लाइव अपडेट

Parliament Budget Session Live: लोकसभा में जोरदार हंगामा, नहीं चल सकी कार्यवाही, 9 फरवरी तक स्थगित

aajtak.in | नई दिल्ली | 06 फरवरी 2026, 12:21 PM IST

Parliament Session Live Updates: लोकसभा में गतिरोध जारी है. आज भी कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और पोस्टर लहराए. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

Parliament Proceedings Live Updates Parliament Proceedings Live Updates

लोकसभा में आज भी कार्यवाही की हंगामेदार शुरुआत हुई. लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्य पोस्टर लहराते हुए वेल में आ गए. स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप नियोजित तरीके से गतिरोध उत्पन्न करना चाहते हैं, गरिमा नहीं रखना चाहते. तो ऐसा सदन मैं नहीं चला सकता.

स्पीकर ने सदस्यों को दूसरी तरफ जाकर किसी भी तरह की बातचीत करने से भी सख्ती से मना किया और इसके बाद कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी. वहीं, राज्यसभा में कार्यवाही की आज शांतिपूर्ण शुरुआत हुई है. राज्यसभा में शून्यकाल की कार्यवाही चल रही है. शून्यकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं.

12:20 PM (38 मिनट पहले)

विपक्षी सांसदों ने लगाए जय संविधान के नारे, कार्यवाही 9 फरवरी तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में जय संविधान के नारे लगाए. 12 बजे कार्यवाही जब दूसरी बार शुरू हुई, विपक्षी सांसद हाथों में प्लेकार्ड लेकर नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए. विपक्षी सदस्यों से पीठासीन ने अपनी चेयर पर जाने की अपील की, लेकिन इसका असर नहीं हुआ. इसके बाद पीठासीन ने सदन की कार्यवाही 9 फरवरी को दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

 

12:13 PM (45 मिनट पहले)

'प्ले कार्ड लेकर नहीं दिखा सकते, ये नियमों के विपरीत', पीठासीन की विपक्ष को नसीहत

Posted by :- Bikesh Tiwari

पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की. उन्होंने कहा कि हम सदन चलाना चाहते हैं. पीठासीन ने कहा कि हम बजट पर चर्चा शुरू कराना चाहते हैं. लेकिन हम ऐसे सदन नहीं चला सकते. आप प्ले कार्ड लेकर आएंगे, लहराएंगे, ये नियमों के अनुरूप नहीं है. पीठासीन की बार-बार अपील के बावजूद हंगामा जारी रहा. इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही 9 फरवरी, 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

12:05 PM (54 मिनट पहले)

लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू, हंगामे के बीच लिए जा रहे लिस्टेड बिजनेस

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हो गई है. सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया है. हंगामे के बीच ही सदन में आज के लिए लिस्टेड बिजनेस लिए जा रहे हैं.

11:37 AM (एक घंटा पहले)

राज्यसभा में चल रहा शून्यकाल, कार्यवाही जारी

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा में शून्यकाल की कार्यवाही चल रही है. शून्यकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं. 

 

11:33 AM (एक घंटा पहले)

संसद में जोरदार हंगामा, तीन मिनट के भीतर स्थगित हुई लोकसभा

Posted by :- Bikesh Tiwari

संसद में गतिरोध जारी है. लोकसभा में शुक्रवार को भी कार्यवाही की हंगामेदार शुरुआत हुई. स्पीकर के आसन पर आते ही विपक्षी सांसद वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी. स्पीकर ने सदस्यों को अपनी सीट पर वापस जाने की ताकीद की. हंगामा नहीं थमा. इसके बाद तीन मिनट के भीतर ही स्पीकर ने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

