएम ने कहा कि देश की जनता इतनी समझदार है कि पटक देती है. उनको यही दिक्कत है, इसलिए ये मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हैं.

राहुल गांधी को युवराज बता किए वार

पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना रवनीत बिट्टू को गद्दार दोस्त कहने का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इसी सदन के एक माननीय सांसद को कांग्रेस के शातिर दिमाग युवराज ने गद्दार कह दिया. पीएम ने कहा कि अहंकार कितना सातवें आसमान पर पहुंच गया है इनका. कांग्रेस छोड़कर कितने ही लोग निकले हैं, किसी और को कभी गद्दार नहीं कहा. पीएम ने कहा कि ये सिख थे, इस वजह से इन्हें गद्दार कहा. यह सिखों का, गुरुओं का अपमान था. सिख हैं, इसलिए गद्दार कहना दुर्भाग्य की बात है.  

नेहरू-गाधी परिवार के सरनेम पर साधा निशाना

पीएम मोदी ने राज्यसभा में अपनी स्पीच के दौरान नेहरू गांधी परिवार को भी निशाने पर रखा. पीएम मोदी ने नेहरू गांधी परिवार का नाम लिए बगैर कहा कि चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, इन लोगों ने एक गुजराती का सरनेम चुरा लिया, महात्मा गांधी का सरनेम चुरा लिया. उन्होंने कहा कि देश ने दशकों तक कांग्रेस के शाही परिवार को मौका दिया है. आपने गुमराह किया. पीएम ने तंज करते हुए कहा कि ये तो अपने परिवार का स्टार्टअप भी लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं.

संजय सिंह और आम आदमी पार्टी को शराब पर घेरा

पीएम मोदी ने संजय सिंह और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा. पीएम मोदी ने संजय सिंह और आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि एक सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे. जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर-घर में नफरत का कारण बन गए और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है. उन्होंने कहा कि पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है. पीएम ने कहा कि ऐसे सभी साथियों से ये जरूर कहूंगा कि तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे.

उन्होंने आगे कहा कि हम देश को 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर चले हैं. हमारे कुछ साथी इतने अनभिज्ञ हैं, ये लोग जमीन से इतने कटे हुए हैं, कह रहे कि ये क्या बोल रहे हैं. कौन रहेगा तब तक ये देखने के लिए. पीएम ने कहा कि आजादी की लड़ाई में जो सेनानी देश के लिए निकल पड़े थे, उन्होंने अगर यह सोचा होता कि हमारे रहते आजादी मिलेगी नहीं, मैं क्यों करूं? तो क्या आजादी मिली होती. उन्होंने कहा कि जो बच्चा आज गर्म में है, उसको भी ध्यान में रखकर काम करता हूं.

दिग्विजय सिंह को राजा बता किया तंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी तंज कसा. पीएम मोदी ने कहा कि इस सदन में डिबेट का स्तर थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए था. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने मौका गंवा दिया. देश इन पर कैसे भरोसा करे. पीएम  एक सदस्य आर्थिक असमानता की बात कर रहे थे, जो खुद को राजा कहलाने में गर्व करते हैं.

घुसपैठियों के मुद्दे पर ममता को लपेटा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर भी हमला बोला. पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी के लोग यहां उपदेश दे रहे थे, जो निर्मम सरकार के सारे पैरामीटर पूरी कर रहे हैं. उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लिए बिना कहा कि ये घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों में ताकत लगा रहे हैं. घुसपैठिए नौजवानों की रोजी-रोटी, आदिवासियों की जमीन छिन रहे हैं और वह लोग यहां आकर हमें उपदेश दे रहे हैं.

